Secondo l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio, per i nativi dell’Ariete i valori professionali e il rispetto dei colleghi faranno la differenza in carriera, mentre nelle finanze dovranno evitare passi falsi e valutare il parere di un esperto. I Gemelli dovranno gestire con umiltà le tensioni con i superiori e potranno approfittare del favore del Sole per aumentare i guadagni o chiedere supporto in caso di problemi economici. I nati sotto il segno del Cancro, infine, vivranno grandi novità lavorative potendo contare sul sostegno degli amici, ma dovranno fare molta attenzione a Plutone per evitare spese impulsive che comprometterebbero i risparmi futuri.

Previsioni astrali dell'ultima settimana di maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana i vostri valori professionali faranno la differenza. È il momento perfetto per far emergere i vostri punti di forza, così da ottenere l'appoggio di chi lavora con voi. Ricordate che la stima dei colleghi si rivelerà un trampolino di lancio decisivo per la vostra carriera. Non cercate il consenso a tutti i costi, ma costruite un rispetto solido, fondato sul talento e sulla correttezza. Per quanto riguarda le finanze, affronterete le questioni aperte senza perdere tempo, cercando risposte immediate. Attenzione solo ai passi falsi: in caso di disaccordi, l'opinione di un esperto vi eviterà passi falsi.

Voto: 8

Toro – All'orizzonte si profilano grandi trasformazioni per la vostra carriera. Anche se inizialmente queste novità potrebbero destabilizzarvi, con il tempo si riveleranno essenziali e ricche di benefici. In questa settimana cercate di mantenere rigore e puntualità; davanti a contrattempi e ritardi inevitabili, la pazienza sarà la vostra arma vincente. Soprattutto, non mettete mai in discussione il vostro talento e le vostre chance di riuscita. Occhio al portafoglio: per evitare brutte sorprese, muovetevi in anticipo e mettete in sicurezza il budget. Gli investimenti sono protetti dalle stelle, ma se state pensando di acquistare un immobile o inviare capitali all'estero, fatelo con estrema cautela.

Voto: 7,5

Gemelli – Sul fronte lavorativo potrebbe sorgere qualche scintilla con i vostri superiori. Se riuscirete a mantenere il controllo e ad agire con un pizzico di umiltà, volterete facilmente la situazione a vostro favore. Tenete a mente un saggio proverbio arabo: “Quando scagliate la freccia della verità, intingetene la punta nel miele”. Fortunatamente, il Sole protegge la vostra sfera economica, regalandovi ottime chance di aumentare i guadagni. Non abbiate timore di proporre un aumento se sentite che sia meritato. Qualora l'estratto conto vi stesse dando qualche grattacapo, apritevi con la famiglia o gli amici più stretti; saranno ben lieti di sostenervi. In alternativa, fissate un appuntamento in banca: un consulente saprà indicarvi la strategia giusta per far quadrare i conti.

Voto: 7,5

Cancro – Grandi novità in arrivo sul fronte professionale, e saranno tutte a vostro vantaggio. Se vi trovate in un momento di esitazione, ricordate che la vostra cerchia di amicizie è pronta a sostenervi: apritevi senza timori. Per quanto riguarda il portafoglio, la configurazione astrale di questa settimana vi protegge e vi incoraggia. C'è solo un piccolo ostacolo: Plutone potrebbe spingervi a spendere più del dovuto. Mantenendo il controllo sulle uscite eviterete qualsiasi passo falso. Cedere a impulsi passeggeri per oggetti inutili, invece, rischierebbe di complicare la gestione dei vostri risparmi per i prossimi mesi.

Voto: 7,5

Astrologia e pagelle della settimana 25-31 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Le sfide professionali più impegnative vi stimoleranno parecchio in questo periodo. L'oroscopo vi consiglia di muovervi con prudenza, valutando i pro e i contro ed evitando colpi di testa finanziari. Tenete a mente la massima cinese che suggerisce di “lasciare sempre un piccolo margine di errore”. Detto ciò, se state pianificando transazioni di rilievo o un trasloco importante, la settimana si preannuncia ideale. Cogliete l'attimo! Voto: 8

Vergine – Nelle prossime giornate raccoglierete grandi soddisfazioni sul lavoro; se saprete unire un tocco di diplomazia alle vostre capacità, il traguardo sarà memorabile.

