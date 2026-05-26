L'oroscopo delle svolte dell'estate 2026 prevede selezioni nelle relazioni per la Bilancia, mentre equilibrio emotivo per il Capricorno e infine successo e status social per il Leone.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: avvertirete il bisogno viscerale di fermarvi e ridefinire chi siete davvero, mettendo in discussione ciò che non vi rappresenta più.

La Svolta: Vivrete una metamorfosi identitaria e radicale. Molti abbandoneranno vecchie strade professionali per seguire un'ispirazione creativa improvvisa. A settembre la vostra quotidianità sarà irriconoscibile, ma finalmente autentica.

Leone: Imparare a gestire una straripante energia solare senza diventare prepotenti o pretendere troppo da chi vi circonda.La Svolta: Status sociale e successo. Con Giove, Sole e Mercurio a favore nel vostro cielo, la spinta a progredire diventerà fortissima, portandovi verso grandi traguardi professionali e prodezze sociali capaci di aprirvi porte che finora ritenevate sigillate.

Sagittario: direzionare il vostro proverbiale entusiasmo senza disperderlo in mille rivoli o in attività superficiali. Il cambiamento: direzione e focus. La vostra rivoluzione risiederà nel modo in cui deciderete di canalizzare le vostre energie. Vi lancerete in grandi avventure, ma rifiuterete la superficialità, orientando le passioni verso obiettivi molto più alti e stimolanti.

I Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: evitare colpi di testa o azzardi emotivi, mantenendo la calma anche quando i ritmi attorno a voi si faranno frenetici. La Svolta: Logistica ed economica. Grazie alla spinta iniziale di Marte, riuscirete a dare vita e concretezza a tutte le realizzazioni pratiche che avete in mente. Sfrutterete l'estate per gettare basi solidissime per il vostro patrimonio.

Vergine: vincere la tentazione di controllare ogni minimo dettaglio, lasciando che le cose capitino anche in modo inaspettato. La Svolta: riorganizzazione e profitti. Vivrete un'estate che parte solida e finisce in modo trionfale. Il passaggio del Sole e di Mercurio a fine stagione vi permetterà di attuare una ristrutturazione del lavoro, ottimizzando le entrate e tagliando i rami secchi.

Capricorno: sarete messi alla prova dall'energia conflittuale di Marte in opposizione, che agiterà il vostro mondo relazionale scatenando un po' di risentimento o stanchezza. Il cambiamento: equilibrio emotivo ed evoluzione interiore. La vostra grande trasformazione estiva sarà imparare l'arte del distacco. Imparerete ad agire senza reagire d'impulso alle provocazioni: la vostra serenità varrà più di qualsiasi battaglia.

I Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: riuscire a canalizzare un flusso continuo di pensieri senza cedere all'ansia o alla fretta di concludere tutto subito. La Svolta: Prospettiva intellettuale. Con Marte e Urano nel segno a inizio estate, i pensieri correranno veloci e le intuizioni si faranno geniali.

Sarete pronti a infiammarvi per progetti rivoluzionari, abbandonando i vecchi punti di vista.

Bilancia: gestire la suscettibilità e le piccole tensioni nei rapporti affettivi, evitando di trattenere i non detti per quieto vivere. La Svolta: relazionale e di selezione. Grazie al passaggio di Venere a metà stagione, il fascino guiderà ogni vostro scambio. Imparerete a mettere confini sani, ripulendo drasticamente la vostra cerchia sociale dalle persone poco sincere.

Acquario: accettare il peso delle decisioni drastiche senza voltarvi indietro o farvi prendere dai sensi di colpa. La Svolta: Libertà radicale. Plutone nel vostro cielo vi inietterà un desiderio viscerale di riforma. Se vi siete sentiti intrappolati in situazioni o ruoli stretti, troverete il coraggio di dire basta attraverso scelte nette nel lavoro o tagli col passato.

I Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: dovrete vincere la vostra naturale timidezza e la tendenza a nascondervi nel guscio protettivo quando le cose si fanno intense. La Svolta: carriera e status sociale. Questa estate vi trasformerete in leader determinati grazie a un Marte combattivo. Aspettatevi promozioni inaspettate, lo sblocco di questioni legali o l'avvio di un'attività in proprio capace di svoltare le vostre finanze.

Scorpione: non fare passi azzardati sotto l'effetto dell'orgoglio o della fretta del momento, evitando di scoprire le vostre carte prima del tempo. Il cambiamento: strategia a lungo termine. La vostra evoluzione si svilupperà nel silenzio e nell'osservazione intelligente dietro le quinte.

Raccoglierete informazioni preziosissime che vi permetteranno di sferrare l'attacco vincente in autunno-

Pesci:

La Svolta: concretezza e verità. Sarete chiamati a distinguere le illusioni dai progetti reali e i flirt dalle storie d'amore vere. Questa svolta di maturità vi farà perdere qualche vecchio punto di riferimento, ma vi renderà incredibilmente forti.