L'oroscopo dell'estate 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Leone, con quella d'argento il Cancro e ifine con quella di bronzo i Gemelli che avranno una ventata di novità L'ultimo posto invece è occupato dai Pesci poiché si sentiranno smarriti dai cambiamenti repentini dei transiti planetari.

La classifica dell'estate 2026 tutti i segni

1° Leone: siete i veri re e regine di questa estate 2026. Con Giove nel segno per tutta la stagione, il Sole e Mercurio a favore, le settimane estive si preannunciano fortunate, appassionate e ricche di occasioni per mettervi in mostra.

Ottimi i riscontri professionali (soprattutto per il primo decano) e passioni travolgenti a inizio stagione. Osate prodezze sociali, il cielo premia tutto ciò che risplende.

2° Cancro un'estate di grande centralità emotiva e materiale. Nella prima parte della stagione beneficiate della presenza di Mercurio, Giove e del Sole, che inaugurano un periodo di grande dolcezza, romanticismo e armonia familiare. Siete protetti negli accordi e nei contratti. Quando Marte entrerà nel vostro segno vi donerà un'energia combattiva insolita: usatela per difendere i vostri progetti, tenendo a bada la suscettibilità.

3° Gemelli l'estate parte con il Sole e Urano nel vostro spazio zodiacale, portando una ventata di novità, sorprese e un'energia leggera ma efficacissima.

La presenza successiva di Marte e Urano nel segno facilita le vostre azioni intellettuali e rende la comunicazione vivace, pronta e portatrice di progresso. Siete pronti a infiammarvi l'anima per le vostre idee e per i progetti collettivi.

4° Vergine: l'inizio dell'estate è solido grazie a Marte in Toro che sblocca le realizzazioni concrete. Successivamente, il passaggio di Venere nel vostro segno porta delicatezza nelle storie d'amore, mentre la fine della stagione – con l'arrivo del Sole e di Mercurio nel vostro spazio – vi vedrà assoluti dominatori di un clima pragmatico, serio e super organizzato.

5° Toro: ottima partenza stagionale con Marte nel segno che vi dà la spinta decisiva per concretizzare tutto ciò che avete in serbo.

Nel cuore dell'estate dovrete però prestare particolare attenzione a non commettere errori di valutazione sotto l'effetto troppo galvanizzante dei pianeti in Leone, ma i vostri punti di riferimento rimarranno solidi.

6° Capricorno: siete fortemente coinvolti nell'energia realizzativa iniziale. Tuttavia, la forte concentrazione di pianeti in Cancro prima e l'ingresso di Marte nello stesso segno poi, stimolano il vostro mondo relazionale richiedendo uno sforzo di equilibrio. Evitate i risentimenti e focalizzatevi sul meraviglioso recupero pratico di fine stagione.

7° Bilancia: l'energia dei Gemelli vi sostiene a inizio stagione portando stimoli e dinamismo. A metà estate, il passaggio di Venere nel vostro segno accende il fascino, la seduzione e dà nuovo slancio ai cuori solitari.

Unico monito: gestite con diplomazia le tensioni comunicative e la suscettibilità nella prima parte del periodo.

8° Ariete: Saturno e Nettuno nel vostro segno vi spingono a desiderare riforme profonde e rivoluzioni a lungo termine. L'estate vi vede temerari e pronti a combattere anima e corpo per le vostre idee. Sarete favoriti dal clima solare del Leone, ma l'attivazione di Marte in Cancro a metà stagione vi chiederà di agire senza reagire d'impulso.

9° Sagittario: condividete con i segni di fuoco una parte centrale dell'estate fortunata, intensa e ricca di occasioni mondane o di avanzamento sociale. Nella prima parte della stagione, tuttavia, la quadratura dei pianeti in Gemelli (inclusi Marte e Urano) potrebbe rendere la comunicazione un po' troppo imprevedibile o polemica.

10° Scorpione: i pianeti in Cancro vi regalano una sensibilità marcata e ottime intuizioni artistiche o familiari. Siete però chiamati alla prudenza nel cuore dell'estate: i transiti intensi dal Leone vi mettono sotto pressione, e come segno fisso dovrete evitare passi falsi o reazioni dettate dall'orgoglio.

11° Acquario: con Plutone nel segno avete un profondo desiderio di rinnovamento sociale. L'asse con il Leone vi mette però al centro di un'atmosfera fin troppo speculare e galvanizzante: fate attenzione a non surriscaldare gli animi e a gestire con calma i comportamenti un po' esplosivi dettati da Marte e Urano a favore.

12° Pesci: l'energia iniziale dell'estate vi supporta sul piano della sensibilità e dei rapporti affettuosi.

Tuttavia, il cuore della stagione – dominato da transiti di fuoco e d'aria molto rapidi e imprevedibili – rischia di farvi smarrire i vostri cari punti di riferimento pratici. Attenzione a non lasciarvi trasportare da infatuazioni estive troppo affrettate.