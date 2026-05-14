L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 evidenzia un periodo straordinario per la Vergine, che conquista il gradino più alto del podio. La Luna nel segno, attesa per sabato, regala ai nativi della Vergine una lucidità mentale senza precedenti, permettendo di concretizzare progetti ambiziosi con una precisione assoluta. L'Acquario vive momenti molto stimolanti, specialmente durante la giornata di mercoledì, grazie a intuizioni rapide che facilitano il superamento di vecchi ostacoli. Il Toro, purtroppo, affronta una fase di rallentamento e pesantezza, con il martedì che mette a dura prova la tenuta nervosa, richiedendo una gestione molto oculata delle energie fisiche.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. L'andamento settimanale appare discreto e privo di scossoni eccessivi. Si avverte la necessità di riorganizzare alcune priorità personali senza correre troppo. Il clima generale invita alla riflessione pacata piuttosto che all'azione impulsiva. Emergerebbe un desiderio latente di cambiare rotta in certi ambiti quotidiani, ma conviene attendere momenti migliori. La domenica brilla per intensità e regala spunti interessanti per il futuro prossimo. I rapporti interpersonali scorrono su binari di reciproca comprensione, agevolando dialoghi che erano rimasti in sospeso da tempo. Bisogna prestare attenzione alle finanze, evitando spese superflue nel cuore della settimana.

Un certo vigore fisico accompagna le attività consuete, garantendo una resistenza apprezzabile. Coltivare un hobby rilassante aiuta a scaricare le tensioni accumulate. Il fine settimana si rivela ideale per ritrovare armonia e serenità con chi sta accanto.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 24 maggio;

★★★★★ lunedì 18 e sabato 23;

★★★★ martedì 19 e venerdì 22;

★★★ mercoledì 20 maggio;

★★ giovedì 21 maggio.

♉ Toro: voto 5. Il periodo si presenta piuttosto faticoso e richiede una gestione oculata delle energie disponibili. Molte situazioni sembrano procedere a rilento, generando un senso di frustrazione difficile da smaltire. Occorre mantenere la calma di fronte a ritardi imprevisti o a malintesi con l'ambiente circostante.

La pazienza diventa lo strumento principale per superare una fase caratterizzata da una certa stanchezza mentale. Solo verso la fine della settimana si intravede un recupero parziale, specialmente nella giornata di venerdì. Meglio rimandare decisioni importanti o investimenti rischiosi a momenti più favorevoli. La comunicazione risulta leggermente disturbata, rendendo complicato esprimere chiaramente i propri bisogni. Un approccio prudente salva da possibili passi falsi in ambito relazionale. Riposare a sufficienza permette di affrontare le sfide con un piglio meno pessimista. Riservate del tempo per il benessere personale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ venerdì 22 maggio;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, sabato 23 e domenica 24;

★★★ lunedì 18 maggio;

★★ martedì 19 maggio.

♊ Gemelli: voto 6.

La settimana inizia con una spinta notevole grazie all'ingresso del Sole nel segno giovedì, evento che illumina la sfera vitale e aumenta il carisma. Nonostante questa carica solare, l'andamento generale resta altalenante, con picchi di entusiasmo seguiti da cali di concentrazione improvvisi. Il lunedì promette bene, offrendo occasioni di confronto stimolanti e nuove idee da sviluppare. Tuttavia, il sabato richiede cautela per evitare tensioni inutili o stanchezza eccessiva. È fondamentale dosare le forze senza disperderle in troppi progetti simultanei. Le relazioni sociali offrono momenti piacevoli, ma resta un velo di incertezza su alcune scelte a lungo termine. Si consiglia di ascoltare i consigli di persone esperte prima di agire.

La creatività aiuta a risolvere piccoli intoppi quotidiani con originalità. Mantenere un profilo basso aiuta a superare le ore meno brillanti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 18 e giovedì 21 (Sole in Gemelli);

★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★ domenica 24 maggio;

★★ sabato 23 maggio.

♋ Cancro: voto 9. Una settimana splendida attende il segno, con Venere che entra nel territorio martedì regalando un fascino irresistibile e una grande dolcezza. Il cuore batte forte e le relazioni affettive traggono enorme beneficio da questo transito armonioso. Si respira un'aria di rinnovamento e di benessere che coinvolge ogni aspetto della vita privata. Il martedì si conferma il momento più luminoso, ideale per fare progetti o per vivere momenti indimenticabili.

