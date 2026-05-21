L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026 prefigura un'evoluzione sorprendente per diversi simboli dello zodiaco. Il Sagittario espande i propri orizzonti grazie a coincidenze fortunate e intuizioni geniali, sbloccando progetti ambiziosi fermi da mesi. Una situazione lievemente differente si profila invece per il Toro, costretto a calibrare le parole con estrema diplomazia per evitare che piccoli malintesi intacchino l'armonia familiare. L'atmosfera si fa decisamente pesante per i Pesci, dove una stanchezza improvvisa impone un riposo assoluto, per non rovinare il clima familiare con risposte affrettate.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Un nuovo percorso si delinea chiaramente, spingendo verso scelte coraggiose che richiedono una notevole dose di determinazione iniziale. Le prime giornate favoriscono gli scambi commerciali e le intuizioni brillanti, permettendo di superare brillantemente un ostacolo burocratico che trascinava da tempo. La sfera privata richiede attenzione, specialmente nella parte centrale del periodo, quando la stanchezza potrebbe generare piccoli attriti verbali con i familiari. Sarà fondamentale mantenere la calma e non reagire alle provocazioni esterne, salvaguardando un equilibrio faticosamente conquistato. Il fine settimana offre lo spazio ideale per rigenerare il corpo attraverso il riposo, evitando attività troppo dispendiose.

Coltivare un nuovo interesse culturale aiuterà a distogliere la mente dalle preoccupazioni pratiche e quotidiane.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e domenica 31;

★★★ venerdì 29 maggio;

★★ sabato 30 maggio.

♉ Toro: voto 7. L'orizzonte astrale si rasserena all'improvviso, regalando occasioni d'oro per ridefinire le priorità personali con estrema lucidità. Un incontro inaspettato durante i giorni centrali apre scenari inediti, stimolando la voglia di rimettersi in gioco in ambiti mai esplorati prima. La gestione economica beneficia di una stabilità ritrovata, consentendo di pianificare investimenti a lungo termine per migliorare il comfort domestico.

Nei legami di cuore si avverte una piacevole complicità, ideale per chiarire vecchi malintesi e guardare avanti uniti da intenti comuni. Le energie fisiche sono in netta risalita, sostenendo anche i ritmi più intensi senza affaticare troppo l'organismo. Un atteggiamento fiducioso attirerà consensi e simpatie spontanee da parte di persone insospettabili.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 26 maggio;

★★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★★ giovedì 28 e venerdì 29;

★★★ sabato 30 maggio;

★★ domenica 31 maggio.

♊ Gemelli: voto 8. La creatività raggiunge livelli eccellenti, spingendo a concretizzare idee rimaste a lungo chiuse in un cassetto polveroso. Chi esercita ruoli di responsabilità troverà ampi consensi e appoggi significativi, consolidando una posizione di prestigio all'interno del proprio ambiente.

Le relazioni interpersonali brillano per vivacità, offrendo spunti di riflessione e scambi culturali che arricchiranno notevolmente il bagaglio interiore. È il momento perfetto per osare, lasciando da parte i timori infondati che hanno frenato l'azione nei mesi passati. La sfera affettiva regala emozioni intense e promesse sincere, stringendo nodi importanti attorno a progetti di vita condivisi. La forma fisica risplende grazie a una rinnovata armonia interiore.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 27 maggio;

★★★★★ martedì 26 e giovedì 28;

★★★★ lunedì 25, venerdì 29 e sabato 30;

★★★ domenica 31 maggio.

♋ Cancro: voto 7. La settimana inizia in sordina per poi decollare magnificamente verso traguardi insperati ed estremamente gratificanti sotto ogni profilo.

