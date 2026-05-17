Una nuova settimana sta per cominciare. I segni zodiacali sono pronti a immergersi in nuove e strabilianti avventure. Come sempre, l'oroscopo del 18 maggio rappresenta un valida punto di riferimento. Permette, infatti, di identificare gli aspetti più importanti della quotidianità. In particolare, tutti gli occhi saranno puntati su amore, lavoro e socialità.

L'Ariete e lo Scorpione non avranno rivali. Le stelle staranno dalla loro parte e potranno godere di un'enorme fortuna. I Gemelli e il Capricorno, invece, dovranno confrontarsi con situazioni difficili da sbrogliare.

Ci sarà bisogno di tutta la loro energia.

Oroscopo di lunedì 18 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: brillerete come non mai durante questa giornata. Finalmente, vi sentirete liberi di essere voi stessi. Riuscirete a sfruttare tutte risorse a vostra disposizione, senza dover chiedere aiuto ad altre persone. Sul posto di lavoro, dimostrerete di avere tutte le carte in regola per emergere. Inoltre, sarete anche molto bravi nelle relazioni interpersonali.

Toro: non vi importerà di avere il controllo della situazione. Vorrete solo vivere una giornata serena. Per fare questo, cercherete di gestire il vostro tempo nel migliore dei modi. Dopo il lavoro, vi metterete in contatto con le persone care e vi dedicherete agli hobby preferiti.

Alla fine, potrete dire di essere soddisfatti di voi stessi.

Gemelli: questo lunedì non inizierà nel migliore dei modi. Avrete dei problemi da risolvere che non faranno altro che alimentare la vostra ansia. Purtroppo, non potrete scappare dalle vostre responsabilità. Il modo migliore per farcela sarà quello di affrontare la questione di petto, senza alcuna esitazione.

Cancro: sarete molto creativi. Riuscirete sempre a trovare una soluzione diversa rispetto a quelle più ovvie. Si tratterà di un vero e proprio dono. Non vi sarà utile solo a casa, ma anche sul posto di lavoro. I colleghi vi ammireranno e il capo vi considererà un punto di riferimento importante. Non sarete altrettanto fortunati in amore.

Leone: andrete dritti per la vostra strada senza guardarvi indietro. Il vostro obiettivo si trasformerà in una priorità irrimandabile. Lavorerete duramente, sfruttando tutto il tempo a disposizione. Attenzione, però, a non trascurare le persone care. La famiglia potrebbe preoccuparsi, gli amici rabbuiarsi e il partner innervosirsi.

Vergine: andrete alla ricerca del vostro equilibrio. Vorrete trovare un modo per migliorare la performance lavorativa senza, però, incidere sul vostro tempo libero. Potrebbero essere necessari più tentativi. L'obiettivo, tuttavia, sarà sempre più vicino. Amici e partner saranno disposti ad aiutarvi senza ricevere nulla in cambio.

Bilancia: sarete innamorati del partner e crederete nella vostra storia, ma non potrete fare a meno di porvi delle domande.

Vi sfogherete con gli amici senza riuscire a ottenere risposte. L'oroscopo del giorno vi consiglia di parlarne direttamente con il diretto interessato, senza coinvolgere intermediari.

Scorpione: sarete pronti a vivere esperienze nuove e a mettervi alla prova. Non avrete paura di sbagliare perché saprete fidarvi di voi stessi. Userete eventuali dubbi per crescere come persone e per imparare qualcosa di nuovo. Potrebbe essere il momento giusto per trasformare in realtà i vostri progetti.

Sagittario: l'ansia potrebbe spingervi ad assumere un atteggiamento un po' schivo. Non vi sentirete a vostro agio ad aprirvi con gli altri. Di conseguenza, preferirete tenere le distanze e restare in silenzio. Alcuni amici, tuttavia, non potranno fare a meno di farsi avanti.

La loro preoccupazione sarà reale.

Capricorno: i problemi si accavalleranno tra loro, creando una situazione complessa e frustrante. Avrete paura di non poter fare niente per sistemare le cose. L'oroscopo, però, vi consiglia di credere in voi stessi perché, grazie alle vostre capacità, potrete favorire il cambiamento. Bruciare le tappe non servirà a niente.

Acquario: tenderete a sottovalutare alcune questioni. Non darete a esse la giusta importanza. Sarete convinti di poter rimandare certi impegni ma, dal punto di vista pratico, le conseguenze potrebbero essere pesanti da sopportare. Per fortuna, ci sarà qualcuno che proverà a darvi i giusti consigli: non ignoratelo.

Pesci: avrete un cuore generoso, pronto a dare amore al prossimo.

Sarete la gioia della famiglia e la felicità del partner. Tutti adoreranno la vostra compagnia. Riuscirete anche a farvi dei nuovi amici. Vi basterà sorridere per attirare l'attenzione e conquistare coloro che vi circonderanno.

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