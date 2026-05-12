L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio si focalizza sull'amore e sui sentimenti, promettendo per ciascun segno zodiacale una carovana di emozioni intense, chiarimenti importanti e nuove consapevolezze. Le stelle inviteranno a parlare con onestà, a non trattenere ciò che pesa sul cuore e a vivere i sentimenti con maggiore coraggio. Sarà un periodo fatto di incontri inattesi, ritorni emotivi, dubbi da affrontare e relazioni da rafforzare giorno dopo giorno. Per molti single potrebbe arrivare una conoscenza capace di riaccendere entusiasmo e voglia di amare, mentre le coppie saranno chiamate a trovare nuovi equilibri senza lasciarsi travolgere dalle tensioni quotidiane.

L'astrologia, intanto, premia il Pesci con il massimo punteggio in classifica.

Previsioni astrologiche settimanali sull'amore

Vergine ❤️❤️ La settimana si presenterà intensa e piena di responsabilità. Gli impegni lavorativi e le questioni economiche finiranno per assorbire gran parte delle vostre energie, lasciandovi addosso una sensazione di stanchezza difficile da ignorare. Alcuni cambiamenti recenti vi hanno costretto a modificare abitudini e ritmi quotidiani e, anche se state cercando di adattarvi, dentro di voi permane ancora un certo disordine emotivo. Tutto questo rischierà di riflettersi inevitabilmente sull’amore e sui rapporti personali. In coppia potrebbero nascere piccoli attriti legati alla distanza emotiva o alla mancanza di tempo condiviso.

Evitate parole troppo dure o atteggiamenti freddi. Chi è single sentirà il bisogno di proteggersi e difficilmente riuscirà a lasciarsi andare con leggerezza. Cercate di non prendere decisioni impulsive e concedetevi qualche momento di pausa per recuperare serenità mentale e lucidità.

Ariete ❤️❤️❤️ Il cuore attraverserà una fase agitata e ricca di contraddizioni. Da una parte avrete voglia di pace e stabilità, dall’altra continuerete a sentirvi coinvolti in situazioni che vi consumano energie e pazienza. Le tensioni accumulate negli ultimi tempi potrebbero emergere all’improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. Chi vi ama potrebbe percepirvi distanti, nervosi o poco disponibili al dialogo.

Non chiudetevi completamente in voi stessi e provate a spiegare ciò che state vivendo interiormente. I single avranno bisogno di più tempo per fidarsi davvero di qualcuno, perché le ferite del passato non sono ancora del tutto guarite. Non abbiate fretta di trovare risposte immediate. Questa settimana servirà soprattutto a capire cosa desiderate davvero da una relazione e quali emozioni non siete più disposti a tollerare.

Capricorno ❤️❤️❤️ Sarà una settimana intensa dal punto di vista emotivo, fatta di riflessioni profonde e nuove consapevolezze. Alcune esperienze vissute negli ultimi mesi vi hanno insegnato molto e adesso siete chiamati a mettere in pratica ciò che avete imparato. In amore non potrete più nascondervi dietro paure o insicurezze.

Se una persona vi interessa davvero, sarà il momento giusto per uscire allo scoperto e smettere di rimandare. Le stelle invitano ad avere più coraggio e ad aprirvi a nuove esperienze senza pensare troppo ai limiti o alle differenze. Chi è in coppia dovrà recuperare dialogo e spontaneità. Il desiderio di sentirvi compresi sarà fortissimo e, proprio per questo, non sopporterete più rapporti superficiali o privi di autenticità.

Leone ❤️❤️❤️ Negli ultimi tempi avete dovuto stringere i denti più del previsto e questo vi ha resi più nervosi e stanchi del solito. Continuate a mostrarvi forti davanti agli altri, ma dentro di voi state accumulando fatica emotiva. In amore il rischio sarà quello di trascurare la persona amata a causa delle troppe responsabilità quotidiane.

Il partner potrebbe sentirsi messo in secondo piano o poco ascoltato. Cercate di rallentare e di ritagliare spazio per le emozioni autentiche. Anche un semplice gesto affettuoso potrebbe fare la differenza. I single saranno affascinanti e magnetici, ma potrebbero avere poca voglia di mettersi davvero in gioco. Prima di pretendere comprensione dagli altri, cercate di capire cosa vi manca realmente per sentirvi sereni.

Sagittario ❤️❤️❤️❤️ Il cambiamento che desiderate in amore non arriverà per caso, ma dovrà essere costruito giorno dopo giorno con maggiore presenza e sincerità. In questo periodo vi sentite poco compresi e forse anche meno desiderati rispetto al passato, ma chiudervi nel silenzio non aiuterà a migliorare la situazione.

Le preoccupazioni economiche o familiari potrebbero appesantire l’umore e togliere spazio ai sentimenti, ma sarà importante separare le difficoltà pratiche dalla sfera affettiva. Le coppie dovranno evitare discussioni inutili legate allo stress. I single, invece, avranno bisogno di mostrarsi più trasparenti e spontanei. Qualcuno potrebbe tornare a farsi sentire oppure regalarvi attenzioni inaspettate. Lasciatevi sorprendere senza costruire muri attorno al cuore.

