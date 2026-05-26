L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 giugno 2026 evidenzia un periodo memorabile per il Capricorno (Voto 10), autentico dominatore del periodo grazie a un transito lunare formidabile che regala un carisma travolgente e una lucidità mentale invidiabile per compiere scelte vincenti in ogni campo. Per la Bilancia si profila un cammino molto promettente e dai ritmi equilibrati, illuminato da un mercoledì splendido che si dimostra ideale per avanzare richieste importanti o per avviare progetti personali di grande rilievo. Al contrario, il Sagittario affronta giornate piuttosto faticose e un martedì pesante a causa di una forte quadratura astrale che genera stanchezza diffusa.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Il cammino settimanale richiede molta pazienza nei primi due giorni del periodo, quando la grinta interiore permette comunque di superare alcuni piccoli ostacoli quotidiani. Da mercoledì l'atmosfera generale si rasserena visibilmente e offre ottime occasioni per ritrovare la serenità nei rapporti interpersonali e riposare la mente affaticata. Giovedì si avverte un netto calo di energia che impone massima cautela nelle parole per evitare inutili malintesi con le persone vicine. Il fine settimana si presenta decisamente stabile e invita a pianificare i passi successivi con calma, lucidità e precisione. La gestione delle finanze private richiede una riflessione molto accurata, senza compiere passi affrettati in nessun ambito di tipo economico o commerciale.

Le relazioni con gli altri traggono beneficio da un atteggiamento tollerante, comprensivo e aperto all'ascolto delle altrui esigenze personali. Il benessere fisico migliora progressivamente grazie a un recupero delle forze e a ritmi biologici regolari, stabili e salutari.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 1 e martedì 2;

★★★★ mercoledì 3, sabato 6 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 giugno;

★★ giovedì 4 giugno.

♉ Toro: voto 6. L'inizio della settimana si presenta piuttosto scorrevole e regala momenti utili per sistemare alcune questioni pratiche rimaste in sospeso da molto tempo. Mercoledì si profila una fase complessa che esige la massima concentrazione per non commettere passi falsi nel settore delicato delle relazioni private o familiari.

Venerdì favorisce i contatti diretti e le comunicazioni chiare, ideali per ristabilire un clima sereno, disteso e costruttivo intorno al proprio ambiente. Il fine settimana offre il massimo supporto energetico possibile, ideale per rigenerare profondamente lo spirito e dedicarsi a passatempi rilassanti a stretto contatto con la natura. Il bilancio economico necessita di una revisione attenta per evitare uscite superflue causate dalla fretta o dal momento di impulso. Mantenere la calma assoluta diventa la strategia vincente per superare ogni piccola provocazione quotidiana con grande stile, intelligenza e matura saggezza interiore.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ sabato 6 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, martedì 2 e venerdì 5;

★★★ giovedì 4 giugno;

★★ mercoledì 3 giugno.

♊ Gemelli: voto 7.

La settimana comincia purtroppo in salita a causa di una stanchezza diffusa che limita l'azione e rallenta i progetti immediati di vecchia data. Da mercoledì la situazione generale migliora sensibilmente e giovedì si registra un netto, evidente recupero di fiducia e determinazione personale in ogni campo. Venerdì rappresenta indubbiamente il momento ideale del periodo, ottimo per avanzare richieste importanti o per fare incontri piacevoli, stimolanti e ricchi di novità. Sabato il livello si mantiene su ottimi standard qualitativi, mentre la domenica invita a un prudente, sano relax per non esaurire le preziose energie accumulate in precedenza. I rapporti di amicizia offrono spunti di riflessione interessanti e occasioni di svago che sollevano l'umore in modo del tutto naturale.

Saper ascoltare i segnali del proprio corpo aiuta a prevenire piccoli fastidi fisici dovuti allo stress cumulato.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 5 giugno;

★★★★★ giovedì 4 e sabato 6;

★★★★ mercoledì 3 e domenica 7;

★★★ martedì 2 giugno;

★★ lunedì 1° giugno.

