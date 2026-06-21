Il solstizio d'estate è appena passato, l'aria si fa calda l'oroscopo del giorno 22 giugno promette scintille, colpi di scena e qualche piccolo momento di riflessione. Con il Sole che ha da poco fatto il suo ingresso trionfale nel segno del Cancro, le nostre emozioni sono amplificate: c'è voglia di mare, di sguardi complici e di staccare la spina dalla routine invernale.

La nuova settimana inizierà con la Luna in Bilancia, pronta a portare ottimismo nella vita del segno d'aria, mentre l'Acquario sfrutterà questo momento per aprirsi al dialogo con il partner.

Per l'Ariete accendere la passione con il partner potrebbe essere un po’ complicato, mentre Marte renderà iperattivi i nativi Vergine.

Previsioni oroscopo lunedì 22 giugno 2026 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana di giugno partirà a rilento per voi nativi del segno. La Luna in opposizione potrebbe richiedere pazienza. Se ci sono state discussioni con il partner nelle precedenti giornate, evitate di ingigantire la cosa. In quanto al lavoro Mercurio limita la vostra creatività. Dovrete essere più sicuri di voi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista professionale. Marte e Mercurio porteranno buone idee, e le vostre probabilità di successo aumenteranno.

In amore Venere continua a rendervi poco attraenti. Single oppure no, ci saranno alcuni lati del vostro carattere che andranno assolutamente limati per poter stare bene con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Venere ti sorride e l'inizio di questa estate porta con sé una grandissima voglia di stabilità ma anche di romanticismo, anche per voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro saprete prendervi le vostre responsabilità, cercando di superare gli ostacoli con impegno. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì sottotono per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Cercate di non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner in questo periodo.

Bene il lavoro, grazie a Marte e Mercurio che guidano le vostre iniziative, soprattutto nei progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Leone: vita amorosa piacevole e appagante grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. In amore è il momento di osare: se ti piace una persona, questo lunedì estivo è perfetto per mandare quel messaggio che rimandi da giorni. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, ma dovrete imparare a stare al vostro posto e non sentirvi superiori agli altri. Voto - 7️⃣

Vergine: la posizione favorevole di Marte vi renderà iperattivi in questo periodo secondo l'oroscopo. Soprattutto nel lavoro sarà possibile centrare risultati sopra le aspettative, che possono permettervi di crescere e ottenere di più.

In amore la stabilità del vostro rapporto sarà importante. Se ci sono delle divergenze, apritevi al dialogo. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete pieni di vitalità e ottimismo in questa giornata di lunedì, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Una forte carica emotiva vi spingerà ad avvicinarvi alla persona che amate. Nel lavoro dovrete trovare una soluzione a certe difficoltà e iniziare ad ambire più in alto con le vostre idee. Voto - 7️⃣

Scorpione: i sentimenti non saranno il vostro forte in questo periodo secondo l'oroscopo. Le vostre smanie di protagonismo potrebbero soltanto mettere in cattiva luce il vostro rapporto. Attenzione a non pretendere troppo dal partner. Nel lavoro state preparando gradi cose, e con Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro, la creatività non mancherà.

Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di lunedì migliore per quanto riguarda i sentimenti. La settimana inizierà con la Luna in buon aspetto, che insieme a Venere in trigono, porterà belle emozioni da vivere con la persona che amate. In ambito lavorativo, spesso tendete ad analizzare troppo. A volte invece dovrete soltanto credere nelle vostre capacità e fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Capricorno: attenzione a qualche piccola nuvola passeggera nel cielo dell'amore. La Luna e il Sole in cattivo aspetto potrebbero creare un po' di insicurezza o farvi sentire poco compreso dal partner. Sul fronte professionale dovrete essere più concentrati ed essere intraprendenti, senza commettere banali distrazioni.

Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di comprendere meglio lo stato d'animo del partner. Il vostro rapporto non sarà così appagante, ciò nonostante potreste provare a fare qualcosa per riprendervi. In quanto al lavoro l'impegno non manca da parte vostra, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga. Voto - 7️⃣

Pesci: vi sentirete particolarmente creativi secondo l'oroscopo. Questo lunedì vi darà l'energia e la voglia di fare per ottenere risultati sopra le aspettative con i vostri progetti professionali. In ambito amoroso l'inizio dell'estate vi spingerà a fare chiarezza una volta per tutte su certe questioni amorose. Voto - 8️⃣