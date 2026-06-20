L'estate entra ufficialmente nel vivo e l'oroscopo di domenica 21 giugno porta con sé energie luminose, voglia di leggerezza e nuove emozioni. Il Sole inaugura una fase ricca di opportunità per molti segni zodiacali, favorendo incontri, chiarimenti e momenti di benessere da condividere con le persone care.

La Luna in Vergine porterà benessere nel segno di terra, così come i nativi Toro potranno cercare di comprendere meglio i desideri del partner e provare a superare certi ostacoli. Il segno del Leone dovrà metterci più impegno e qualità nei propri progetti, mentre il Sagittario si mostrerà spesso vivace in amore e nel lavoro.

Previsioni oroscopo domenica 21 giugno 2026 segno per segno

Ariete: nella domenica che da inizio alla stagione estiva, le stelle assumeranno una buona posizione per voi, almeno dal punto di vista sentimentale. Con il partner ci sarà intesa, e non avrete paura di condividere le vostre emozioni grazie a Venere. Sul fronte professionale invece bisognerà invertire la rotta, e trovare idee e progetti che possano permettervi di progredire. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner continua a non essere il massimo a causa di Venere, ma con l'astro argenteo dalla vostra parte, provate a comprendere meglio lo stato d'animo della persona che amate.

Nel lavoro le buone idee che porterà Mercurio potrebbero portare a buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano l'astro argenteo in cattivo aspetto nei vostri confronti. Con il partner non ci sarà sempre un'ottima complicità, nonostante Venere sarà dalla vostra parte, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro annotate le idee migliori: potrebbero tornare utili in futuro per nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata per rilassarsi e dedicarsi alle emozioni secondo l'oroscopo. Le emozioni saranno abbastanza profonde per chi vive una relazione stabile, con il desiderio di costruire qualcosa di davvero importante. In ambito lavorativo state andando bene, ciò nonostante una piccola pausa può solo farvi che bene.

Voto - 9️⃣

Leone: settore professionale che si rivelerà entusiasmante in questo periodo, ma che richiederà maggiore impegno e concentrazione da parte vostra se ci tenete davvero a progredire. In ambito amoroso potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per farvi coraggio e dimostrare i vostri sentimenti a una persona a cui tenete davvero tanto. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna in congiunzione al vostro segno, vi sentirete a vostro agio in campo amoroso. Fascino e benessere non mancheranno, e con il giusto carattere, dimostrerete buone emozioni nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per tentare nuove strade, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio.

Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di domenica brillante dal punto di vista sentimentale. Il vostro fascino è in crescita. I single sono particolarmente affascinanti e attirano nuove conoscenze. In ambito professionale serviranno nuove idee per poter progredire e fare strada. Anche se Mercurio sarà contrario, cercate di fare sempre del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: quadro astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione. In amore non sarete sempre così affiatati, ma cercherete di fare del vostro meglio per non causare discussioni spiacevoli. Nel lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti grazie a Mercurio in trigono, ottenendo spesso risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto vivaci in questa domenica di giugno secondo l'oroscopo.

Venere vi metterà a vostro agio con la persona che amate, ma attenzione alla Luna in quadratura. Nel lavoro sarà un periodo promettente e dalla grande potenzialità. Non sprecate le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una giornata abbastanza tranquilla in ambito sentimentale. La passione torna protagonista. Le coppie vivono momenti romantici, mentre i single non passano inosservati. In quanto al lavoro sarà una domenica sicuramente meno stressante, ma è evidente che con Mercurio in opposizione ci saranno tante difficoltà da superare. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che farà fatica a prendere il volo a causa di Venere in opposizione. Provate a prendere l’iniziativa guidando il partner alla scoperta di sensazioni inedite, ma senza esagerare.

Nel lavoro potrete fare buoni progressi, ma non dovrete uscire fuori dal seminato con idee rischiose. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione dal segno della Vergine non sarà facile mostrare al meglio le vostre emozioni. Se ci sono delle divergenze con il partner, cercate di chiarire tutto con calma. Nel lavoro continuerete a essere un punto di riferimento, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 7️⃣