Se i primi giorni richiedono prudenza e riflessione prima di esprimere giudizi affrettati, la seconda metà riserva sorprese entusiasmanti. I contatti sociali si moltiplicano, favorendo la nascita di alleanze strategiche e amicizie profonde destinate a durare nel tempo. In ambito sentimentale si sperimenta un risveglio della passione, capace di spazzare via le ultime incertezze e regalare attimi magici. La vitalità secondo l 'oroscopo aumenta progressivamente, permettendo di recuperare un perfetto benessere psico-fisico entro il fine settimana. Accogliere il cambiamento con ottimismo si rivelerà la chiave per sbloccare situazioni stagnanti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 29 maggio;

★★★★★ sabato 30 e domenica 31;

★★★★ mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★ martedì 26 maggio;

★★ lunedì 25 maggio.

♌ Leone: voto 7.

Il percorso settimanale si preannuncia dinamico, con un crescendo di soddisfazioni che culminerà in una domenica memorabile. Le intuizioni si rivelano armi vincenti per districarsi tra impegni complessi, ottenendo ampi riconoscimenti da parte di chi circonda l'ambiente circostante. Un piccolo introito imprevisto permette di togliersi uno sfizio desiderato, portando buonumore e una ventata di leggerezza nelle serate. Le relazioni di coppia traggono enorme vantaggio da un ascolto sincero, volto a comprendere le necessità recondite del partner senza preconcetti. Dedicare del tempo alla cura della salute favorirà un rilassamento totale, ideale per ricaricare le pile in vista delle sfide future. La determinazione non mancherà, garantendo il successo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 31 maggio;

★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★ mercoledì 27 maggio;

★★ martedì 26 maggio.

♍ Vergine: voto 6. La razionalità e lo spirito di osservazione permettono di fare centro fin dalle prime ore del lunedì. Sfruttare la scia positiva dei primi giorni sarà fondamentale per sbrigare pratiche noiose, liberando spazio prezioso per lo svago personale. A metà settimana si consiglia di rallentare i ritmi per non accumulare uno stress eccessivo, che si rifletterebbe negativamente sull'umore. I sentimenti vivono una fase di stabilità rassicurante, dove la quotidianità diventa un rifugio confortevole in cui rigenerarsi pienamente.

Gli amici offriranno spunti divertenti per rilassarsi, rompendo la monotonia con uscite insolite e stimolanti. Ascoltare i segnali del corpo aiuterà a mantenere un equilibrio perfetto.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★ giovedì 28 maggio;

★★ venerdì 29 maggio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. Un'ondata straordinaria di positività investe il periodo, spingendo verso traguardi personali importanti e regalando una lucidità d'azione davvero invidiabile. Il transito ravvicinato della Luna nel segno permette di iniziare la settimana con una marcia in più, facilitando accordi commerciali vantaggiosi o collaborazioni destinate a espandersi rapidamente nel futuro prossimo.

Chi desidera attuare un cambiamento radicale troverà le circostanze perfette per agire con audacia, lasciando da parte le vecchie esitazioni che hanno frenato l'azione nei mesi passati. La sfera affettiva beneficia di questo clima luminoso, offrendo intese profonde e momenti di sincera complicità all'interno delle mura domestiche, dove regna un'armonia ritrovata. La gestione del risparmio si rivelerà oculata, garantendo un incremento delle risorse disponibili per piccoli investimenti futuri.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 25 maggio (Luna in Bilancia);

★★★★★ martedì 26 e giovedì 28;

★★★★ mercoledì 27, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31;

♏ Scorpione: voto 8.

L'intuito eccezionale che caratterizza queste giornate permette di anticipare le mosse altrui, evitando passi falsi in contesti sociali complessi. La presenza della Luna nel segno verso metà settimana amplifica la sensibilità strategica, permettendo a un progetto rimasto bloccato per molto tempo di ricevere improvvisamente un impulso decisivo, aprendo la strada a gratificazioni economiche e morali ampiamente meritate. Nei rapporti interpersonali si respira un'aria di grande serenità, ideale per consolidare amicizie recenti o riallacciare contatti che si erano allontanati a causa di vecchi malintesi ormai superati. Le energie fisiche assecondano ogni iniziativa con vigore, donando una resistenza notevole anche di fronte ai doveri quotidiani pressanti che affollano l'agenda.

