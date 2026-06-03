L'oroscopo del giorno giovedì 4 giugno porta energia, cambiamenti e nuove occasioni per tutti i segni zodiacali. Con la Luna in movimento favorevole ai rapporti personali e Venere pronta a regalare emozioni intense, le stelle promettono incontri, scelte importanti e piccoli colpi di fortuna. C’è chi dovrà rallentare e chi invece potrà finalmente accelerare verso nuovi obiettivi.

La Luna in Acquario porterà ottimismo e voglia di fare, mentre il Leone dovrà prendere decisioni importanti sul proprio lavoro. Il Capricorno non dovrà essere superficiale in quel che fa al lavoro, ma non solo, mentre L'Ariete dovrà muoversi con calma e riflettere prima di agire.

Previsioni oroscopo giovedì 4 giugno 2026 segno per segno

Ariete: l'astro argenteo si metterà in una posizione migliore per voi nativi del segno in questo giovedì di giugno. Il rapporto tra voi e il partner non sarà ancora al top, ma potreste fare buoni passi avanti verso una relazione migliore. In ambito lavorativo cercate di mantenere un buon equilibrio con i colleghi, evitando discussioni superflue. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di giovedì. La Luna in quadratura potrebbe sollevare qualche piccola incomprensione tra voi e il partner. Potreste sentire il bisogno di maggiore attenzione nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Bene il lavoro grazie a Mercurio in sestile, che porterà idee interessanti per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete in questo giovedì di giugno. Il rapporto con il partner sarà stabile, e potrebbe essere un buon periodo per eventuali chiarimenti. Se siete single non abbiate paura di aprire il vostro cuore. In quanto al lavoro le giuste idee e intuizioni potrebbero rendere questa giornata particolarmente produttiva. Voto - 8️⃣

Cancro: l'astro argenteo smetterà di darvi problemi a partire da questo giovedì, lasciando spazio a Venere in congiunzione. Fascino e leggerezza aiuteranno tantissimo nei rapporti sentimentali. I single saranno piuttosto attraenti. In quanto al lavoro sarete piuttosto concentrati sui vostri progetti, nel tentativo di raggiungere ottimi risultati.

Voto - 9️⃣

Leone: il lavoro non sta andando esattamente come previsto in questo periodo, soprattutto in alcuni rapporti con i colleghi. Essere pazienti sarà necessario, ma potreste comunque valutare importanti decisioni. In amore la Luna in opposizione potrebbe rendervi un po’ impulsivi nei confronti del partner. Attenzione a quello che potreste dire o fare. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale gradevole in questo periodo secondo l'oroscopo. Sarete passionali e desiderosi di emozioni. Le coppie vivono momenti intensi, mentre i single potrebbero ricevere un messaggio inaspettato. In quanto al lavoro avrete voglia di emergere e dimostrare il vostro valore, ma non è qualcosa che potete ottenere nell'immediato.

Serviranno costanza e pazienza. Voto - 8️⃣

Bilancia: in questo giovedì di giugno, la Luna sarà vostro alleato, contrastando la posizione scomoda di Venere. In amore cercherete di essere più comprensivi, evitando polemiche inutili che possono complicare la vostra relazione. In quanto al lavoro alcune situazioni richiedono più tempo del previsto, ma non è il momento di mollare. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì discreta per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche disagio tra voi e il partner. Provate a lasciarvi andare un po’ di più. In ambito professionale vi sentirete a vostro agio in quel che fate. Con Mercurio in trigono dal segno del Cancro, le buone idee non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale stabile durante questa giornata di giovedì. La Luna porta armonia e voglia di condividere. Le coppie possono riscoprire complicità, mentre i cuori solitari possono fare incontri interessanti. In ambito professionale siete in attesa di conferme, ma potrebbe essere necessario del tempo. Voto - 7️⃣

Capricorno: attenzione a non essere superficiali in quel che fate in questo periodo. Venere in opposizione metterà in difficoltà il legame con la persona che amate. Attenzione anche nel lavoro. Con Mercurio in cattivo aspetto sarà fondamentale non essere superficiali nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: l'ottimismo non vi mancherà in questo periodo grazie alla Luna in congiunzione.

In amore sarete disponibili e affiatati con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito professionale avrete obiettivi chiari e sarà importante per voi riuscire a fare passi avanti. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di giovedì dolcissima per voi nativi del segno. Sarete gentili e affiatati con la persona che amate, dimostrando forti emozioni. Se siete single sensibilità e romanticismo potrebbero aiutarvi a distinguervi. In quanto al lavoro Mercurio porterà intuizioni brillanti, che potrebbero fare la differenza. Voto - 9️⃣