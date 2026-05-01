Secondo l'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026, i nativi del Toro devono gestire distacchi comunicativi in famiglia, ma godono di ottime entrate e risoluzioni burocratiche. I Gemelli vivono una fase di autonomia affettiva, pur dovendo temere vecchi malintesi e spese improvvise per debiti passati. Infine, i Pesci sono chiamati alla pazienza nelle relazioni di vicinato, evitando investimenti rischiosi o acquisti impulsivi dettati dal momento.

La prima settimana di maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Aspettatevi una settimana tranquilla sul piano familiare.

Sfruttate questo periodo per riallacciare i legami con i vostri cugini o fratelli, specialmente se c’è stata qualche incomprensione recente: è il momento perfetto per fare pace. Le stelle vi offrono anche interessanti occasioni per rimpinguare il portafoglio. Se dovete gestire scadenze o pratiche con istituti di credito, l'influenza lunare positiva vi renderà tutto molto più semplice e veloce. Voto: 8

Toro – Saturno vi mette alla prova durante questa settimana, creando piccoli muri comunicativi tra le mura domestiche. Se vi sentite ignorati o distanti dai vostri cari, non abbattetevi: è solo una fase che vi spinge a cercare stimoli altrove. Sul fronte economico, invece, le notizie sono ottime.

Plutone protegge il vostro portafoglio, permettendovi di stabilizzare i risparmi. In arrivo anche la chiusura positiva di una vecchia questione legale o burocratica legata a proprietà comuni. Voto: 7

Gemelli – Nei prossimi giorni, l'armonia con i vostri familiari non sarà minacciata da transiti negativi, permettendo a ogni membro della cerchia affettiva di muoversi in autonomia e serenità. L'oroscopo vi consiglia però di non abbassare la guardia: qualche malinteso o un vecchio diverbio mai risolto potrebbe riaffiorare all'improvviso. Per quanto riguarda le finanze, la situazione appare inizialmente favorevole, ma l'ombra di Saturno suggerisce prudenza. C’è il rischio di dover saldare conti rimasti in sospeso; una notizia che non farà piacere a chi di voi fatica a porsi dei limiti nelle spese.

Voto: 6,5

Cancro – Grazie all’influenza favorevole di Mercurio, il pianeta che governa il confronto e la parola, vivrete una settimana all'insegna della sintonia e del dialogo con le persone care. L’ambiente domestico si animerà come non succedeva da tempo: aspettatevi visite improvvise di amici, vicini o parenti che non frequentate abitualmente. Sul fronte economico, noterete una fase di consolidamento. Se da un lato verranno meno alcuni piccoli bonus extra ricevuti di recente, dall'altro caleranno drasticamente le uscite impreviste. Grazie alla vostra nota parsimonia e capacità organizzativa, saprete mantenere un bilancio perfetto senza alcuno sforzo.

Voto: 8

Astrologia e pagelle della settimana 4-10 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Vi capiterà, nel corso della settimana, di oscillare tra la voglia di lottare e la pigrizia di fronte ai dilemmi familiari. Cercate di non ignorare i segnali d'allarme; affrontare subito i problemi è l'unico modo per non trovarvi poi in difficoltà. Questi sette giorni promettono comunque grandi soddisfazioni, con ottime prospettive di guadagno e successi professionali. Poiché i vostri sforzi verranno finalmente ripagati, ricordatevi di condividere il merito e premiare chi vi è stato accanto con lealtà. Voto: 7,5

Vergine – Vi aspetta una settimana dedicata all'educazione e alla gestione familiare. Cercate di non esagerare con la severità verso i più piccoli, specialmente se il partner non è d’accordo con i vostri metodi.

Per preservare il vostro ruolo di guida, è fondamentale che i figli non percepiscano queste crepe nella coppia. Sul piano economico, il periodo non presenta scossoni improvvisi, ma alcune configurazioni planetarie potrebbero spingervi a fare il passo più lungo della gamba. Gestite le finanze con saggezza ed evitate di indebitarvi per capricci superflui. Voto: 6

Bilancia – Nei prossimi giorni, l’armonia domestica potrebbe subire qualche scossone a causa di un quadro astrale non proprio favorevole. L’influenza del Sole rischia di rendere complicati i rapporti con i vostri familiari; l'aria sarà pesante, quindi vi conviene evitare di alimentare polemiche o discussioni inutili. Anche sul fronte economico è richiesta cautela: Mercurio potrebbe frenare l'arrivo di alcuni pagamenti.

Se avete in ballo investimenti o acquisti importanti, prendetevi del tempo, poiché la lucidità necessaria per decidere scarseggia in questo periodo. Voto: 5,5

Scorpione – Vi attende una settimana complessa nei rapporti con i familiari: la loro determinazione sarà evidente, ma scontrarvi con loro non porterà a nulla di buono. Se desiderate tranquillità, scegliete la via della diplomazia ed evitate le provocazioni. Per quanto riguarda le finanze, la gestione della realtà non sarà il vostro forte in questo periodo. Fate attenzione a non dilapidare il budget in svaghi superflui. Il segreto per superare indenni questo periodo sarà trovare un punto di equilibrio tra i vostri desideri e le necessità concrete.

Voto: 5,5

Previsioni zodiacali della settimana 4-10 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro desiderio più profondo è vedere felici le persone che vi stanno a cuore. I vostri cari percepiranno chiaramente questa benevolenza, ricambiandola con affetto sincero. Preparatevi a vivere un periodo di dolcezza e armonia domestica come raramente vi è capitato prima. Sul fronte economico, l'influenza di Mercurio darà una spinta positiva alle vostre finanze: potreste finalmente pianificare la restituzione di un prestito o decidere di muovervi per vie legali per ottenere l'adeguamento di un assegno di mantenimento o di una rendita. Voto: 8,5

Capricorno – Vi aspetta una settimana molto positiva per quanto riguarda la sfera familiare.

Grazie al favore dei pianeti, l'atmosfera in famiglia diventerà vivace e affettuosa; i figli saranno pieni di entusiasmo e il dialogo con i vostri anziani scorrerà senza intoppi, arricchito da gesti premurosi. Al contrario, siate cauti nelle questioni di affari. Diffidate di chi vi propone guadagni facili o contratti dell'ultimo minuto: il rischio di incappare in raggiri o progetti fallimentari è alto. Meglio non rischiare e rimandare ogni decisione finanziaria importante. Voto: 7

Acquario – Questa settimana sarete un fiume in piena di sentimenti: distribuirete affetto e dolcezza a chi vi sta vicino con estrema generosità. Ricordate però di non essere soffocanti; rispettare gli spazi altrui è fondamentale per mantenere l'armonia.

Sul fronte economico, vi attendono decisioni cruciali che richiedono massima prudenza. L'influenza dei pianeti vi spingerà a rivedere totalmente il vostro rapporto con le finanze: potreste scoprire un distacco quasi filosofico verso il possesso materiale o, all’opposto, una determinazione ferocissima nel voler incrementare i vostri guadagni. Voto: 7,5

Pesci – Preparatevi a una settimana in cui la pazienza sarà la vostra arma migliore. Grazie a Giove, avrete la forza necessaria per ignorare le frecciatine di un vicino poco amichevole; restate calmi e non abbassatevi al suo livello. Sul fronte economico, però, muovetevi con cautela: l'influenza di Nettuno potrebbe spingervi a fare spese folli che peserebbero sulle vostre tasche per molto tempo. In questo periodo, meglio non rischiare i vostri risparmi in operazioni finanziarie incerte, a meno che non sappiate esattamente cosa state facendo. Voto: 6,5