In generale, i vostri impegni professionali vi regaleranno ottimi momenti. Fate attenzione, però, all'influenza contraria di Giove. Questo pianeta, di norma generoso, stavolta potrebbe spingervi verso spese impulsive e superflue. Siate prudenti: sarebbe un peccato dilapidare i vostri guadagni anziché conservarli per un progetto futuro molto più importante. Voto: 7

Bilancia – La vostra determinazione vi aiuterà a dare una forte spinta alla sfera professionale. Buttatevi con coraggio nei nuovi progetti: l'entusiasmo e il supporto degli altri non vi mancheranno. Seguite il flusso e valorizzate i vostri talenti naturali. Sul fronte economico, però, evitate i colpi di testa: fare acquisti impulsivi vi porterà dritti in un vicolo cieco.

Impegnatevi a stringere la cinghia e a pianificare le uscite, dato che si avvicina un periodo finanziariamente un po' piatto. Voto: 6,5

Scorpione – L’oroscopo della settimana 25-31 maggio vi consiglia di focalizzare le vostre forze sui traguardi che contano: la grinta non vi mancherà affatto. Se darete il massimo, otterrete successi straordinari e raccoglierete i frutti dell'impegno profuso nel vostro mestiere. Sul piano economico, il cielo favorisce i guadagni e il miglioramento delle entrate, ma vi lancia anche un avvertimento: la gestione domestica richiederà parecchie spese. Tenete d'occhio il conto corrente per mantenere il bilancio in attivo.

Voto: 7,5

L'ultima settimana di maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se ne avrete l’occasione, provate a riprendere i contatti con una persona a cui eravate molto legati. Il suo bagaglio di esperienze si rivelerà un sostegno prezioso per dare vita ai vostri progetti più importanti. In quest’ultima settimana di maggio, grazie alla posizione favorevole di Giove, avrete ottime chance di aumentare i vostri guadagni. Questo pianeta, simbolo di buona sorte e abbondanza, vi darà una mano concreta a rendere la vostra situazione economica decisamente più florida. Voto: 8

Capricorno – La tentazione di questa settimana sarà quella di fare troppe cose contemporaneamente. Ricordate che voler strafare potrebbe solo prosciugare le vostre energie, lasciandovi stanchi e insoddisfatti.

Usate la razionalità che vi contraddistingue per scegliere con cura su cosa concentrarvi. Provate inoltre a moderare il vostro forte desiderio di indipendenza. Attenzione anche a Marte: l'astro potrebbe spingervi a fare passi falsi sul fronte economico. Resistete alla tentazione di fare acquisti superflui. Voto: 6

Acquario – Grazie al supporto di Mercurio riuscirete a superare brillantemente un groviglio lavorativo piuttosto complesso. Questa esperienza vi lascerà una forte sensazione di crescita e maturità interiore. Tuttavia, il quadro astrale complessivo invita alla prudenza sul fronte finanziario: c'è il rischio di subire un inganno, un furto o una perdita economica. Un consiglio spassionato?

Se decidete di prestare dei soldi, fatelo a fondo perduto, perché difficilmente torneranno indietro. Voto: 6,5

Pesci – Questa settimana la vostra grinta sarà alle stelle grazie all'influenza di Marte. Sarete determinati e pieni di iniziativa, tanto che non esiterete a dare una svegliata a colleghi o collaboratori un po' troppo rilassati. Sul fronte finanziario, però, è d'obbligo la prudenza. L'influsso di Nettuno potrebbe nascondere qualche tranello o farvi fidare delle persone sbagliate. Poiché anche Giove e Plutone non vi sostengono negli affari, il consiglio è semplice: non fate passi falsi e rimandate gli investimenti rischiosi. Voto: 6