L'oroscopo dall'8 al 14 giugno 2026 con classifica consegna la medaglia d'oro al Leone, quella d'argento al Cancro e infine quella di bronzo ai Gemelli. L'ultimo posto è assegnato ai Pesci perché avranno giorni di riflessione.

La Classifica della Settimana (8-14 giugno)

Leone: con l'ingresso di Venere nel vostro segno il 13 giugno, diventate i re e le regine dello zodiaco. Attirate simpatie e attenzioni come non mai.

Cancro: la congiunzione Venere-Giove del 9 giugno vi regala un'aura di benessere: sarete il punto di riferimento per chi vi sta vicino.

Gemelli: la vostra mente veloce vi aiuta a superare brillantemente il quadrato Mercurio-Saturno del 10 giugno, trasformando un ostacolo in un'opportunità. Non demordete.

4. Bilancia: siete in una fase di grande equilibrio proprio come vuole il vostro segno. La generosità del 9 giugno vi porterà ricompense inaspettate nei giorni successivi.

5. Sagittario: sfruttate l'energia del 13 giugno per rimettere al centro voi stessi e i vostri desideri personali. Abbiate il coraggio di avere un sano egoismo.

6. Toro: siete chiamati a fare chiarezza il 10 giugno: non abbiate paura di affrontare una discussione che vi porterà solo sollievo.

7. Ariete: la settimana inizia bene, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con la testardaggine verso metà periodo.

Vergine: il quadrato Mercurio-Saturno vi rende un po' critici e pesanti. Cercate di non puntare troppo il dito contro gli altri. Provate a fare un'analisi su voi stessi e capire ciò che si può migliorare.

9. Scorpione: avete bisogno di staccare la spina. Non sentitevi in colpa se la vostra generosità (9 giugno) avrà bisogno di una pausa.

10. Capricorno: le sfide del 10 giugno richiedono pazienza. Restate calmi: la vostra solidità vi permetterà di superare ogni intoppo.

11. Acquario: siete in una fase di evoluzione. Venere in Leone vi sfida a uscire dalla vostra "comfort zone" relazionale. Provate ad ampliare il vostro raggio di conoscenze e di contattati.

12. Pesci: saranno giorni di riflessione. Con la congiunzione del 9 giugno, cercate di dedicare più tempo al vostro benessere emotivo piuttosto che agli impegni altrui. Non ve ne pentirete.