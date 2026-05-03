L'oroscopo di lunedì 4 maggio 2026 si apre sotto un cielo di vibrante rinnovamento primaverile, dove le configurazioni planetarie spingono verso una ricerca di equilibrio tra ambizione personale e armonia domestica. La Luna, con i suoi transiti fluidi, colora la giornata di sfumature intense, favorendo chi saprà ascoltare il proprio istinto senza perdere di vista la concretezza della realtà. È un inizio di settimana che invita all'azione, ma con una consapevolezza nuova: il successo non arriva solo dalla forza bruta, ma dalla capacità di tessere relazioni solide e di guardare al futuro con occhi visionari.

In questa giornata dominata da una forte spinta al miglioramento, i segni di Terra e d'Acqua sembrano essere i veri protagonisti della scena astrale. La Vergine, i Pesci e il Toro sono i tre segni più favoriti dalle stelle, grazie a una combinazione di lucidità mentale e fortuna sfacciata che permetterà loro di tagliare traguardi insperati. Per altri, invece, sarà necessario armarsi di pazienza e diplomazia per non inciampare in inutili malintesi.

Preparatevi a scoprire come le energie cosmiche influenzeranno il vostro lunedì e quali strategie adottare per volgere ogni situazione a vostro vantaggio.

Oroscopo di lunedì 4 maggio e classifica dei 12 segni zodiacali: dal momento critico dell'Acquario al trionfo assoluto della Vergine

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 5. Parola chiave: giornata sottotono e suscettibile, ritrovate la fede nei vostri progetti per non restare fermi.

Inizierete la settimana con una sensazione di pesantezza che faticherete a scrollarvi di dosso. Le stelle descrivono una giornata sottotono e suscettibile, dove anche il più innocuo dei commenti da parte di un collega o di un partner vi sembrerà un affronto personale. Vi sentirete bloccati da un senso di incertezza che rischia di paralizzare la vostra naturale inventiva. Il consiglio del cielo è quello di non lasciarvi abbattere dalle ombre momentanee: ritrovate la fede nei vostri progetti originari, quelli che vi facevano brillare gli occhi solo pochi mesi fa.

Restare fermi ad autocommiserarsi non servirà a nulla; cercate invece di compiere anche un solo piccolo passo concreto verso i vostri obiettivi. La vostra mente brillante ha solo bisogno di essere riaccesa dalla scintilla della speranza.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 6. Parola chiave: voltate pagina per scacciare la malinconia e concentratevi sulla calma e sugli affetti cari.

Il lunedì si presenta come un banco di prova per il vostro umore, solitamente così solido e imperturbabile. Avvertirete un richiamo dal passato che potrebbe portarvi qualche nube di tristezza; per questo gli astri vi suggeriscono: voltate pagina per scacciare la malinconia. Non indugiate su ciò che poteva essere e non è stato, specialmente in ambito lavorativo o familiare.

In questa giornata sarà fondamentale che vi concentriate sulla calma e sugli affetti cari, cercando rifugio nelle persone che vi amano incondizionatamente. Non è il momento delle grandi sfide o dei rischi azzardati; preferirete la sicurezza delle mura domestiche e il calore di una conversazione sincera. Recuperando l'equilibrio interiore, vedrete che le soluzioni ai problemi pratici appariranno molto più semplici di quanto sembrassero al mattino.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: determinazione alta, ma moderate l'eccesso di fiducia e non siate tirannici con gli altri.

L'influenza marziale vi caricherà di un'energia insolita, rendendovi quasi irriconoscibili agli occhi di chi vi conosce come i mediatori dello zodiaco.

Avrete una determinazione alta, utile per affrontare pratiche burocratiche o discussioni professionali che rimandavate da tempo. Tuttavia, attenzione a non scivolare nel difetto opposto: le stelle vi avvisano di moderare l'eccesso di fiducia nelle vostre sole capacità. Il rischio è quello di apparire presuntuosi o, peggio ancora, di risultare tirannici con gli altri, imponendo la vostra visione senza ascoltare ragioni. La collaborazione resta la vostra arma migliore, anche se oggi vi sentirete dei lupi solitari. Cercate un compromesso tra la vostra spinta all'azione e il rispetto per i tempi altrui per evitare frizioni inutili a fine giornata.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 6,5.