Gemelli ❤️❤️❤️❤️ Le delusioni vissute in passato vi hanno resi più prudenti, ma non dovete permettere alla paura di impedirvi di amare ancora. Questa settimana porterà occasioni interessanti per ampliare le conoscenze e riallacciare contatti che credevate ormai lontani.

Ci sarà voglia di leggerezza, dialogo e condivisione, anche se dentro di voi resterà una parte più fragile e diffidente. Chi è in coppia dovrà imparare a comunicare meglio i propri bisogni senza aspettarsi che l’altro li comprenda da solo. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona fuori dagli schemi o diversa dal loro ideale abituale. Le stelle vi invitano a guardare avanti con più fiducia: ogni esperienza, anche la più dolorosa, vi ha insegnato qualcosa di importante.

Acquario ❤️❤️❤️❤️ Il vostro cuore sarà particolarmente sensibile e vulnerabile. Una vecchia ferita continua a riaffacciarsi nei pensieri, ma non dovete lasciare che il passato rovini ciò che di bello potrebbe nascere adesso.

Le emozioni saranno profonde e intense e vi sentirete più connessi alle persone che amate. In coppia ci sarà bisogno di dolcezza, ascolto e comprensione reciproca. Chi è single vivrà giornate ricche di intuizioni e sensazioni speciali, quasi come se il destino stesse cercando di mandare segnali precisi. Avrete bisogno di silenzio, tranquillità e tempo per rimettere ordine dentro di voi. Lasciatevi guidare dall’istinto e non abbiate paura di mostrare la vostra parte più autentica.

Cancro ❤️❤️❤️❤️ L’amore tornerà finalmente protagonista della vostra settimana. Le stelle vi aiuteranno a guardare al futuro con maggiore ottimismo e a lasciarvi alle spalle paure e blocchi che vi hanno accompagnato negli ultimi mesi.

Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e attirerete attenzioni sincere. Le coppie avranno modo di chiarire questioni rimaste in sospeso e di fare progetti importanti per il futuro. Anche in famiglia potrebbero arrivare decisioni significative che rafforzeranno il senso di stabilità. I single, invece, saranno più coraggiosi e pronti a vivere nuove emozioni senza lasciarsi frenare dalla distanza, dall’età o dal giudizio degli altri. La fiducia in voi stessi sarà la chiave per vivere relazioni più sane e appaganti.

Scorpione ❤️❤️❤️❤️❤️ Sarà una delle settimane più promettenti dal punto di vista sentimentale. Le stelle vi renderanno intensi, magnetici e desiderosi di vivere emozioni autentiche.

Chi è in coppia ritroverà passione, complicità e voglia di condividere momenti speciali, mentre i single potrebbero fare incontri molto intriganti destinati a lasciare il segno nei prossimi mesi. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo: questo cielo premia chi ha il coraggio di esporsi e di parlare apertamente dei propri sentimenti. Anche se la stanchezza non mancherà, accanto a voi ci sarà una persona pronta a sostenervi e a farvi sentire importanti. L’amore tornerà ad accendere entusiasmo e speranza.

Bilancia ❤️❤️❤️❤️❤️ Dopo un periodo complicato inizierete finalmente a respirare un clima più sereno e costruttivo. Una bella intuizione o una conversazione importante potrebbero cambiare completamente il tono della settimana.

In amore ci saranno ancora alcune ombre da chiarire, ma nulla che non possa essere risolto con pazienza e sincerità. Le coppie dovranno evitare inutili nostalgie o confronti con il passato. Guardate avanti senza rincorrere ciò che non esiste più. I single avranno maggiore fascino e potrebbero attirare attenzioni molto piacevoli. Anche la famiglia giocherà un ruolo centrale e vi farà sentire più apprezzati di quanto immaginiate. Non sottovalutate chi vi vuole bene davvero.

Toro ❤️❤️❤️❤️❤️ Questa settimana rappresenterà un momento decisivo per l’amore e per le relazioni importanti. Alcune situazioni rimaste in sospeso troveranno finalmente una direzione più chiara e avrete bisogno di fare scelte concrete pensando al futuro.

Le coppie solide potrebbero organizzare un viaggio, un trasferimento o un progetto importante da condividere. Le relazioni che hanno attraversato un periodo difficile inizieranno lentamente a recuperare serenità e complicità. I single saranno più aperti alle emozioni e pronti a lasciarsi coinvolgere da nuove conoscenze. Le stelle invitano a non lasciarsi sopraffare dalle paure o dalle incertezze. Anche se il futuro non può essere controllato, potete comunque scegliere con quale cuore affrontarlo.

Pesci❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Sarà una settimana movimentata, piena di emozioni e piacevoli sorprese. Alcuni problemi recenti troveranno finalmente una soluzione e questo vi permetterà di vivere i sentimenti con maggiore leggerezza.

In amore potreste sentirvi improvvisamente più sicuri, desiderati e pronti a rischiare. I single avranno occasioni interessanti e potrebbero fare incontri capaci di stravolgere la routine quotidiana. Le coppie ritroveranno entusiasmo e voglia di condividere nuovi progetti. Seguite l’istinto senza avere paura di rompere gli schemi abituali. La fortuna sorriderà soprattutto a chi avrà il coraggio di aprire il cuore senza troppe difese.