La capacità di comprendere gli altri aumenta, rendendo gli scambi verbali profondi e appaganti. Anche sul piano pratico le cose procedono con estrema fluidità, senza intoppi degni di nota. La fortuna sembra sorridere alle iniziative intraprese con passione e dedizione. Un senso di pace interiore guida le azioni, portando risultati solidi e duraturi. Il fine settimana consolida i legami e apre le porte a nuove conoscenze.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 19 maggio (Venere in Cancro);

★★★★★ mercoledì 20 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21, venerdì 22 e domenica 24.

♌ Leone: voto 8. Il periodo si preannuncia molto dinamico e ricco di soddisfazioni tangibili.

La Luna brilla nel segno giovedì, regalando intuizioni brillanti e una grinta invidiabile per affrontare qualsiasi impegno. Il carisma naturale attira l'attenzione e permette di ottenere consensi in vari ambiti della vita sociale. Le energie sono elevate e consentono di portare a termine compiti complessi con estrema facilità. Bisogna solo prestare attenzione a non apparire troppo autoritari nei confronti degli altri, specialmente durante la domenica che appare sottotono. Le opportunità di svago non mancano e favoriscono un clima di allegria costante. Il dialogo con il partner o con gli amici stretti si fa costruttivo, portando a chiarimenti necessari per la stabilità futura. Una ventata di ottimismo pervade le giornate centrali, rendendo tutto più semplice.

Agire con determinazione porta a traguardi di rilievo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 21 maggio (Luna in Leone);

★★★★★ martedì 19 e venerdì 22;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ domenica 24 maggio.

♍ Vergine: voto 10. Questa è la settimana della riscossa assoluta, con vette di successo davvero straordinarie. La Luna entra nel segno sabato, coronando un periodo già eccellente con una lucidità mentale fuori dal comune. Ogni iniziativa intrapresa sembra destinata a fiorire, grazie a una precisione chirurgica e a un impegno costante. Il sabato rappresenta il culmine di questo percorso virtuoso, offrendo emozioni intense e gratificazioni personali. La capacità organizzativa è al massimo, permettendo di gestire impegni multipli senza alcuno sforzo apparente.

Anche la vita affettiva risplende di una luce nuova, basata sulla stabilità e sulla fiducia reciproca. Molti desideri chiusi nel cassetto potrebbero finalmente trovare una via per realizzarsi. Il benessere fisico accompagna questo stato di grazia, garantendo una forma smagliante. Si vive una fase di profonda armonia con il mondo, raccogliendo i frutti di vecchi sacrifici.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno sabato 23 maggio (Luna in Vergine);

★★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e venerdì 22.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Il periodo scorre senza grandi sussulti. Si avverte la necessità di bilanciare meglio le energie tra doveri e piaceri personali.

Il lunedì parte con una marcia promettente. Molte idee, secondo l'oroscopo, questa settimana prendono forma in modo armonioso. Le relazioni sociali offrono spunti di riflessione ma richiedono anche molta diplomazia. Il venerdì appare la giornata più complessa. Piccole incomprensioni potrebbero rovinare l'umore generale. Meglio non alimentare polemiche sterili in ambito domestico. La domenica invece regala un recupero totale. Si ritrova la voglia di stare insieme e di condividere momenti di puro svago. Curare l'aspetto fisico aiuta a sentirsi meglio con se stessi. Evitare decisioni affrettate riguardanti cambiamenti radicali. La pazienza guida verso soluzioni equilibrate e durature. Il dialogo resta lo strumento principale per superare ogni piccola incertezza quotidiana.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 18 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ giovedì 21 maggio;

★★ venerdì 22 maggio.

♏ Scorpione: voto 6. Settimana caratterizzata da alti e bassi continui. Martedì e mercoledì sono le giornate migliori per affrontare questioni in sospeso. L'intuito è molto acuto e permette di leggere tra le righe. Tuttavia il sabato richiede estrema prudenza. Un calo di energia potrebbe rendere tutto più faticoso. Le interazioni con gli altri sono stimolanti ma a tratti spigolose. Occorre mantenere un certo distacco emotivo per non farsi coinvolgere in situazioni poco chiare. La gestione del tempo diventa fondamentale per non accumulare stress inutile.