Dedicare spazio agli interessi culturali aiuterà ad arricchire lo spirito, regalando intuizioni preziose per l'avvenire.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 28 maggio (Luna in Scorpione);

★★★★★ venerdì 29 e domenica 31;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e sabato 30;

★★★ lunedì 25 maggio.

♐ Sagittario: voto 10. Un cielo magnifico corona ogni desiderio, trasformando questa fase in un momento indimenticabile per la realizzazione personale. Il passaggio della Luna nel segno durante il fine settimana corona un momento magico, dove la fortuna accompagna le decisioni più ardite, spianando la via verso successi prestigiosi e riconoscimenti tangibili da parte dell'ambiente circostante.

Gli spostamenti e i viaggi risultano particolarmente proficui, favorendo scambi stimolanti e l'acquisizione di conoscenze utili per ampliare i propri orizzonti mentali. I sentimenti fioriscono sotto i migliori auspici, regalando una passione travolgente e una stabilità di coppia capace di pianificare grandi passi a lungo termine. Il benessere generale tocca l'apice, infondendo un entusiasmo contagioso in grado di influenzare positivamente chiunque si trovi vicino.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 30 maggio (Luna in Sagittario);

★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e domenica 31;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e venerdì 29.

♑ Capricorno: voto 6. La prudenza suggerisce di procedere a piccoli passi, programmando gli impegni con estrema attenzione per non disperdere le forze disponibili.

Qualche rallentamento iniziale potrebbe generare un pizzico di insoddisfazione, ma la costanza abituale permetterà di rimettere ogni cosa al proprio posto. In ambito familiare serve un atteggiamento comprensivo per appianare piccole divergenze di vedute riguardanti spese domestiche o scadenze imminenti. Le finanze esigono un monitoraggio attento, sebbene non vi siano scossoni all'orizzonte capaci di minare la tranquillità complessiva del periodo. Ritagliare ampi spazi per il riposo serale si rivelerà fondamentale per recuperare la lucidità mentale necessaria ad affrontare la seconda metà della settimana.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28 e domenica 31;

★★★ martedì 26 maggio;

★★ mercoledì 27 maggio.

♒ Acquario: voto 6. Il panorama astrale invita a mantenere un profilo moderato, concentrando l'attenzione esclusivamente sugli obiettivi primari senza perdersi in mille rivoli. Le relazioni sociali richiedono una discreta dose di tolleranza, poiché alcune opinioni divergenti rischiano di infastidire la suscettibilità individuale. Fortunatamente la stabilità interiore aiuterà a scivolare sopra le polemiche esterne, conservando intatto il buonumore necessario per le serate in compagnia. Le finanze mostrano segni di tenuta, consentendo di affrontare le spese correnti con assoluta serenità e senza particolari affanni. Sfruttare i momenti liberi per una passeggiata rigenerante nella natura favorirà il recupero di un perfetto equilibrio psicofisico in vista dei giorni successivi.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 26, sabato 30;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e domenica 31;

★★★ venerdì 29 maggio;

★★ giovedì 28 maggio.

♓ Pesci: voto 5. Una temporanea flessione energetica impone di rallentare bruscamente i ritmi quotidiani per evitare accumuli di stanchezza eccessiva. Le provocazioni esterne potrebbero apparire fastidiose, ma la strategia migliore consisterà nel non raccogliere le sfide e attendere tempi migliori. In ambito sentimentale si avverte il bisogno di risposte chiare, tuttavia conviene rimandare i chiarimenti importanti a quando l'atmosfera sarà decisamente più distesa. La gestione del patrimonio richiede una severa economia, evitando uscite superflue dettate solo da impulsi momentanei o da compensazioni emotive. Concentrarsi sulla cura del corpo e seguire un'alimentazione leggera aiuterà a superare indenni i giorni più complessi, ritrovando gradualmente la grinta consueta.

La graduatoria settimanale con le stelle: