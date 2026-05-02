L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio si apre sotto un cielo astrologico ricco di sfumature e opportunità, perfetto per chi desidera rimettersi in gioco e affrontare nuove sfide con uno spirito rinnovato.

Il Leone dovrà iniziare a dimostrare di poter gestire autonomamente le proprie mansioni, mentre Scorpione potrebbe aver bisogno di certezze e sicurezza in certi progetti. Il Sagittario dovrà essere più comunicativo, mentre l'Acquario dimostrerà carattere e personalità in amore.

Previsioni oroscopo dal 4 al 10 maggio 2026 segno per segno

Ariete: sarà una settimana energica e piena di iniziative.

Avrete voglia di fare, grinta da vendere e volete mettervi alla prova, soprattutto nel lavoro, ma dovrete comunque valutare bene prima di agire. In amore l'intesa con il partner sarà ottima grazie a Venere. Attenzione però nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna si troverà in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che aprono un periodo rassicurante e piacevole da vivere per voi nativi del segno. In amore vi sentirete bene con il partner, ciò nonostante sarà necessario evitare atteggiamenti impulsivi. In quanto al lavoro riflettete bene sulle vostre mansioni prima di agire. Mercurio in congiunzione saprà sicuramente come guidarvi verso il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: una bella Venere in congiunzione accompagnerà il vostro rapporto durante tutta la settimana secondo l'oroscopo.

Attenzione però nelle prime giornate, quando la Luna sarà opposta. Single oppure no, in ogni caso, avrete modo di esprimere bene le vostre emozioni. Nel lavoro è il momento di consolidare ciò che avete costruito, sfruttando anche l'energia di Marte. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo in crescita sul fronte professionale per voi nativi del segno. Incontri, scambi e nuove idee stimoleranno la vostra creatività, spingendovi a prendere una nuova direzione per i vostri progetti. In amore ci sarà più leggerezza nel vostro rapporto, ma anche momenti profondi se lo desiderate. Voto - 7️⃣

Leone: la posizione di Mercurio in quadratura vi mette in difficoltà nel lavoro. Dovrete dimostrare di saper camminare sulle vostre gambe ed essere intraprendenti, anche se non sarà così semplice.

Attenzione a non disperdere energie in compiti superflui. In amore Venere sostiene il vostro rapporto, aiutandovi a consolidare il vostro legame. Se siete single vi sentirete piuttosto socievoli. Voto - 7️⃣

Vergine: l'emotività non sarà così centrale nel vostro rapporto in questo periodo. Cercate di mettere da parte l'eccessivo spirito critico e lasciate che la vita vi sorprenda con la sua imprevedibilità. In quanto al lavoro la determinazione e la creatività non mancheranno grazie a Mercurio. Sarà possibile fare piccoli passi avanti in quel che fate. Voto - 7️⃣

Bilancia: Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli renderà questa settimana piacevole dal punto di vista sentimentale. Saprete vivere le relazioni a voi care con maggior carisma, soprattutto se siete single e in cerca di nuovi affetti.

In quanto al lavoro sarà possibile ottenere risultati più concreti, anche se dovrete fare piccoli sacrifici. Voto - 8️⃣

Scorpione: potreste avere bisogno di qualche certezza in più nei vostri progetti professionali. Con Mercurio in opposizione non sempre avrete le idee chiare su come gestire il vostro flusso lavorativo. In amore cercherete equilibrio e armonia, e la Luna in buon aspetto potrebbe aiutarvi a capire come fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali non molto convincenti durante questa settimana di maggio. La posizione di Venere renderà più complicato il vostro rapporto. Non ci sarà sempre una comunicazione così fluida. In quanto al lavoro Marte vi rende abbastanza determinati, ma senza il sostegno di Mercurio potrebbe esserci qualche momento di stress da gestire.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con Mercurio in trigono dal segno del Toro, sarete intenti a esplorare potenzialità novità e idee che possano permettervi di crescere dal punto di vista professionale. In amore sarete alla ricerca di maggiore spontaneità nel vostro rapporto, godendo di una relazione più dinamica e appagante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: la posizione scomoda di Mercurio in quadratura potrebbe rendere più complicato lo sviluppo delle vostre mansioni. Non sempre le opportunità che arriveranno potrebbero essere facili da gestire o così proficue come sperate. In ambito amoroso ci sarà voglia di libertà e novità, e con Venere a favore, potrebbe essere un buon momento per fare qualcosa di diverso insieme.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale complicata in questo periodo per voi nativi del segno a causa di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Con il partner non ci sarà sempre un rapporto così appagante, e aprirsi al dialogo non sarà semplice. In quanto al lavoro Mercurio in sestile vi farà fare progressi, con risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 7️⃣