La domenica promette un clima più disteso e sereno. Si consiglia di dedicarsi ad attività creative che liberino la mente dai pensieri pesanti. Il benessere passa attraverso la capacità di lasciare andare ciò che non serve. Restare focalizzati sugli obiettivi principali evita dispersioni fastidiose. La calma vince sulla fretta.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ martedì 19 e mercoledì 20;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 maggio;

★★ sabato 23 maggio.

♐ Sagittario: voto 6. L'andamento settimanale richiede adattabilità e spirito di osservazione. La partenza è incoraggiante ma il mercoledì presenta qualche intoppo fastidioso. Forse alcune aspettative vengono disilluse da fatti concreti.

Serve realismo per non restare delusi da promesse poco solide. Le giornate finali della settimana sono le più luminose. Il sabato e la domenica offrono occasioni di svago e di divertimento autentico. La voglia di esplorare nuovi orizzonti resta viva ma va canalizzata bene. Le spese devono essere tenute sotto controllo per evitare sorprese a fine mese. La forma fisica è discreta ma non bisogna esagerare con gli sforzi. Le amicizie giocano un ruolo importante nel fornire supporto e nuovi punti di vista. Un viaggio o uno spostamento potrebbero essere pianificati con cura. L'entusiasmo torna a farsi sentire prepotentemente nel weekend.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 23 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, martedì 19 e venerdì 22;

★★★ giovedì 21 maggio;

★★ mercoledì 20 maggio.

♑ Capricorno: voto 7. La settimana inizia sotto i migliori auspici. Il lunedì è la giornata ideale per gettare le basi di nuovi progetti ambiziosi. La determinazione non manca e permette di superare ostacoli che sembravano insormontabili. Martedì e giovedì si prosegue con ottimi risultati e una costanza invidiabile. Tuttavia il fine settimana segna una battuta d'arresto. La domenica appare faticosa e richiede un riposo assoluto. Non bisogna trascurare i segnali inviati dal corpo per rincorrere il dovere a tutti i costi. Le relazioni personali sono solide ma necessitano di maggiore attenzione e calore umano. Dedicare tempo a chi si ama diventa prioritario per mantenere l'armonia. La prudenza suggerisce di non forzare la mano in situazioni incerte. Un approccio metodico risolve problemi complessi con relativa facilità. La stabilità resta il punto di forza principale.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 18 maggio;

★★★★★ martedì 19 e giovedì 21;

★★★★ mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★ sabato 23 maggio;

★★ domenica 24 maggio.

♒ Acquario: voto 8. Un periodo molto vivace e ricco di stimoli interessanti. Il mercoledì brilla come la giornata più proficua dell'intera settimana. Le intuizioni sono veloci e portano a soluzioni originali. Giovedì e venerdì si confermano eccellenti per la vita sociale e gli scambi comunicativi. Il desiderio di novità viene appagato da incontri inaspettati o da proposte curiose. La mente è aperta e pronta a recepire cambiamenti positivi. Solo il lunedì richiede un po' più di concentrazione per evitare distrazioni banali. La vitalità è alta e spinge a intraprendere nuove attività fisiche o hobby stimolanti. Le relazioni affettive godono di una ventata di freschezza che rigenera il legame. Essere se stessi senza filtri aiuta a conquistare la fiducia di persone importanti. Il weekend si conclude in modo piacevole e rilassato. La fortuna assiste le scelte coraggiose.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 20 maggio;

★★★★★ giovedì 21, venerdì 22;

★★★★ martedì 19, sabato 23 e domenica 24;

★★★ lunedì 18 maggio.

♓ Pesci: voto 7. La settimana procede in crescendo partendo da un lunedì un po' sottotono e faticoso. Occorre tempo per ingranare la giusta marcia. Tuttavia da mercoledì la situazione migliora sensibilmente. Il venerdì si rivela la giornata perfetta per brillare e mostrare le proprie capacità. Le emozioni sono intense e guidano verso scelte giuste in ambito sentimentale. Il fine settimana promette grande serenità e momenti di gioia condivisa. La sensibilità aumenta e permette di entrare in sintonia profonda con l'ambiente circostante. Bisogna evitare di farsi carico dei problemi altrui per non appesantire il proprio umore. La cura della casa e degli affetti più cari regala grandi soddisfazioni. Una buona notizia potrebbe arrivare verso sabato, portando un sorriso sincero. La fiducia nel futuro cresce grazie a piccoli ma significativi successi personali. Il relax è meritato.

La graduatoria settimanale con le stelle: