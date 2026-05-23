Secondo l'oroscopo di giugno 2026, i nati sotto il segno dell'Acquario vivranno un periodo di passione e romanticismo, troveranno energia per rinnovare la casa, otterranno successi lavorativi dal 21 e fortuna dal 30. Coloro che appartengono al segno della Bilancia avranno ottime occasioni per viaggiare, festeggiare e fare un salto di qualità nel lavoro, affrontando con pazienza qualche imprevisto di fine mese. Chi è del segno dei Pesci, infine, si dedicherà alla casa e alle feste in famiglia, godrà di un amore complice dal 21, eviterà i malintesi il 29 divertendosi con gli amici e beneficerà dal 30 di nuove e promettenti opportunità sia professionali sia di salute.

Previsioni dell'oroscopo di giugno 2026, pagelle: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Se avete voglia di evadere, giugno vi offrirà ottime occasioni, purché organizziate tutto prima del 29, quando Mercurio diventerà retrogrado rischiando di portare piccoli imprevisti e contrattempi. Il momento ideale per mettervi in viaggio? La Luna Nuova del 14: bloccate la data e prenotate qualcosa di speciale, il successo è garantito.

Anche sul lavoro le cose vanno a gonfie vele. Nei primi giorni del mese, l'ottimo posizionamento di Mercurio, Venere e Giove premierà la vostra reputazione professionale con promozioni e traguardi importanti. Dal 13, con Venere in Leone, potrete iniziare a programmare gli eventi estivi: siete dei padroni di casa straordinari, quindi perché non inaugurare la stagione con una bella festa a casa vostra?

Il 21, il solstizio d'estate accenderà i riflettori su di voi, offrendovi un ruolo di comando. Accettate la sfida senza timori: è il momento di fare il salto di qualità.

Il 25, grazie a un magnifico aspetto tra Venere e Saturno, l'amore sarà protagonista. Che si tratti del vostro matrimonio o di quello di una coppia di amici, vivrete una giornata indimenticabile. Dal 28 Marte favorirà gli spostamenti a lungo raggio, ma ricordate che dal giorno dopo Mercurio vi chiederà un pizzico di pazienza in più nei trasporti. Infine, la Luna Piena del 29 vi inviterà a concludere i lavori domestici: sistemate il giardino e riorganizzate gli spazi per accogliere i vostri ospiti. Tanto più che dal 30, l'ingresso di Giove nel vostro settore delle amicizie inaugurerà un anno strepitoso, ricco di serate, nuove conoscenze e sogni che finalmente si realizzano.

Voto: 9

Scorpione – Giugno vi riserva grandi colpi di scena. Sul fronte finanziario dovrete muovervi con cautela: qualche spesa imprevista rischierà di destabilizzare il budget, ma la luce solare vi aiuterà a individuare i punti deboli e a tagliare il superfluo. Intorno a metà mese, la stanchezza quotidiana e il traffico cittadino vi faranno sognare una fuga: se le tasche ve lo permettono, prendete un volo senza esitare.

Il 21 giugno il Sole entra in Cancro e accende la vostra voglia di avventura, ma attenzione al 29: Mercurio diventa retrogrado e rischia di ostacolare i vostri spostamenti. Organizzatevi in anticipo per gestire i ritardi, anche se la vostra proverbiale lucidità vi permetterà di superare ogni imprevisto col sorriso.

Le buone notizie partono dal 13, quando Venere bacia la vostra carriera, facendovi brillare agli occhi di tutti. Subito dopo, la Luna Nuova potrebbe sbloccare una nuova entrata economica, che si tratti di un aumento, di un bonus fiscale o di un colpo di fortuna.

Dal 28, Marte vi regalerà una grinta straordinaria per incrementare i guadagni, inaugurando un'estate di puro successo grazie alla vostra intraprendenza. Infine, il 30, Giove sbarca in Leone e dà il via a un anno d'oro per la professione: promozioni, nuove offerte e persino un pizzico di notorietà sono dietro l'angolo. Tra dodici mesi guarderete indietro e farete fatica a credere a quanti traguardi avrete tagliato!

Voto: 8,5

Astrologia e pagelle del mese di giugno: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Amore in valigia e grandi progetti. L'oroscopo del mese di giugno vi invita a mettervi in gioco! Se siete single, il 14 approfittate della Luna Nuova per aggiornare i vostri profili social o le app di incontri: è il momento perfetto per fare nuove conoscenze. Per chi è in coppia, questa stessa Luna evoca profumo di fiori d'arancio o di progetti importanti. Grazie al Sole, a Venere, Mercurio e Giove, il settore dei legami affettivi si accende di calore e autentica complicità. Il 13, con Venere che trasloca nel Leone, un viaggio di coppia potrebbe fare miracoli: prenotate una fuga romantica e lasciatevi trasportare dalle emozioni.

