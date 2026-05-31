Maggio ha finalmente lasciato il posto all'inizio del nuovo mese. L'oroscopo del 1° giugno sarà caratterizzato da cambiamenti, sia negativi che positivi. I segni zodiacali dovranno confrontarsi con situazioni diverse, che andranno a definire il quadro lavorativo, sentimentale e sociale.

Lo Scorpione e il Capricorno avranno alcuni problemi di coppia, mentre l'Ariete e il Sagittario saranno decisamente ambiziosi.

Oroscopo di lunedì 1° giugno: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non vi accontenterete facilmente. Punterete in alto nel tentativo di trasformare in realtà i vostri obiettivi.

Otterrete il successo desiderato, ma dovrete essere pronti a rinunciare a qualcosa dato che l'impegno richiesto non sarà affatto trascurabile.

Toro: resterete concentrati sul vostro lavoro. Vorrete farvi notare per i giusti motivi e, di conseguenza, farete di tutto per impressionare il capo e per stupire i colleghi. Attenzione, però, a non mettere in secondo piano il gioco di squadra. A volte, sarà necessario unire le forze.

Gemelli: non vi porrete tante domande sulla vita di coppia. Sarete contenti di aver trovato una persona così speciale. Vi concentrerete sul presente, cercando di godervi ogni singolo momento. Il futuro, per il momento, potrà aspettare, mentre il passato non sarà più un problema.

Cancro: sarete un po' titubanti di fronte a nuove persone. Avrete paura di non trovare la cosa giusta da dire. Questo vi renderà un po' troppo silenziosi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di togliere tutte le maschere e di provare a essere voi stessi.

Leone: controllare ogni singola reazione non sarà affatto facile. In alcuni momenti, vi farete prendere dalla rabbia, rispondendo male e sfogando la frustrazione. Gli altri potrebbero restare un po' sorpresi. L'oroscopo vi consiglia di rallentare i ritmi.

Vergine: avrete così tante cose da fare da rischiare di non riuscire a portare tutto a termine. Questo vi innervosirà parecchio. Chiedere aiuto non sarà affatto una vergogna. Al contrario, la vostra famiglia non vedrà l'ora di entrare in gioco per sostenervi in tutti i modi possibili.

Bilancia: sarete molto curiosi. Questa caratteristica alimenterà il desiderio di scoprire cose nuove. Non vi accontenterete della situazione attuale, cercherete sempre di trasformarla in qualcosa di diverso e, ovviamente, di più vantaggioso per voi.

Scorpione: nella coppia, gli equilibri saranno piuttosto precari. Purtroppo, per voi, sarà quasi impossibile ignorare determinati atteggiamenti. Preferirete chiarire subito le cose, anche a costo di far scoppiare un litigio. Lo stress potrebbe aumentare.

Sagittario: vorrete ottenere tutto nel minor tempo possibile. L'attesa non farà proprio per voi. Con il dilatarsi del tempo, infatti, perderete interesse verso determinate cose. Un pizzico di pazienza in più, tuttavia, potrebbe portare ai risultati tanto desiderati.

Capricorno: dovrete fare attenzione alla relazione di coppia. Alcune problematiche, infatti, potrebbero influenzare negativamente il rapporto con il partner. Apparentemente si tratterà di cose di poco conto ma, dal punto di vista pratico, avranno una certa risonanza.

Acquario: non avrete molta voglia di iniziare una nuova giornata lavorativa. Il weekend non vi ha permesso di recuperare tutte le energie. Sarà importante muovervi con cautela, senza esagerare. In questo modo riuscirete a gestire ogni singolo step.

Pesci: farete fatica a rifiutare le richieste. Il 'no', per voi, rappresenterà una delle parole meno usate. Attenzione, però, a non mettere in secondo piano le vostre priorità. Non potrete sacrificare voi stessi per paura di ferire le altre persone. Ci vorrà il giusto equilibrio.