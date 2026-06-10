Nell'oroscopo del giorno giovedì 11 giugno le stelle influenzano amore, lavoro, fortuna e salute, offrendo indicazioni preziose per affrontare la giornata con energia e consapevolezza.

La Luna sorride ai nativi Toro, portando maturità e consapevolezza nel segno di terra, così come i nativi Vergine saranno più fedeli e ottimisti nei confronti del partner. La determinazione aiuterà i nativi Pesci a conquistare grandi risultati al lavoro, invece il segno del Capricorno dovrà procedere con calma nei propri progetti professionali.

Previsioni oroscopo giovedì 11 giugno 2026 segno per segno

Ariete: la giornata non inizierà nella maniera più adatta considerato la Luna che lascerà il vostro segno. Venere e Mercurio avranno campo libero, e non sarà facile trovare il giusto equilibrio. In amore cercate di comprendere le ragioni del partner, mentre nel lavoro non siate precipitosi nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali sopra la media durante questo giovedì di giugno. L'arrivo della Luna nel vostro cielo porterà ulteriore benessere nel vostro rapporto. Una buona comunicazione e dose di romanticismo vi permetteranno di stare bene insieme alla persona che amate. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di avere le giuste intuizioni per gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Gemelli: riflettete bene prima di agire in ambito professionale, ma soprattutto, non cambiate idea all'ultimo istante per evitare spiacevoli conseguenze. In ambito amoroso potreste essere un po’ troppo sensibili in questa giornata. Va bene preoccuparsi del partner, ma non dovrete neanche esagerare e dimostrarvi troppo vicini. Voto - 7️⃣

Cancro: in arrivo una giornata luminosa per voi secondo l'oroscopo. Queste stelle saranno in una posizione molto interessante per dare il meglio di voi in ogni ambito. IN amore avrete cura del vostro legame, soprattutto nei momenti di crescita e maturità, mentre nel lavoro avrete tra le mani progetti dal grande potenziale, che non potrete lasciarvi sfuggire.

Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali in lieve calo a causa della Luna in quadratura. Tenderete a essere un po’ più rigidi nei confronti del partner, ma in questo modo non sarà facile risolvere eventuali discussioni. In quanto al lavoro una buona organizzazione può aiutarvi a gestire i vostri progetti con risultati migliori. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna e Venere in buon aspetto, dimostrerete grande fedeltà nei confronti del partner in questo periodo. Le coppie vivono momenti romantici, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro speciale. In quanto al lavoro Marte porterà grinta, mentre Mercurio vi permetterà di sviluppare al meglio le vostre idee migliori. Voto - 9️⃣

Bilancia: quadro astrale che rimane complicato nonostante la Luna non sia più negativa.

Con Venere in quadratura dal segno del Cancro, non sarà facile entrare nel cuore della persona che amate. Nel lavoro potreste aver bisogno dell'aiuto di un collega più esperto per risolvere alcuni problemi dalla quale non riuscire a uscirne fuori. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di giovedì sottotono a causa della Luna in opposizione. Un po’ d'irrequietezza potrebbe mettervi in difficoltà con la persona che amate e creare qualche tensione. In ambito professionale Mercurio porterà precisione e metodo, ma attenzione a Marte, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In amore apprezzerete la vicinanza e i gesti gentili del partner, costruendo un rapporto prima di tutto sincero.

In quanto al lavoro non cercate la perfezione per il momento. Avete la possibilità di fare bene senza adottare particolari strategie. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che annunciano la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner non sarà ancora così brillante, ma forse potreste provare a chiarire cosa non funziona. In ambito professionale dovrete procedere con calma nei vostri progetti per riuscire a ottenere qualcosa di concreto. Voto - 7️⃣

Acquario: non si sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate in questa giornata, complice la Luna in quadratura dal segno del Toro. Evitate atteggiamenti troppo possessivi e lasciate spazio al dialogo. In ambito professionale collaborazioni e lavoro di squadra possono portare a risultati soddisfacenti, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Pesci: le stelle di questa giornata vi permetteranno di conquistare ottimi risultati, soprattutto al lavoro. La posizione favorevole di Marte e Mercurio vi darà una marcia in più, soprattutto per voi nati nella prima decade. In amore la Luna e Venere porteranno emozioni profonde e intense, da vivere fino all'ultimo istante. Voto - 9️⃣