L’oroscopo di lunedì 4 maggio 2026 evidenzia una giornata memorabile per i nati sotto il segno del Capricorno. Una costanza ammirevole permette finalmente di agguantare traguardi economici solidi e duraturi. La Bilancia sperimenta una fase di piacevole equilibrio sociale, agendo come mediatrice perfetta in ogni disputa ambientale. Risulta facile per voi trovare armonia nei legami affettivi stabili. I Gemelli affrontano invece qualche turbolenza comunicativa che richiede massima prudenza nelle parole.

Lunedì 4 maggio 2026, oroscopo e classifica: le stelle del giorno

Capricorno ⭐⭐⭐⭐⭐. I progetti a lungo termine trovano finalmente uno sbocco concreto e redditizio. La costanza mostrata nei mesi passati permette di raccogliere frutti inaspettati proprio all'inizio di questa settimana. Il clima domestico appare sereno, privo di quelle tensioni che avevano rallentato il cammino recente. Si avverte una spinta interiore verso il rinnovamento delle abitudini quotidiane, favorendo una gestione del tempo assai più efficiente. Gli incontri fortuiti riservano sorprese piacevoli, capaci di mutare la prospettiva su una questione burocratica rimasta in sospeso. L’energia mentale resta altissima, consentendo di affrontare sfide complesse senza accusare la minima stanchezza.

Un suggerimento prezioso arriva da una persona fidata, aprendo orizzonti inesplorati per il futuro prossimo. Risulta fondamentale mantenere questa lucidità d'azione per consolidare i successi ottenuti con tanto sacrificio e dedizione costante.

Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐. La voglia di esplorare nuovi ambiti della conoscenza spinge verso scelte coraggiose e anticonformiste. Lunedì parte sotto i migliori auspici per chi desidera cambiare rotta o iniziare un percorso formativo stimolante. Le relazioni interpersonali godono di una fluidità naturale, facilitando dialoghi profondi e sinceri con chi circonda il quotidiano. Si riscontra un miglioramento netto nella capacità di ascolto, dote che permette di risolvere piccoli malintesi nati in passato.

Una proposta improvvisa solletica la curiosità, portando una ventata di freschezza nel modo di intendere il tempo libero. La forma fisica risponde bene agli stimoli, regalando un senso di benessere diffuso che contagia positivamente l'ambiente circostante. Risulta utile cogliere al volo le occasioni di socialità, poiché da un semplice scambio di idee può nascere un'iniziativa di grande valore.

Vergine ⭐⭐⭐⭐⭐. L’organizzazione meticolosa del lunedì permette di anticipare scadenze importanti, liberando spazio per interessi personali trascurati. Una chiarezza d'intenti ammirevole guida ogni decisione, rendendo i rapporti con i collaboratori estremamente produttivi e privi di intoppi. Si respira un’aria di rinnovata fiducia nelle proprie capacità analitiche, strumenti essenziali per districarsi in situazioni intricate.

Il supporto di persone care si rivela determinante per portare a termine un compito faticoso iniziato tempo addietro. La serata offre momenti di relax assoluto, ideali per ricaricare le batterie in vista di impegni futuri. Un piccolo investimento o una gestione oculata delle risorse economiche inizia a mostrare segni di crescita interessanti. Bisogna proseguire su questa strada con la solita prudenza, certi che i risultati solidi non tarderanno ad arrivare in modo definitivo.

Leone ⭐⭐⭐⭐⭐. Il carisma naturale brilla con un’intensità speciale, attirando l’attenzione di chi conta in ambito sociale. Ogni iniziativa intrapresa oggi gode di un appoggio incondizionato, trasformando le idee in realtà tangibili in tempi rapidissimi.

La generosità d’animo che contraddistingue questo periodo favorisce la nascita di alleanze strategiche basate sulla stima reciproca. Un evento lieto illumina la sfera privata, portando gioia e una rinnovata armonia nei legami affettivi più stretti. La determinazione nel perseguire obiettivi ambiziosi non viene meno, anzi trova nuovi stimoli in una sfida lanciata da poco. Si consiglia di curare i dettagli con estrema attenzione, poiché l’eccellenza si nasconde proprio nelle piccole cose. La vitalità espressa permette di superare qualsiasi ostacolo con un sorriso, trasmettendo forza e sicurezza a chiunque incroci il cammino odierno.

Ariete ⭐⭐⭐⭐⭐. Una forza propulsiva eccezionale caratterizza l'inizio della settimana, spingendo a superare limiti che sembravano invalicabili.

Il coraggio di osare viene premiato da circostanze favorevoli, specialmente in ambiti legati alla creatività e all'espressione personale. I contatti con l'esterno risultano vivaci, pieni di spunti interessanti per arricchire il bagaglio di esperienze. Un chiarimento necessario avviene con naturalezza, riportando la pace in un rapporto che aveva vissuto momenti di freddezza. La capacità di prendere decisioni rapide si rivela l’arma vincente per gestire imprevisti con grande maestria. Si avverte la necessità di dedicare spazio allo sport o a un'attività dinamica per scaricare l'adrenalina accumulata. Il successo appare vicino, basta mantenere alta la concentrazione e non disperdere le preziose risorse interiori in polemiche sterili o confronti inutili con gli altri.

Pesci ⭐⭐⭐⭐. La sensibilità accentuata permette di cogliere sfumature che sfuggono alla massa, rendendo le interazioni umane particolarmente profonde. Lunedì si presenta come un terreno fertile per chi opera nel campo dell'assistenza o della comunicazione empatica. Una notizia attesa da tempo giunge finalmente a destinazione, portando sollievo e permettendo di pianificare i passi successivi con maggiore tranquillità. La sfera economica richiede un pizzico di attenzione in più per evitare spese superflue dettate dall'impulso del momento. Nel pomeriggio emerge il desiderio di isolarsi per riflettere su questioni intime, trovando risposte chiare dentro di sé. La vicinanza di un amico fidato si rivela preziosa per guardare le cose da una prospettiva differente.