Dal 21, l'attenzione si sposta sulla gestione del budget familiare e sui progetti finanziari condivisi. Se il 28 Marte infiamma la passione, il giorno successivo Mercurio diventa retrogrado: attenzione ai malintesi, servirà un pizzico di pazienza per non spegnere l'entusiasmo. Sempre il 29, la Luna Piena vi aiuterà a fare ordine tra i conti, risolvere questioni o rivedere le spese. Infine, buone notizie dal vostro pianeta guida, Giove, che avvia un lungo transito ottimo per gli spostamenti: il 30 sarete già pronti a girare il mondo. Preparate i bagagli, la vostra sete di avventura vi aspetta! Voto: 8,5

Capricorno – Giugno vi chiede di rimboccarvi le maniche: il lavoro vi assorbirà completamente, ma i risultati saranno straordinari.

Già dal 14 giugno, grazie alla Luna Nuova, si apriranno porte decisive per la vostra carriera, che sia un cambio di ruolo o un nuovo impiego. Vi ritroverete a guidare gli altri in veste di veri leader, capaci di ispirare l'intero team. In questo percorso non sarete soli: Mercurio, Venere e Giove vi circonderanno delle persone giuste per trionfare.

Anche le finanze sorrideranno. Il 13, il transito di Venere potrebbe portarvi entrate inaspettate tramite investimenti, agevolazioni fiscali o lasciti. Dal 21, con l'arrivo del Sole in Cancro, dovrete invece dedicare più attenzioni agli affetti; proteggere chi amate vi verrà naturale. Attenzione però alla fine del mese: dal 28, Marte in Gemelli accelererà i ritmi lavorativi, rischiando di farvi trascurare il partner.

Il giorno successivo, il 29, Mercurio cambierà rotta rischiando di generare qualche qui pro quo comunicativo. Usate la determinazione della Luna Piena di quella stessa giornata per stabilire confini chiari e far valere le vostre necessità. Infine, il 30, l'ingresso di Giove in Leone inaugurerà un anno di grande prosperità: i soldi arriveranno, ma spetterà a voi gestirli con parsimonia per garantirvi un futuro sereno. Voto: 8

Il mese di giugno secondo gli astri: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Preparatevi a stupire la dolce metà il 15 giugno, ma ricordatevi di regalarvi una giornata di totale relax il 29. L’amore estivo è nell'aria: per le prime tre settimane del mese, il Sole illuminerà il settore legato ai sentimenti.

Sarete inoltre pieni di energia per sistemare l’ambiente domestico, grazie a un Marte favorevole che vi spingerà a dedicarvi al giardinaggio, a riorganizzare gli spazi o a completare qualche piccolo lavoro di ristrutturazione. Riuscirete a gestire tutto con successo.

I rapporti diventeranno ancora più profondi dal 13, quando Venere farà il suo ingresso nel settore delle relazioni: aprite il cuore e il vostro legame si rafforzerà. Se siete single, la Luna Nuova del 14 potrebbe far spuntare un corteggiatore inaspettato. Se fate già coppia fissa, questa lunazione sarà la spinta ideale per rendere ufficiale la storia o, perché no, per programmare l'arrivo di un bebè. Il giorno seguente, l’ottimo aspetto tra Venere e il vostro pianeta guida, Urano, favorirà le sorprese romantiche o i colpi di fulmine tra le amicizie.

Dal 21, con l'ingresso del Sole in Cancro, arriverà una marcia in più sul lavoro: il vostro spirito di squadra saprà motivare chi vi circonda. Il 28, Marte accenderà il fuoco della passione: lasciatevi travolgere! Attenzione però al 29, quando Mercurio retrogrado rischierà di crearvi un po' di confusione mentale, rendendo difficile esprimere i vostri bisogni. Pensateci bene prima di parlare per evitare malintesi. Lo stesso giorno, la Luna Piena vi inviterà a staccare la spina e a godervi la solitudine. Infine, il 30, Giove entrerà in Leone, ampliando i vostri contatti e portando una dose di fortuna nei sentimenti e nella carriera per tutto l'anno a venire. Voto: 8

Pesci – Preparatevi a un mese di giugno straordinariamente vivace, soprattutto tra le mura domestiche.

Per le prime tre settimane, il Sole illuminerà la vostra casa, trasformandola nel fulcro ideale per feste e momenti di svago. Non temete la fine di questo ciclo il 21: una settimana dopo, l'ingresso di Marte prolungherà l'atmosfera festosa fino ad agosto inoltrato, tra grigliate, serate sotto le stelle e cene in famiglia. Segnatevi la data del 14: la Luna Nuova renderà questa serata perfetta per inaugurare la stagione estiva con un bel ricevimento. Inoltre, se state valutando un investimento immobiliare, questo è il giorno ideale per concludere l'affare.

L'amore si accenderà a partire dal 21, quando il transito solare in Cancro porterà calore e complicità nella vostra vita di coppia. Attenzione però al 29: Mercurio diventerà retrogrado, portando con sé il rischio di qualche malinteso.

Il segreto per superarli? Riflettete bene prima di parlare e non siate troppo permalosi. Fortunatamente, lo stesso giorno, la Luna Piena vi inviterà a scaricare la tensione: organizzate un'uscita e scatenatevi a un concerto con gli amici! Infine, il 30, Giove favorirà la vostra sfera professionale: si apre un anno ricco di opportunità promettenti. Aggiornate il curriculum e guardatevi intorno. Questo transito sosterrà anche il vostro benessere, regalandovi una marcia in più per adottare sane abitudini e raggiungere i vostri traguardi di salute. Voto: 9