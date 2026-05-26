Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dall'1 al 5 giugno, si tornerà a parlare della crisi sentimentale di Alberto. Il giovane Palladini, infatti, non riuscirà a darsi pace per la lontananza di Anna e finirà per prendere una decisione di pancia. Spazio anche al matrimonio sempre più traballante di Raffaele e Ornella, mentre a Palazzo Palladini si muoveranno altre vicende delicate: dalla crisi di Cristina, alle mosse di Marina contro Stefano, fino al confronto tra Guido e Cotugno.

Un posto al sole: Alberto cerca Anna

Nei prossimi giorni, Alberto avrà un solo pensiero in testa: capire dove sia finita Anna.

La ragazza non si fa più sentire e per lui sarà sempre più difficile concentrarsi su qualsiasi altra cosa. Le pause pranzo finiranno per allungarsi più del dovuto, la mente sarà altrove, e Niko se ne accorgerà subito.

Più che per lo studio, il giovane Poggi finirà per preoccuparsi per l’amico. Capirà che Alberto sta perdendo il controllo e proverà a riportarlo con i piedi per terra. Gli consiglierà di lasciar perdere, di rispettare il silenzio di Anna e di considerarlo, forse, come una richiesta di tempo e distanza. Ma Palladini non sembrerà disposto ad ascoltare ragioni. Anzi, dentro di sé maturerà un’idea sempre più concreta: raggiungere il casale in Irpinia dove vive la madre di Anna, nella speranza di trovarla lì o almeno di ottenere qualche notizia su di lei.

Gianluca a un passo dalla verità, Alberto rischia grosso

Alberto resterà nel suo studio fino a tarda sera, incapace di staccare davvero la testa da Anna. Proprio lì riceverà una visita che non si aspettava: Gianluca, dopo aver saputo da Niko che il padre è ancora al lavoro, gli porterà la cena. Per Palladini sarà un colpo al cuore. Il gesto del figlio, semplice e affettuoso, farà riaffiorare tutti insieme i sensi di colpa. Gianluca, infatti, non sa ancora nulla del legame tra suo padre e Anna, la stessa ragazza di cui anche lui si era invaghito. Attenzione perché proprio in quel momento, sulla scrivania, ci sarà in bella vista la lettera di Anna che Alberto stava rileggendo, tuttavia non è chiaro se il ragazzo la noterà o meno.

In seguito, Alberto non riuscirà più a trattenersi e deciderà di partire davvero. Ma, una volta arrivato al casale, non troverà Anna ad aspettarlo: al suo posto, si imbatterà in qualcuno che non aveva minimamente messo in conto.

Un posto al sole, le altre trame dall'1 al 5 giugno: Raffaele e Ornella in crisi, Marina contro Stefano

Alla vigilia della partenza per la Spagna, il rapporto tra Raffaele e Ornella sembrerà incrinarsi sempre di più. Tutto lasciava pensare che il viaggio a Barcellona possa trasformarsi in un’occasione per ritrovarsi e provare a ricucire, eppure le cose non andranno nella direzione sperata.

Sul fronte di Radio Golfo, Silvia si accorgerà che Michele sta per compiere un passo molto rischioso nei confronti di Ferri e, intuendo le possibili conseguenze, proverà in ogni modo a fermarlo prima che sia troppo tardi.

In casa Ferri, intanto, il clima resterà teso. Greta si dedicherà completamente alla figlia e arriverà anche a scontrarsi con Roberto pur di proteggerla. Questo atteggiamento, però, finirà per alimentare nuovi attriti con Marina, sempre più insofferente davanti alla sintonia tra Roberto e la sua ex.

Cristina, dal canto suo, affronterà un’interrogazione decisiva per non rischiare la bocciatura, ma verrà travolta da un violento attacco di panico. A quel punto Greta consiglierà a Ferri di allentare la presa e di permettere alla ragazza di portare Leo in viaggio con loro. Per Cristina, comunque, si profilerà già una nuova prova in classe, e la tensione non sarà destinata a calare.

A casa Del Bue, Mariella e Guido decideranno invece di affrontare di petto le continue intrusioni di Cotugno.

Guido, determinato a mettere finalmente un punto alla situazione, lo affronterà direttamente, ma si renderà presto conto che la faccenda sarà molto più spinosa del previsto.

Spazio anche a Rosa, sempre più angosciata all’idea di perdere l’anno scolastico a causa delle troppe assenze. Damiano proverà a tirarla su con una sorpresa romantica che, però, non sortirà l’effetto sperato. Rosa desidererà riavvicinarsi a lui, ma Renda scoprirà qualcosa che lo ferirà profondamente e tra i due esploderà un confronto durissimo.

Tra Diego e Lorenza, nel frattempo, la complicità si farà sempre più intensa, fino a rischiare di superare confini che entrambi avevano cercato di non oltrepassare.

Niko e Manuela, infine, cominceranno a interrogarsi sull’ossessione di Jimmy per l’allenamento e i pesi, preoccupati che dietro quella disciplina così rigida possa nascondersi qualcosa di più serio.