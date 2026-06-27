L'oroscopo del giorno domenica 28 giugno si presenta con influenze astrali particolarmente intense: la Luna favorisce le emozioni e i rapporti personali, mentre alcuni transiti planetari spingono verso decisioni importanti in ambito lavorativo e sentimentale.

Marte in Toro porterà energia e buoni propositi nel segno di terra, mentre il Leone sfrutterà questa giornata per rallentare e capire dove può migliorare nel lavoro. I nativi Sagittario saranno pieni di risorse da spendere in amore e nelle proprie passioni, invece i nativi Gemelli potrebbero avere bisogno di qualche sicurezza in più in amore.

Previsioni oroscopo domenica 28 giugno 2026 segno per segno

Ariete: l'ultima domenica del mese si rivelerà piuttosto serena per voi nativi del segno. Dopo giorni un po’ caotici, questa giornata sarà perfetta per rallentare e godervi di più le cose belle della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale non lasciatevi abbattere dalle difficoltà: date sempre il massimo, anche nelle difficoltà. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali altalenanti in campo amoroso. Con Venere in quadratura dal segno del Leone non avrete sempre le idee chiare su quale direzione stia prendendo il vostro rapporto. Nel lavoro invece potrete contare su Marte e Mercurio a favore, che porteranno energia e buoni propositi da investire nelle vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Gemelli: questa domenica di giugno non sarà l'ideale se volete tentare di risolvere alcuni problemi di cuore. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione non sarà facile aprirsi al dialogo. In ambito lavorativo non vi arrenderete agli ostacoli, ciò nonostante a volte un aiuto potrebbe essere necessario. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner sarà affiatato, ma dovrete impegnarvi parecchio affinché la fiamma della passione possa ardere. In quanto al lavoro emergono nuove idee che possono migliorare ulteriormente la vostra posizione, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Leone: nel lavoro ve la state cavando bene, ma questa domenica sarà importante per rallentare e capire cosa potete fare per migliorare e fare quel passo avanti di cui tanto avete bisogno.

In amore l'intesa con il partner sarà ottima grazie alla Luna e Venere. Se siete single flirt e incontri non mancheranno: basterà frequentare i posti giusti. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica sottotono dal punto di vista sentimentale. Evitate conflitti di orgoglio: il dialogo è fondamentale. I single possono fare incontri interessanti, ma devono mostrarsi più flessibili. In quanto al lavoro alcune idee potrebbero essere vincenti, ma andranno sviluppate nel migliore dei modi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete alla ricerca di armonia e bellezza nel vostro rapporto secondo l'oroscopo. Sfruttate la posizione favorevole della Luna e di Venere per costruire un rapporto efficace. Se siete single alcune amicizie rappresenteranno un fulcro importante nella vostra cerchia sociale.

In quanto al lavoro la voglia di fare non manca, ma dovrete anche sapere dove mettere le mani. Voto - 7️⃣

Scorpione: alcune emozioni saranno difficili da ignorare in questo periodo, ma con Venere in quadratura dal segno del Leone non sarete così bravi nel mostrarle. Single oppure no, non nascondete ciò che provate davvero. In quanto al lavoro state preparando importanti cambiamenti per i vostri progetti, che non vedete l'ora di realizzare. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una giornata positiva per voi nativi del segno, piena di risorse e di entusiasmo da mostrare nei confronti del partner. I single spenderanno molte energie per attirare la persona giusta. In quanto al lavoro avrete buone idee in mente, ma dovrete riuscire a metterle in pratica al meglio.

Voto - 8️⃣

Capricorno: questa domenica di giugno si rivelerà tutto sommato soddisfacente per la vostra relazione di coppia. Queste stelle non saranno particolarmente influenti, ma se dimostrerete sincerità e bontà in quel che fate, potrete costruire un bel rapporto. In ambito professionale alcune cose dovranno cambiare il prima possibile per poter tornare a crescere. Voto - 7️⃣

Acquario: quadro astrale che vedrà la Luna agire a vostro favore in questa domenica di giugno. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa a causa di Venere, ma aprirsi al dialogo forse potrebbe aiutarvi a risolvere qualche piccola incomprensione. Nel lavoro la vostra costanza potrebbe fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: dimostrerete particolare sensibilità nei confronti del partner, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario a volte potreste essere un po’ troppo suscettibili. In ambito professionale il vostro intuito vi porterà lontano, e con le giuste idee, riuscirete a fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