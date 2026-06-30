Secondo l'oroscopo del weekend 4-5 luglio 2026 l'Ariete ha tanto coraggio sul lavoro, il Cancro può fare dei nuovi incontri e la Bilancia è tollerante.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: senza nessuna fretta si può pianificare il fine settimana. Chi fa parte di una coppia è impulsivo e questo può fare innervosire il partner. Il coraggio è il grande protagonista del campo lavorativo.

Toro: le emozioni presenti sulla sfera sentimentale sono intense. Alcuni rallentamenti possono scoraggiare i cuori solitari.

Dopo avere sbloccato una situazione di lavoro, si possono ottenere delle soddisfazioni.

Gemelli: la relazione amorosa ha bisogno di più stabilità. Chi è solo da tempo può vivere un weekend molto sereno. I progetti più semplici possono regalare più soddisfazioni del previsto.

Cancro: nel fine settimana si possono fare dei nuovi incontri. La comunicazione è la grande protagonista della sfera sentimentale. Attenzione perché gli sbalzi d'umore possono essere improvvisi.

Leone: in questo momento è importante ascoltare le proprie sensazioni. Un ricordo del passato può portare tanta malinconia. Sull'ambito lavorativo è fondamentale usare molta prudenza.

Vergine: con sicurezza, i single sono pronti ad affrontare una sfida.

Chi fa parte di una coppia deve essere meno critico con la dolce metà. Dopo tanto impegno sono in arrivo le prime soddisfazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la tensione presente non risparmia nemmeno il lato sentimentale. I single sono molto più tolleranti del previsto. Delle buone notizie sono in arrivo per l'ambito professionale.

Scorpione: è probabile rimanere delusi dal partner. Chi porta avanti un compito difficile può essere abbastanza nervoso. La lucidità presente sul lavoro è soddisfacente.

Sagittario: in amore si possono vivere dei momenti veramente intensi. Sul campo professionale è possibile essere molto collaborativi. Per il fronte economica è un fine settimana tranquillo.

Capricorno: lo sguardo dei single è veramente interessante. Sul lavoro è importante fare attenzione ai malintesi. Grazie a dei piccoli guadagni inaspettati può migliorare l'umore.

Acquario: chi cerca l'amore è molto frizzante insieme agli amici. La dolce metà è pronta a reclamare delle attenzioni in più. Sulla sfera professionale si può essere troppo rigorosi.

Pesci: chi vive lontano da casa può fare degli incontri interessanti. Insieme alla persona amata è possibile essere agitati. Chi lavora in proprio ha una grande carica di energia.