Parola chiave: grandi progetti e vita sociale attiva, cercate però di restare realisti e meno severi.

Il vostro spirito nomade e sognatore sarà solleticato da nuovi stimoli che arriveranno dai vostri contatti più stretti. Vivrete una fase di grandi progetti e vita sociale attiva, con inviti e proposte che pioveranno da ogni parte. È un momento eccellente per fare networking e seminare idee per il futuro, ma il cielo vi impone un monito: cercate di restare realisti. Non tutto ciò che brilla è oro e non tutte le promesse verranno mantenute. Inoltre, potreste essere troppo duri con voi stessi o con i collaboratori se i risultati non saranno immediati: cercate di essere meno severi e di godervi il viaggio oltre che la meta.

La vostra esuberanza sarà la vostra forza, a patto che non si trasformi in una corsa verso l'utopia senza basi solide.

GEMELLI (21 maggio - 20 giugno) Voto 7. Parola chiave: rinnovamento e benessere relazionale, ma recuperate il sonno arretrato.

Vi affaccerete a questo 4 maggio con una voglia matta di cambiare pelle. Sentirete un forte vento di rinnovamento e benessere relazionale, che vi spingerà a cercare nuovi modi per comunicare con chi amate o per vivacizzare il vostro ambiente professionale. Sarete simpatici, magnetici e pronti alla battuta. C'è però un piccolo intoppo fisico che potrebbe frenare la vostra corsa: il corpo vi chiederà il conto degli eccessi passati. Il consiglio astrale è chiaro: recuperate il sonno arretrato.

Se arriverete a metà giornata con le batterie scariche, la vostra lucidità ne risentirà, portandovi a commettere errori di distrazione. Dedicate la serata al relax totale, spegnete i dispositivi elettronici e concedetevi un riposo profondo. Domani sarete invincibili se oggi saprete fermarvi in tempo.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: carisma e ottima comunicazione, evitate però decisioni pratiche se siete distratti.

Splenderete di una luce particolare in questo lunedì, cari amici del Cancro. Il vostro carisma e un'ottima comunicazione vi renderanno i protagonisti indiscussi di riunioni di lavoro o incontri sociali. Saprete toccare le corde giuste per convincere chiunque della validità delle vostre idee.

Eppure, le stelle vi invitano alla prudenza su un fronte specifico: la gestione delle questioni materiali. Evitate decisioni pratiche se siete distratti da sogni a occhi aperti o da turbolenze emotive. Firmare un contratto o fare un acquisto importante oggi potrebbe nascondere delle insidie che il vostro attuale stato di euforia non vi permette di vedere. Usate la vostra dialettica per incantare, ma lasciate che i conti e i dettagli tecnici vengano analizzati in un momento di maggiore pragmatismo.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 7,5. Parola chiave: comunicazione ed entusiasmo per far valere i vostri progetti e ottenere risultati.

Sarete un fiume in piena di idee e vitalità. Le stelle vi regaleranno una marcia in più sul piano della comunicazione ed entusiasmo, permettendovi di spazzare via ogni resistenza che incontrerete sul cammino professionale.

È il momento perfetto per far valere i vostri progetti e presentare quelle proposte che tenevate nel cassetto: i vostri interlocutori saranno colpiti dalla vostra grinta e dalla sicurezza che emanerete. Riuscirete a ottenere risultati immediati anche in situazioni che sembravano stagnanti. In amore, la vostra passionalità sarà contagiosa, ma cercate di non travolgere il partner con troppa irruenza. Se saprete incanalare correttamente questa potente energia, trasformerete questo lunedì in un trampolino di lancio per l'intero mese.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: giornata positiva e scambi stimolanti, ma riflettete bene prima di ogni grande scelta.

Vi attende una giornata positiva e scambi stimolanti che nutriranno il vostro bisogno di riconoscimento e confronto.

