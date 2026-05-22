L'oroscopo di sabato 23 maggio è ricco di novità. Grazie all'osservazione dei transiti planetari, è possibile delineare gli aspetti più importanti della quotidianità dei dodici segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità spiccheranno su tutto il resto. Alcuni profili saranno particolarmente fortunati, mentre altri dovranno lottare per le loro conquiste.

La Bilancia e lo Scorpione godranno di un quadro sentimentale abbastanza disteso. Comunicheranno tranquillamente con i rispettivi partner e la relazione sarà distesa. I Gemelli e la Vergine, invece, daranno troppo peso alle parole.

Non riusciranno proprio a ignorare determinate affermazioni.

Oroscopo di sabato 23 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete in grado di risolvere i vostri problemi da soli. Non chiederete aiuto al prossimo perché crederete ciecamente in voi stessi e avrete tutti gli strumenti necessari per procedere. Al contrario, a volte, sarete proprio voi a correre in soccorso dei vostri colleghi. Il vostro intervento verrà apprezzato.

Toro: ultimamente avete messo troppa carne al fuoco. Stanchezza e confusione rischieranno di annientarvi completamente. Per fortuna, avrete modo di rallentare il ritmo. Non dovrete rinunciare alle cose che vi stanno a cuore, solo procedere con maggiore serenità. Difficilmente ve ne pentirete.

Gemelli: non riuscirete a farvi scivolare addosso le parole degli altri. Per voi sarà impossibile ignorarle e non farete altro che tornare con la mente a certe discussioni. Si tratterà di un meccanismo comprensibile, ma estremamente dannoso perché non vi consentirà di andare avanti e di procedere con la vostra vita.

Cancro: sarete molto protettivi nei confronti delle persone care. Non vi intrometterete nelle loro questioni, ma sarete pronti a intervenire nel caso in cui le cose diventino difficili da gestire. Non vorrete ottenere niente in cambio, i vostri intenti saranno pure e legati solo a buone intenzioni. Riceverete affetto sincero.

Leone: vi piacerà stare al centro dell'attenzione. Avere gli occhi puntati su di voi vi permetterà di dare il meglio.

Sarete perfetti nel ruolo di leader, anche se non tutti saranno d'accordo. Qualcuno potrebbe muovere delle obiezioni a causa dell'invidia provata. Tutto bene nella vita di coppia e in famiglia.

Vergine: sarete sensibili alle critiche, soprattutto a quelle mosse sul posto di lavoro. Le troverete ingiuste e reagirete di conseguenza. Questo potrebbe causare un po' di tensione con i colleghi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non esagerare e di concentrarvi su voi stessi: avrete la vostra rivincita.

Bilancia: potrete contare su un partner sincero e affettuoso. La sua presenza renderà tutto più facile. Sarà un confidente prezioso, che condividerà i momenti belli e i momenti brutti con voi. I suoi consigli resteranno impressi nella vostra mente, consentendovi di spendere come non mai e di affrontare tutto con il sorriso.

Scorpione: sarete fieri di poter condividere la quotidianità con un partner tanto speciale. Il suo modo di fare sarà un vero toccasana per voi. Risolverete i problemi sul nascere e tutte le conversazioni si concluderanno con un successo. Inoltre, vi ricoprirà di attenzioni romantiche, capaci di farvi sentire amati.

Sagittario: andrete alla ricerca di una routine più vivace. Finalmente, potrete prendere le distanze da schemi standardizzati e poco stimolanti. Sarete fieri di voi stessi perché riuscirete a non farvi influenzare da persone sprezzanti e poco interessati alla vostra felicità. Attenzione alle discussioni in famiglia.

Capricorno: cercherete di evitare ogni possibile discussione. Purtroppo, i vostri sforzi non sempre faranno la differenza.

In alcuni casi, sarete costretti a piegarvi e ad affrontare l'argomento. L'oroscopo del giorno vi consiglia di restare fedeli ai vostri valori, evitando di sacrificarli per un compromesso.

Acquario: il lavoro vi farà sudare parecchio. Sarà piuttosto impegnativo dal punto di vista fisico e non vi lascerà molto tempo per dedicarvi ai vostri interessi. L'oroscopo del giorno vi consiglia di puntare sull'organizzazione. Vi sembrerà impossibile, ma sarà l'unico modo per evitare sacrifici importanti.

Pesci: vi distinguerete dagli altri per via della vostra creatività. Sarete in grado di usare la fantasia per realizzare qualcosa di speciale. Non si tratterà solo di sogni lontani, ma di progetti concreti. Ovviamente, vi serviranno le giuste risorse. Inoltre, non dovrete sottovalutare i compagni di viaggio. Condividere la stessa filosofia vi aiuterà.