♋ Cancro: voto 8. Lunedì l'ingresso di Mercurio nel segno porta una ventata immediata di straordinaria lucidità mentale e favorisce scambi verbali molto proficui, intelligenti ed efficaci. La parte centrale del periodo settimanale scorre senza scossoni di rilievo, garantendo un clima di stabilità sia in famiglia sia nei rapporti di vecchia data con le persone care. Sabato brilla come la giornata migliore in assoluto, ideale per vivere passioni intense o per ricevere una piacevole sorpresa del tutto inattesa ed emozionante.

Domenica si conferma eccellente per ricaricare pienamente le pile in vista degli impegni futuri con un immenso e rinnovato ottimismo interiore. L'intuito personale si rivela un alleato prezioso per compiere scelte felici nei rapporti con l'ambiente circostante, i parenti e gli amici intimi. La forma fisica si dimostra eccellente e permette di affrontare ogni singolo impegno con una vitalità invidiabile.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 6 giugno;

★★★★★ lunedì 1 (Mercurio in Cancro) e domenica 7;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ mercoledì 3 giugno.

♌ Leone: voto 6. Le giornate di lunedì e mercoledì regalano una buona dose di vitalità diffusa, utilissima per affrontare impegni personali complessi e urgenti.

Martedì e giovedì scorrono in modo piacevole, senza particolari intoppi, garantendo una gestione serena del ménage domestico, familiare e di quello quotidiano. Sabato si prevede una flessione energetica notevole che consiglia caldamente di rimandare le decisioni cruciali a un momento nettamente più favorevole della settimana. Domenica la situazione generale migliora leggermente, permettendo un recupero parziale del buonumore attraverso attività ricreative poco faticose, tranquille e rilassanti per la mente. Prestare estrema attenzione alle parole usate evita di alimentare tensioni superflue con persone vicine che non condividono affatto gli stessi identici punti di vista. La prudenza si rivela fondamentale anche nella gestione oculata del denaro e dei risparmi.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ domenica 7 giugno;

★★ sabato 6 giugno.

♍ Vergine: voto 7. Il lunedì si apre sotto i migliori auspici possibili, offrendo una chiarezza mentale davvero eccezionale per pianificare l'intera settimana con sicuro successo. Martedì e domenica regalano influssi astrologici splendidi, ottimi per stringere legami affettivi solidi o per dedicarsi interamente al benessere personale, interiore e spirituale. Le giornate centrali richiedono un briciolo di flessibilità mentale di fronte a piccoli imprevisti domestici di scarsa importanza, ma comunque fastidiosi da gestire sul momento. Venerdì si rivela la giornata più pesante dell'intero periodo, ampiamente caratterizzata da una forte stanchezza e da un senso di insoddisfazione passeggero ma evidente.

Coltivare pensieri positivi aiuta a superare questo momento grigio senza perdere mai di vista gli obiettivi prefissati da tempo. La salute generale richiede ritmi sonno-veglia molto regolari per mantenere alta l'attenzione visiva.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 1° giugno;

★★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★★ mercoledì 3 e sabato 6;

★★★ giovedì 4 giugno;

★★ venerdì 5 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La settimana secondo l'oroscopo si apre in modo decisamente promettente e scorrevole. Martedì e giovedì offrono influssi astrali eccellenti per ritrovare una perfetta armonia con l'ambiente circostante e con le persone care.

Mercoledì brilla come la giornata migliore del periodo, ideale per avanzare richieste importanti o per avviare progetti personali significativi. Venerdì mantiene una buona stabilità generale, mentre il fine settimana impone un rallentamento forzato dei ritmi quotidiani. Sabato si presenta sottotono e domenica richiede massima prudenza per evitare inutili tensioni domestiche causate da piccole incomprensioni. Prendersi cura del benessere personale diventa fondamentale per ricaricare le pile e superare la stanchezza accumulata nei giorni precedenti. Le relazioni interpersonali necessitano di ascolto attento e di una buona dose di tolleranza reciproca.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 3 giugno;

★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 giugno;

★★ domenica 7 giugno.

♏ Scorpione: voto 6.

L'avvio del periodo si dimostra abbastanza lineare e privo di grandi scossoni. Martedì si profila la giornata meno brillante della settimana, caratterizzata da un calo energetico che consiglia di rimandare le decisioni complesse. Da mercoledì la situazione migliora gradualmente, permettendo di recuperare una buona concentrazione mentale. Giovedì scorre in modo piacevole e apre la strada a un fine settimana decisamente favorevole e stimolante. Venerdì e sabato regalano splendide occasioni per rigenerare lo spirito e vivere momenti felici in compagnia degli amici veri. Domenica si mantiene su ottimi livelli, ideale per pianificare con calma le attività future. Gestire i risparmi con oculatezza si rivela una scelta saggia per mantenere intatta la serenità economica familiare.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ venerdì 5 e sabato 6;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 giugno;

★★ martedì 2 giugno.

