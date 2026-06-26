L'oroscopo di domenica 28 giugno racconta che i Pesci spiccano per la loro chiarezza espressiva e audacia, trovando beneficio nello sport all'aria aperta. I nativi del Toro guardano avanti con gioia e sono pronti a darsi da fare, anche se dovrebbero gestire le proprie forze con calma per non affaticarsi. I Gemelli, infine, ritrovano la salute e la spontaneità, e sono invitati a prendersi una pausa dalla routine per presentare le loro idee innovative con equilibrio e pazienza.

La giornata di domenica 28 giugno secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo, il vostro perfezionismo sta bloccando ogni progresso. Provate a ridimensionare le aspettative e a mostrare maggiore comprensione verso voi stessi. Se avvertite della tensione muscolare, è il segnale che ultimamente avete esagerato: è tempo di rallentare i ritmi quotidiani. Qualunque sia il vostro ambito d'azione, per muovervi in modo efficace dovrete fare un'analisi approfondita della situazione. Fortunatamente, l'ambiente professionale vi offrirà la giusta concentrazione per esaminare ogni dettaglio dei problemi da risolvere. Voto: 5

Toro – Vi state proiettando con decisione verso il futuro, lasciandovi il passato alle spalle: un atteggiamento davvero lodevole.

Le vostre iniziative portano allegria a chi vi circonda e riempiono voi stessi di gioia. Cosa potreste desiderare di più? Vi rimboccate le maniche con entusiasmo, pronti a spostare le montagne. Benissimo! Fate attenzione, però: in questo momento siete più vulnerabili, quindi, fareste bene a prendervela con calma e a gestire le vostre energie con saggezza. Voto: 7

Gemelli – La vostra spontaneità è alle stelle in questo periodo: cercate solo di fare una buona selezione per non lasciarvi travolgere. Sul fronte della salute, le energie stanno finalmente tornando. L'oroscopo consiglia di concedervi una meritata pausa dalla routine. Siate audaci ma senza imprudenze: in questo modo riuscirete a presentare le vostre idee più innovative e a ottenere ciò che desiderate.

State dimostrando una grande pazienza e un pizzico di ispirazione in più; sfruttate questo momento di equilibrio per ricaricare le batterie. Voto: 7

Cancro – Questo è un ottimo periodo per le vostre relazioni: avete la perfetta occasione per fare nuove conoscenze e allargare i vostri orizzonti. Siete pieni di entusiasmo e decisi a fare passi avanti. Continuate così! La vostra ironia sarà l'arma ideale per rendere l'ambiente ancora più sereno. Gestite ogni cosa con delicatezza. Grazie a un'ottima capacità di dialogo, riuscirete a disinnescare sul nascere qualsiasi possibile contrasto. Siete un vero punto di riferimento per chi vi sta vicino e, ricambiati, provate una grande gioia nel condividere il vostro tempo con loro.

Voto: 10

Oroscopo e pagelle di domenica 28 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – La folla non fa per voi; avvertite il bisogno di ritrovare la vostra armonia nel silenzio e nella tranquillità. Se vi sentite un po' irrequieti, il rimedio migliore per ricaricare le energie è immergervi nella natura e respirare aria pulita. Non fermatevi alla superficie delle cose: avete l'intuito necessario per guardare oltre, liberi da pregiudizi o risentimenti. Bugie e segreti stanno per venire a galla, ma ricordate che la verità, a volte, comporta un prezzo da pagare. Voto: 4

Vergine – Finalmente potrete dare libero sfogo alla vostra spontaneità, un'occasione decisamente da non perdere. L'amore e i sentimenti saranno il vostro porto sicuro per ritrovare l'energia interiore, a patto che vi mostriate senza maschere e con le vostre reali necessità.

Coltivate gli spazi semplici e sereni, dove regnano la gioia e la tranquillità. Le vostre relazioni, sia personali sia professionali, saranno così armoniose da lasciarvi addosso un profondo senso di appagamento, rendendovi molto più empatici e disponibili verso il prossimo. Voto: 9

Bilancia – Buone notizie: le iniziative che avete avviato qualche settimana fa stanno per dare i primi risultati positivi. Se vi sembra di aver concluso poco, non scoraggiatevi, avete solo accusato la stanchezza della solita routine e serve un po' di svago. State ragionando nel modo corretto, anche se le vostre posizioni potrebbero scatenare qualche polemica o disaccordo. Cercate di restare calmi: la vostra mente è brillantissima in questi giorni, ma attenzione a non punzecchiare gli altri, o rischierete di crearvi nemici inutili.

Voto: 6

Scorpione – L’atmosfera intorno a voi è semplicemente fantastica! State vivendo queste ore come se foste a una festa esclusiva. La vostra spontaneità sarà la carta vincente della giornata: mostrandovi più aperti verso gli altri, darete vita a un bellissimo scambio reciproco. Riuscirete finalmente a osservare la vostra situazione attuale con lucidità e da un punto di vista del tutto inedito. Questo cambio di prospettiva vi aiuterà a trovare la chiave di volta per ripartire da zero in modo positivo. Fidatevi del vostro intuito, non vi deluderà! Voto: 10

Previsioni delle stelle per il giorno 28 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi state adattando alla grande alle novità del momento, continuate così!

Un piccolo consiglio: occhio alla qualità del sonno. Staccate la spina un po' prima la sera, perché un buon riposo notturno farà miracoli per il vostro benessere. In queste ore avete una marcia in più nel capire chi avete di fronte, dato che i punti di forza e le debolezze altrui vi appaiono chiarissimi. Approfittatene per fare selezione: che si tratti di un socio nel lavoro, dell'anima gemella o di una strada di vita, farete la scelta migliore. Voto: 7

Capricorno – Sganciatevi dalla solita routine quotidiana prima che vi assorba del tutto. Ritrovare la serenità interiore vi aiuterà a ridimensionare i pensieri, perché è proprio nella calma che risiede la vostra forza. Lasciate andare le tensioni e l'ansia: oggi vi sentite molto più rilassati e pronti ad ascoltare chi vi sta vicino.

I rapporti con gli altri saranno all'insegna dell'armonia e godervi l'affetto della famiglia o degli amici vi farà un gran bene. All'orizzonte ci sono solo splendide novità! Voto: 9

Acquario – Non lasciatevi schiacciare dai sensi di colpa se preferite non rispondere a qualcuno. In questo momento avete un grande bisogno di guardarvi dentro e fare chiarezza sulla vostra vita privata. La sincerità sarà la vostra carta vincente, permettendovi di riconquistare la stima di chi vi circonda. Sfruttate la giornata per analizzare le questioni più ingarbugliate: avrete la lucidità ideale per cogliere ogni dettaglio e fare ordine nei pensieri. Attenzione però ai rapporti interpersonali, oggi un po' nervosi.

State provando a gestire tutto, ma gli altri sono meno flessibili e decisamente più spigolosi del solito. Voto: 5

Pesci – La vostra straordinaria chiarezza espressiva conquisterà amici e parenti! Sarete in grado di sostenere le vostre ragioni con grande energia. In questo momento, praticare sport all'aria aperta vi farà benissimo: avete un assoluto bisogno di ricaricare sia la mente che il corpo. Oggi nulla potrà scalfire il vostro entusiasmo, anche perché sapete perfettamente cosa volete. Questa audacia vi guiderà verso traguardi quasi inaspettati. State vivendo momenti di pura euforia che vi faranno un gran bene. Godeteveli al massimo! Voto: 10