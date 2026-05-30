L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 giugno apre ufficialmente le porte all’atmosfera estiva. Le giornate si allungano, cresce la voglia di libertà e molti iniziano già a pensare alle vacanze, alla fine della scuola e ai cambiamenti che accompagneranno l’arrivo dell’estate.

Questa settimana si aprirà con Mercurio che passa nel segno del Cancro, che si dimostrerà più creativo, lucido e reattivo nei propri progetti professionali, mentre una grande energia sentimentale accompagnerà i nativi Scorpione. Il Leone dovrà rivedere la propria routine, soprattutto al lavoro, mentre il desiderio di libertà e leggerezza si farà sentire nei nativi Pesci.

Previsioni oroscopo settimanale dall'1 al 7 giugno 2026 segno per segno

Ariete: questa prima settimana del mese potrebbe non essere così favorevole nei vostri confronti. Venere in quadratura non vi darà molte occasioni romantiche, e la Luna non sarà di grande aiuto. Anche nel lavoro dovrete essere più vigili nei vostri progetti. Il passaggio di Mercurio in quadratura potrebbe causare qualche imprevisto di troppo nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime per voi in questo periodo. La stagione estiva sta per arrivare, e queste stelle saranno ben allineate nei vostri confronti. Venere vi rende attraenti, ma soprattutto desiderosi di vivere emozioni autentiche. Per quanto riguarda il lavoro si apre un periodo positivo.

Con Mercurio in sestile la creatività sarà in aumento, con progetti che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una settimana intensa dal punto di vista professionale. Mercurio lascerà il vostro segno, e alcuni progetti potrebbero richiedere maggiore impegno per poter funzionare adeguatamente. In amore il Sole porterà fascino in voi, ma per conquistare il cuore della persona che amate dovrete metterci qualcosa in più. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana di grandi occasioni per voi secondo l'oroscopo. Sentirete l'arrivo della stagione estiva, e le stelle saranno in ottimo aspetto per iniziare al meglio questo periodo. In amore sfruttate la bontà di Venere per vivere un rapporto sereno e affiatato.

In ambito professionale potreste pensare a dei cambiamenti per poter crescere e ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile durante questa settimana di giugno. Sarete piuttosto sensibili, godendo di un rapporto tutto sommato affiatato. In ambito professionale potreste valutare nuove idee per i vostri progetti. In ogni caso, sarà importante per voi crescere e dimostrare il vostro valore in questo periodo. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà anche il pianeta Mercurio aggiungersi tra le stelle favorevoli. In ambito professionale arriveranno nuove opportunità che possono rendere questa estate interessante, ma soprattutto proficua. In amore sarà una settimana molto passionale grazie a Venere.

Anche la Luna potrebbe darvi qualche occasione romantica, soprattutto tra le giornate di martedì e mercoledì. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo difficile per voi secondo l'oroscopo. Il mese di giugno potrebbe non iniziare al meglio a causa di queste stelle contrastanti. In amore sarà necessaria chiarezza, e affrontare alcuni discorsi rimasti in sospeso. Nel lavoro invece dovrete preservare quanto avete fatto di buono finora, e non commettere errori nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una settimana grandiosa per voi nativi del segno. Venere in trigono porterà una grande energia sentimentale, da condividere con la persona che amate per costruire un rapporto intenso di emozioni. In ambito professionale l'arrivo di Mercurio in trigono potrebbe portare nuove idee che possono fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Sagittario: le stelle di questa settimana non saranno particolarmente influenti nei vostri confronti. La Luna navigherà in buone posizioni, aiutandovi a costruire un rapporto prima di tutto sincero. Nel lavoro state attraversando una fase di riflessione, utile per capire quale direzione prendere per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: quadro astrale che annuncia Mercurio e Venere in opposizione secondo l'oroscopo. In amore potreste non essere di ottimo umore. Potrebbero esserci delle discussioni con il partner da risolvere in fretta per non complicare troppo le cose. In ambito professionale riflettete bene sulle vostre idee prima di agire. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno.

Il desiderio di romanticismo non mancherà con il partner, ma attenzione anche a possibili momenti di gelosia. In ambito lavorativo potrebbe essere un periodo importante per gestire e risolvere alcune questioni economiche. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale che sarà al centro durante questa settimana di giugno. Intesa e complicità non mancheranno grazie a Venere in trigono. Single oppure no, avrete buone occasioni per conquistare il cuore della vostra fiamma. In ambito professionale il passaggio di Mercurio in trigono aprirà un periodo creativo e stimolante, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