Sarete circondati da persone che ammirano la vostra leadership e che saranno pronte a seguirvi nelle vostre visioni. I dialoghi che intreccerete oggi potrebbero aprire porte inaspettate per la vostra carriera o per la vostra crescita personale. Tuttavia, il cielo vi consiglia di non agire d'impulso, nonostante l'entusiasmo: riflettete bene prima di ogni grande scelta. Non lasciatevi trascinare solo dall'ego o dalla voglia di primeggiare; analizzate i pro e i contro con la saggezza di chi sa che il tempo è un alleato prezioso. La vostra generosità d'animo sarà premiata, rendendo la serata particolarmente armoniosa sul fronte affettivo.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: serenità e diplomazia per risolvere tensioni e godervi momenti di divertimento.

Dopo un periodo di forte pressione, finalmente respirerete un'aria nuova. Sarete dotati di una serenità e diplomazia invidiabili, che vi permetteranno di agire come pacieri in famiglia o in ufficio. Riuscirete a risolvere tensioni che duravano da settimane semplicemente con la forza del vostro equilibrio e di un sorriso sincero. È una giornata ideale per mettere da parte i doveri più pesanti e godervi momenti di divertimento con gli amici o con la persona amata. La vostra capacità di apprezzare i piaceri della vita sarà ai massimi livelli: un buon calice di vino, un'ottima cena o una passeggiata nella natura saranno il toccasana perfetto per ricaricare le vostre energie vitali. Siete in una fase di grazia, approfittatene.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: intuizione vincente e strategie efficaci per ottenere grandi soddisfazioni personali.

Il vostro sesto senso sarà affilato come non mai. In questo lunedì, potrete contare su un'intuizione vincente che vi permetterà di leggere tra le righe di ogni situazione e di anticipare le mosse altrui. Sarete capaci di elaborare strategie efficaci per superare ostacoli professionali che altri considerano insormontabili. Questa lucidità vi porterà a ottenere grandi soddisfazioni personali, facendovi sentire finalmente padroni del vostro destino. Anche in amore, riuscirete a capire i bisogni del partner prima ancora che vengano espressi, creando un clima di profonda intimità e complicità. Non abbiate paura di osare: il cielo sostiene le vostre mosse più audaci, purché siano guidate dalla vostra impareggiabile profondità d'analisi.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: concretezza e spirito d'innovazione per affrontare nuove sfide e consolidare i rapporti.

Un lunedì straordinario vi vedrà protagonisti di una metamorfosi positiva. Riuscirete a coniugare il vostro tipico idealismo con una sorprendente concretezza e spirito d'innovazione. Sarete pronti per affrontare nuove sfide che richiedono coraggio e visione a lungo termine, lasciando tutti a bocca aperta per la vostra determinazione. Questo atteggiamento proattivo sarà fondamentale anche per consolidare i rapporti interpersonali: chi vi sta accanto si sentirà rassicurato dalla vostra nuova solidità. Le stelle vi sorridono anche sul piano economico, dove piccoli colpi di fortuna o intuizioni giuste potrebbero portare benefici inaspettati. Vivete ogni istante con intensità, perché la fortuna oggi bussa alla vostra porta con insistenza.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 9. Parola chiave: gioia di vivere e sogni che si realizzano, un momento magico da vivere in famiglia.

Siete voi i re e le regine incontrastati dello zodiaco in questo 4 maggio! Vi sentirete pervasi da una gioia di vivere travolgente che spazzerà via ogni vostra consueta preoccupazione per l'ordine e il dettaglio. Assisterete a sogni che si realizzano, forse proprio quelli per cui avete lavorato duramente negli ultimi mesi con dedizione e umiltà. Il cosmo ha deciso di ricompensarvi e lo farà regalandovi un momento magico da vivere in famiglia o con le persone più intime, dove regnerà un'armonia perfetta. Ogni progetto che inizierete oggi avrà il marchio del successo impresso dal favore stellare. Aprite il vostro cuore e accogliete l'abbondanza: questo lunedì segna l'inizio di una fase straordinariamente luminosa della vostra vita.