♐ Sagittario: voto 5. Il cammino settimanale si presenta piuttosto faticoso e richiede una gestione attenta delle risorse personali. Lunedì parte a rilento, mentre martedì sconta una forte quadratura astrale che genera nervosismo e stanchezza diffusa. Fortunatamente, da mercoledì l'atmosfera si rasserena grazie a giornate più equilibrate e gestibili. Venerdì spicca come il momento migliore del periodo, offrendo una buona dose di ottimismo utile per risolvere piccoli imprevisti quotidiani. Sabato e domenica si confermano stabili, ideali per concedersi un meritato riposo lontano dalle solite preoccupazioni.

Evitare le discussioni sterili con i parenti diventa fondamentale per proteggere la propria serenità interiore. Dedicare tempo a un passatempo rilassante aiuta a scaricare la tensione accumulata nei momenti complessi.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 5 giugno;

★★★★ mercoledì 3, giovedì 4, sabato 6 e domenica 7;

★★★ lunedì 1° giugno;

★★ martedì 2 giugno.

♑ Capricorno: voto 10. Una settimana straordinaria si profila all'orizzonte, ricca di splendide occasioni da cogliere al volo. Lunedì inizia sotto ottimi auspici, ma è martedì che il segno brilla intensamente grazie al transito della Luna nel cielo natale. Questo transito astrologico regala un carisma travolgente e una lucidità mentale formidabile per compiere scelte vincenti. Mercoledì, venerdì e domenica si mantengono su livelli altissimi, garantendo armonia profonda nei rapporti affettivi e una vitalità invidiabile. Anche giovedì e sabato si rivelano giornate solide e produttive, prive di qualsiasi ostacolo rilevante. La capacità di comprendere le esigenze altrui favorisce intese durature e felici con le persone care. Il benessere fisico è al top e permette di affrontare ogni impegno con grande entusiasmo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 2 giugno (Luna in Capricorno);

★★★★★ mercoledì 3, venerdì 5 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4 e sabato 6.

♒ Acquario: voto 8. Il periodo settimanale parte in sordina lunedì, richiedendo un briciolo di pazienza nell'organizzazione delle attività quotidiane. Da martedì la situazione evolve positivamente, portando una ventata di freschezza e di novità stimolanti. Mercoledì e venerdì si annunciano giornate splendide, ideali per coltivare i contatti sociali e stringere nuove e promettenti amicizie. Giovedì rappresenta il culmine della settimana grazie alla presenza della Luna nel segno, capace di accendere l'intuito e regalare momenti di grande ispirazione personale. Il fine settimana si mantiene sereno e dinamico, perfetto per concedersi una gita fuori porta o per praticare una sana attività all'aria aperta. Le relazioni affettive beneficiano di una rinnovata complicità e di un dialogo aperto, sincero e molto costruttivo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane::

Top del giorno giovedì 4 giugno (Luna in Acquario);

★★★★★ mercoledì 3, venerdì 5;

★★★★ martedì 2, sabato 6 e domenica 7;

★★★ lunedì 1° giugno.

♓ Pesci: voto 9. La settimana si apre sotto una luce eccellente e garantisce una stabilità emotiva davvero invidiabile. Le giornate di lunedì, martedì e mercoledì scorrono in modo armonioso e produttivo, ideali per pianificare i progetti futuri con assoluta sicurezza. Giovedì e sabato regalano influssi astrali magnifici che esaltano la sensibilità innata e la creatività personale. Venerdì si mantiene positivo, preparando il terreno per un fine settimana indimenticabile e ricco di emozioni sincere. Domenica risplende come la giornata top del periodo, illuminata dal transito della Luna nel segno che dona un fascino magnetico e una profonda pace interiore. I rapporti familiari e di amicizia si consolidano, offrendo un supporto affettivo prezioso e costante in ogni situazione quotidiana.

La graduatoria settimanale con le stelle: