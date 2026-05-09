L'oroscopo della settimana che va dall’11 al 17 maggio si prospetta ricca di cambiamenti, riflessioni e, per alcuni segni zodiacali, momenti di grande crescita personale. I movimenti planetari influenzeranno il nostro umore, le relazioni e la carriera, ma con la giusta consapevolezza, ogni segno potrà trarre il meglio da questo periodo.

Il Sole nel segno del Toro porterà energie, stabilità e riflessione, soprattutto in amore, Mercurio aiuterà il Capricorno a trovare buone soluzioni in ambito professionale. Il segno del Leone dovrà studiare per bene le proprie nuove mansioni, mentre i Pesci dovranno ultimare i loro progetti in tempo.

Previsioni oroscopo dall'11 al 17 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana di metà maggio porterà buone emozioni da vivere in ambito sentimentale. Venere in sestile vi renderà felici del vostro legame, e la Luna che orbiterà vicino a voi, vi permetterà di vivere una relazione sincera e appagante. In quanto al lavoro sarete piuttosto energici grazie a Marte, ma attenzione a non essere avventati in quel che fate. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime durante questa settimana secondo l'oroscopo. Il Sole continua a illuminare la vostra vita, portando stabilità ed energie da investire. In amore cercherete di mantenere un buon equilibrio nel vostro rapporto tra momenti di passione e riflessione.

Nel lavoro Mercurio v'indicherà la strada più adeguata verso il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: questa settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante vi riprenderete abbastanza in fretta. Venere infatti sarà ancora dalla vostra parte, e vi aiuterà a superare gli ostacoli della vostra relazione di coppia. In ambito professionale siate pazienti. Se avete qualche grande idea, studiatela a fondo prima di applicarla. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo del momento abbastanza discreto nei vostri confronti. Anche se queste stelle non saranno direttamente favorevoli nei vostri confronti, il rapporto con il partner si rivelerà piacevole da vivere, soprattutto durante le giornate di Luna favorevole.

In ambito professionale Mercurio porterà creatività e voglia di fare. Vi sentirete più sicuri delle vostre capacità, con la possibilità di poter ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Leone: uno studio più approfondito delle vostre nuove mansioni può aiutarvi a gestire tutto con più semplicità, dare una buona impressione di voi e ottenere risultati migliori. Siate pazienti dunque, e riflettete bene prima di agire. In ambito amoroso sarà una settimana stimolante, grazie in particolare a Venere che aggiunge romanticismo al vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Vergine: la vostra vita amorosa continua a non essere così stimolante a causa di Venere. La Luna vi darà una mano durante il fine settimana, ma ci saranno tante questioni da risolvere per poter stare bene insieme.

In ambito professionale potrete contare su Mercurio in trigono per mettere a punto buone idee, ma dovrete rientrare nei tempi di sviluppo. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottima dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Vi sentirete abbastanza socievoli grazie a Venere, con l'occasione di poter vivere nuovi stimolanti legami. In ambito professionale qualche piccola occasione arriverà, ma dovrete saperla gestire al meglio per raggiungere l'obiettivo. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una settimana complicata in ambito lavorativo a causa di Mercurio. Il vostro modo di fare non si rivelerà sempre così efficace. Pazienza e un aiuto da parte di un collega saranno molto importanti. In ambito amoroso la Luna vi aprirà al dialogo, cercando di costruire un rapporto più sincero e affiatato.

Voto - 6️⃣

Sagittario: questa settimana di maggio vedrà ancora il pianeta Venere in opposizione. Anche se questo periodo di Venere contraria sta per terminare, cercate di essere più emotivi e comprensivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro il vostro impegno sarà costante grazie a Marte, ma se la vostra creatività non sarà al top, chiedete aiuto a un collega più esperto. Voto - 7️⃣

Capricorno: le stelle di questa settimana saranno abbastanza discrete nei vostri confronti. cercate di vivere il vostro rapporto in maniera trasparente, senza essere troppo pretenziosi. In ambito professionale la vostra attenzione ai dettagli potrebbe fare la differenza, merito anche del sostegno di Mercurio in trigono.

Voto - 7️⃣

Acquario: il lavoro potrebbe rivelarsi un pò difficoltoso in questo periodo a causa di Mercurio in quadratura. Non tutte le vostre idee potrebbero funzionare, dunque sarà necessaria cautela prima di agire. In ambito amoroso Venere porterà buone emozioni tra voi e il partner, ma attenzione durante il fine settimana, quanto la Luna si troverà in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana proficua in campo professionale. Mercurio porterà buone idee, che potrebbero fare la differenza nei vostri progetti. Attenzione soltanto a non affaticarvi troppo. In ambito amoroso la Luna navigherà in buone posizioni, e potrebbe aiutarvi a trovare la strada verso un rapporto più armonioso. Voto - 7️⃣