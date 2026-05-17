L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026 si accenderà di novità per i nati sotto il segno dello Scorpione, mentre per il segno del Capricorno ci saranno successi all'orizzonte.

La prima parte della classifica dell'oroscopo

1° Toro: magia, vitalità e spensieratezza. Questi tre elementi renderanno la vostra settimana davvero rivoluzionaria. In amore i miglioramenti si evolveranno, arrivando ad essere delle vere e proprie esplosioni di passione. Ottimi gli affari, non lasciatevi scappare occasioni d'oro.

2° Vergine: nella vostra storia d'amore subentreranno situazioni davvero belle e interessanti, come un nuovo arrivo.

Il lavoro vi darà molte gratificazioni personali, oltre che guadagni davvero notevoli. Se siete studenti, questa settimana concluderete un capitolo molto faticoso del vostro percorso.

3° Pesci: le stelle suggeriscono di organizzare qualcosa di bello per ravvivare l'intesa di coppia. Il lavoro sarà in forte rialzo, secondo l'oroscopo. Sfruttare la vostra inventiva potrebbe essere una carta più che vincente. In famiglia ci sarà una serenità come non la si vedeva da tempo.

4° Scorpione: stando alle previsioni dell'oroscopo, il vostro segno subirà un cambiamento radicale sul piano professionale. Novità in arrivo anche per quanto riguarda gli affetti. Le conoscenze si moltiplicheranno, così come la nascita di nuovi amori.

5° Cancro: nelle relazioni interpersonali avrete un'ottima capacità di dialogo e di disponibilità verso gli altri. A parte qualche sfida sul lavoro, non mancheranno delle soddisfazioni immense, soprattutto sul piano pecuniario. Contro ogni previsione, lo stress si abbasserà gradualmente.

6° Capricorno: il vostro atteggiamento competitivo in questa settimana darà i suoi frutti. L'oroscopo prevede infatti una nuova parentesi di successi e di una nuova energia che vi consentirà di uscire dai canoni tradizionali. Con il partner vi attende un grande romanticismo.

La seconda parte

7° Acquario: questo sarà il momento di uscire dalla vostra zona di comfort e di avventurarvi in una nuova stagione lavorativa.

Ci saranno difficoltà che potrete superare in un batter d'occhio. Secondo l'oroscopo, l'amore avrà un posto molto tenace nel vostro cuore, ma piuttosto marginale.

8° Leone: un po' di affaticamento sarà protagonista della settimana dal 18 al 24 maggio 2026. Molte situazioni complicate però potrebbero trovare un approdo sicuro, soprattutto in amore. Le sfide sul lavoro potrebbero moltiplicarsi ma allo stesso tempo risucirete a cavarvela.

9° Sagittario: le cose preziose che serbate nel cuore potrebbero essere messe in discussione. L'oroscopo suggerisce di non prenderla troppo sul personale e di fermare ogni attacco con calma e di perseveranza. Dovreste essere meno esigenti con le persone che vi circondano.

10° Ariete: secondo l'oroscopo, vivrete una fase di ripresa ma sarà piuttosto lenta. Evitate i crolli emotivi, perché presto arriverà una nuova forma di calore che potrebbe farvi stare molto meglio. Il lavoro sarà in lieve calo, ma al momento non ci sarà nulla di cui preoccuparsi.

11° Gemelli: avrete diritto ad un po' di tempo e di riposo per voi stessi. Le discussioni in famiglia però potrebbero compromettere questo periodo di tranquillità. Il partner purtroppo al momento non riuscirà a comprendervi appieno.

12° Bilancia: ansia e stress potrebbe essere potenzialmente deleteri per le relazioni, soprattutto quelle amorose. Il posto di lavoro potrebbe essere un luogo abbastanza equilibrato oppure molto teso. Dipenderà tutto da voi e dall' vostra resistenza.