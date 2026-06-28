L’oroscopo di lunedì 29 giugno si colloca in un momento particolarmente significativo dell’anno: la piena estate è ormai avviata, le giornate sono lunghe, il Sole è alto e le energie zodiacali si fanno più intense, dirette e talvolta impulsive. Questo periodo rappresenta una soglia simbolica tra la chiusura del mese e l’apertura di nuove dinamiche emotive, lavorative e relazionali.

Il pianeta Marte arriverà nel segno dei Gemelli, che si dimostrerà più attivo e pieno di risorse al lavoro, mentre il Leone troverà il coraggio di reagire agli ostacoli e dare il meglio in ogni occasione.

L'energia dei nativi Ariete sarà più alta, ma dovrà fare attenzione agli eccessi, mentre l'Acquario potrebbe essere troppo esigente in amore.

Previsioni oroscopo lunedì 29 giugno 2026 segno per segno

Ariete: in questa nuova settimana che chiude il mese di giugno, il pianeta Marte si troverà in una posizione più comoda per voi. Di contro, Mercurio sarà ancora in cattivo aspetto. Le energie non mancheranno, ma dovrete saper gestire bene ogni situazione professionale prima di agire. In amore attenzione alla Luna in Capricorno, che potrebbe causare piccole incomprensioni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Potrebbe emergere un desiderio di dialogo e comprensione tra voi e il partner, che potrebbe portare un miglioramento dell'intesa.

In quanto al lavoro queste stelle vi metteranno nella posizione di poter gestire i vostri progetti come meglio credete. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali in crescita dal punto di vista professionale. L'arrivo di Marte nel vostro cielo vi permetterà di essere più abili ed efficienti in quel che fate, con risultati a volte sopra le aspettative. In amore la Luna smette di essere contraria, lasciando spazio a Venere in sestile. Single oppure no, abbiate maggiore cura dei rapporti più cari. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì altalenante in ambito amoroso. La Luna in opposizione potrebbe alterare i vostri piani d'amore. Cercate di non avere esigenze troppo elevate nei confronti del partner. In ambito lavorativo Marte sarà alle vostre spalle, ciò nonostante sarete comunque nelle condizioni di poter mettere insieme progetti di primo livello.

Voto - 7️⃣

Leone: vita amorosa stabile all'inizio di questa settimana. Con il partner vivrete un rapporto basato sul benessere e l'armonia grazie a Venere, senza dimenticare le occasioni romantiche. Nel lavoro la vostra determinazione aumenta grazie a Marte, trovando il coraggio di reagire agli ostacoli e dimostrare maggiore impegno. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata stancante per voi secondo l'oroscopo, complice la posizione scomoda di Marte. In ambito lavorativo sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni, ma saranno richieste parecchie risorse. In amore la Luna vi sorride, e vi spinge a mostrare le vostre emozioni più sincere nei confronti del partner. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di lunedì.

Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno potrebbe esserci qualche piccola incomprensione da gestire. In ambito lavorativo Marte vi darà una mano dal segno dei Gemelli. Cercate di reagire agli ostacoli e trovare soluzioni efficaci. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in sestile vi aiuterà a riflettere sulla vostra storia d'amore in questo periodo. Ultimamente non ci sono state grandi occasioni romantiche, per cui cercate di rimediare e risolvere ciò che non funziona. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, con risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 7️⃣

Sagittario: energie in calo a partire da questa settimana a causa di Marte in opposizione.

Cercherete di fare al meglio il vostro lavoro, ma a volte potreste aver bisogno di una mano. In amore sarà una bella giornata per rafforzare i legami a voi più cari grazie alla Luna, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna agire a vostro favore, portando un po’ di ottimismo nella vostra vita quotidiana. Le coppie possono riscoprire una complicità più profonda attraverso gesti semplici. I single sono più selettivi: non cerchi avventure superficiali, ma qualcosa che abbia valore emotivo. Nel lavoro riflettete bene prima di agire in ogni vostra iniziativa. Voto - 8️⃣

Acquario: attenzione a non essere troppo esigenti in amore secondo l'oroscopo.

Con Venere in opposizione dal segno del Leone, non sarà facile costruire un rapporto pieno di armonia. In ambito professionale Marte sarà favorevole a partire da questo lunedì, aiutandovi a metterci maggiore entusiasmo nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: il lavoro potrebbe subire qualche rallentamento nel prossimo periodo, considerato Marte in quadratura. Mercurio vi rende creativi, ma la vostra costanza potrebbe non essere la stessa. In ambito amoroso potrete contare sulla Luna in buon aspetto per costruire un rapporto sincero e appagante. Voto - 8️⃣