Bisogna assecondare questo ritmo più lento, rispettando le esigenze del corpo e della mente senza forzare situazioni non ancora mature.

Acquario ⭐⭐⭐⭐. Le intuizioni brillanti non mancano e aiutano a risolvere un dilemma che persisteva da diverse settimane. Si nota una predisposizione verso la collaborazione, superando quell'individualismo che talvolta frena il progresso comune. Il clima sociale appare frizzante, ideale per stringere nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi utili nel lungo periodo. Una gestione sapiente degli impegni quotidiani evita l'insorgere dello stress, garantendo un equilibrio psicofisico soddisfacente. Qualche piccola frizione domestica si risolve grazie a una comunicazione pacata e priva di pregiudizi.

Risulta importante dare spazio alla fantasia, magari dedicandosi a un hobby che permetta di evadere dalla solita routine. La curiosità spinge a esplorare percorsi alternativi, portando a scoperte interessanti sia sul piano personale che collettivo. La moderazione resta la chiave per affrontare al meglio ogni evenienza prevista.

Scorpione ⭐⭐⭐⭐. Una determinazione silenziosa ma costante guida le azioni del lunedì, portando a piccoli ma significativi traguardi. Si respira un'atmosfera di profonda trasformazione interiore, utile per abbandonare vecchi schemi mentali ormai obsoleti. Le finanze richiedono una revisione attenta, magari tagliando quei costi fissi che pesano inutilmente sul bilancio mensile.

In amore regna una comprensione tacita, fatta di sguardi e gesti che valgono più di mille parole dette a voce. Un'occasione di confronto costruttivo, a detta dell'oroscopo, potrebbe presentarsi nel tardo pomeriggio, offrendo la possibilità di mostrare il proprio valore senza eccessi. Bisogna puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, selezionando con cura le persone a cui confidare i propri sogni. La pazienza si conferma la virtù principale per attendere che i tempi siano maturi per il grande salto di qualità.

Bilancia ⭐⭐⭐⭐. La ricerca di equilibrio resta la priorità assoluta di questa giornata, volta a armonizzare le diverse esigenze della vita. Si riscontra una facilità nel mediare conflitti altrui, dote apprezzata da chi riconosce in voi un punto di riferimento equilibrato.

Le relazioni affettive vivono una fase di stabilità, anche se non mancano stimoli per ravvivare l'intesa con piccoli gesti quotidiani. Una spesa per la casa si rende necessaria, ma porterà un miglioramento evidente al comfort dell'abitazione. È il momento ideale per curare l'estetica e l'immagine, sentendosi a proprio agio in ogni contesto sociale. La prudenza suggerisce di non prendere impegni troppo gravosi per la seconda parte della settimana. Godersi il presente con moderazione permette di mantenere quella serenità interiore tanto cercata, evitando inutili ansie per un domani ancora tutto da scrivere.

Cancro ⭐⭐⭐⭐. Il calore domestico rappresenta il rifugio ideale dove ricaricarsi dopo le fatiche accumulate nei giorni scorsi.

Si avverte il bisogno di circondarsi di affetto sincero, cercando conferme nelle persone che non hanno mai tradito la fiducia riposta. La creatività domestica trova sfogo in cucina o nel giardinaggio, attività che calmano lo spirito e distraggono dai pensieri ricorrenti. Una proposta di collaborazione esterna merita di essere valutata con attenzione, senza farsi prendere dalla fretta di rispondere subito. La salute trae giovamento da un riposo più regolare e da un'alimentazione bilanciata, priva di eccessi. Bisogna imparare a dire di no a chi tenta di approfittare della vostra disponibilità smisurata. Il lunedì scorre senza scossoni, permettendo di assaporare la bellezza delle piccole cose con una consapevolezza nuova e molto più matura.

Toro ⭐⭐⭐. Qualche piccolo intoppo burocratico potrebbe rallentare la tabella di marcia prevista per la mattinata di lunedì. Risulta fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi trasportare dal nervosismo se le risposte tardano ad arrivare. Un certo senso di stanchezza fisica suggerisce di rallentare i ritmi, dando priorità assoluta alle questioni urgenti e rimandando il resto. Nel rapporto di coppia emerge la necessità di una maggiore chiarezza, evitando di tenere tutto dentro per paura del confronto. Una spesa imprevista richiede un aggiustamento del budget familiare, ma nulla che non possa essere gestito con la consueta parsimonia. È consigliabile dedicare la serata alla lettura o alla visione di un film rilassante per staccare la spina. La resistenza alle difficoltà resta un punto di forza, permettendo di superare questa fase transitoria con la solita dignità.

Gemelli ⭐⭐. Una sensazione di confusione mentale rischia di generare malintesi banali con le persone più vicine. La comunicazione appare frammentata, rendendo difficile spiegare le proprie ragioni senza sembrare eccessivamente polemici o distratti. È opportuno evitare decisioni drastiche in ambito economico, poiché la lucidità necessaria sembra mancare in questo inizio di settimana. Qualche contrattempo negli spostamenti richiede una dose supplementare di pazienza e spirito di adattamento. Si avverte la necessità di fare ordine non solo negli spazi fisici, ma anche nelle priorità interiori che appaiono alquanto confuse. Un confronto acceso potrebbe lasciare l'amaro in bocca, meglio optare per il silenzio se non si è sicuri delle proprie parole. La prudenza deve essere la bussola costante per navigare in queste acque agitate, attendendo tempi migliori per tornare a splendere con la solita vivacità intellettuale.