L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 sarà pervasa da un senso di irrequietezza per i nati sotto il segno del Capricorno ma anche per il Sagittario. Per il Toro, i Pesci e per altri segni di acqua gli affari andranno a gonfie vele.

La prima parte della classifica dell'oroscopo della seconda settimana di giugno

1° Pesci: buone notizie. Se in queste giornate precedenti avete avuto momenti sottotono, questo sarà il momento della ripresa definitiva. Con gli affari che saliranno, non ci sarà nulla di cui preoccuparvi a livello finanziario.

Le possibilità di incontrare una persona che possa amarvi veramente saranno altrettanto in rialzo.

2° Toro: l'oroscopo suggerisce di fare tutto ciò che è in vostro potere per dare linfa alla vostra attività professionale. Nei rapporti affettivi si instaureranno dinamiche molto più interessanti, soprattutto ora che ci saranno chiarimenti e riappacificazioni. Il denaro in entrata soddisferà ogni vostro desiderio.

3° Scorpione: tornerete protagonisti della vostra carriera. Prenderete in mano il timone e farete scelte che faranno schizzare i guadagni alle stelle. Il duro lavoro e tanta pazienza vi aiuteranno. La tenerezza farà parte integrante del contesto di coppia, ma ciò che accenderà la passione sarà il dialogo e la comprensione reciproca.

4° Acquario: secondo l'oroscopo, avrete novità in amore, forse una evoluzione su cui avete sperato nelle ultime settimane. Sul posto di lavoro la collaborazione sarà inaspettatamente affiatata, e probabilmente sarà merito di una grande organizzazione e di fiducia reciproca.

Le energie vi faranno fare molti profitti.

5° Vergine: le stelle consigliano di concentrarvi sul lavoro e su tutto ciò che ha a che fare con i vostri affari. Ora la fortuna vi assisterà anche nel corso di sfide particolarmente difficili. Le questioni di cuore ora conosceranno una profonda connessione con il partner, cercate di capire l'altro con un approccio diverso dal solito.

6° Ariete: questa settimana sarà davvero molto interessante sul piano romantico.

La fiducia ma soprattutto la passione con il partner potrebbe far emergere nuovi desideri condivisi.

I guadagni vi daranno una base solida per i vostri progetti, ma continuate a tenere gli occhi fissi sui vostri obiettivi.

La seconda parte

7° Cancro: sarete in prima linea quando si tratterà di aiutare gli altri, ma solo in parte riceverete lo stesso trattamento. Sul lavoro infatti serpeggerà qualche invidia. Ma non sarà questo a farvi sentire a disagio, soprattutto se avete alle spalle una famiglia che vi suppora, secondo l'oroscopo.

8° Leone: a parte qualche situazione non esattamente efficiente sul lavoro, non ci saranno problemi troppo grandi per le vostre spalle. Tuttavia, una mano amica potrebbe essere la soluzione contro qualche sfida di troppo.

In ambito familiare non ci saranno conflitti, ma dovrete essere meno pignoli su determinati aspetti.

9° Capricorno: se intendete concludere dei progetti, fatelo nel modo più sicuro possibile. Questa settimana avrà tempeste emotive molto significative per l'andamento della vostra carriera. Per quanto riguarda la vostra storia d'amore, fareste meglio a chiarire situazioni che potrebbero essere completamente obsolete.

10° Gemelli: l'oroscopo della settimana si avvale di una scarsità di connessione emotiva con la persona amata. Dunque un allontanamento o una separazione definitiva potrebbe essere molto più concreta. In questo momento dovreste tenere d'occhio i guadagni ma soprattutto le uscite finanziarie.

11° Sagittario: il nervosismo sarà un pilastro molto importante nella stabilità della vostra settimana. L'oroscopo prevede molte turbolenze nei rapporti familiari ma anche dei disaccordi in ambito lavorativo. Prenderete determinate situazioni con distacco sarà un potente antidoto contro situazioni nocive.

12° Bilancia: qualche progetto che intenderete portare avanti si rivelerà più arduo del previsto, finendo con l'idea di abbandonarlo lungo la strada. In amore potrete sperimentare qualche delusione, ma purtroppo anche una amicizia potrebbe finire con il dire o fare qualcosa di sbagliato. L'oroscopo suggerisce di prendervi un periodo di pausa dalle persone.