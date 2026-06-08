L'estate è ormai alle porte, l'aria si fa calda e la voglia di leggerezza inizia a farsi sentire in ogni angolo dello zodiaco.

Nell'oroscopo del giorno martedì 9 giugno, la Luna ricomincerà il suo giro dal segno dell'Ariete, che cercherà di ridare slancio alla propria vita sentimentale, mentre il Capricorno potrebbe essere un po’ troppo permaloso. Il Cancro sarà innamorato, ma non dovrà essere possessivo in amore, mentre una sottile elettricità caratterizzerà l'amore dei nativi Pesci.

Previsioni oroscopo martedì 9 giugno 2026 segno per segno

Ariete: questo martedì di giugno vedrà la Luna tornare dal vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo.

State cercando di costruire un rapporto migliore con il partner, e con l'astro argenteo a favore, un buon dialogo potrebbe fare la differenza. In quanto al lavoro cercate di non alzare troppo la voce, soprattutto se avete commesso degli errori e non siete nella posizione di poter pretendere ragione. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale discreta in questa giornata di martedì. I vostri progetti professionali procederanno con passo spedito, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate. In ambito amoroso le stelle creeranno un clima di dolcezza tra voi e il partner. Ci saranno le occasioni adatte per costruire un legame appagante con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo.

Il rapporto con il partner si farà più interessante. Anche voi single in cerca della persona giusta sarete più socievoli e romantici, soprattutto voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro farete buoni passi avanti, soprattutto se non avrete troppa fretta di raggiungere l'apice del successo. Voto - 8️⃣

Cancro: quadro astrale di questo martedì che vedrà la Luna in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. L'amore non mancherà tra voi e il partner, ma sarà necessario non avere un atteggiamento possessivo. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti senza complicazioni, grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete riporterà vitalità nella vostra vita sentimentale.

Single oppure no, la voglia di amare non vi manca, ma dovrete riuscire a esprimere correttamente i vostri sentimenti. In quanto al lavoro siete cresciuti dal primo giorno che avete iniziato nuovi progetti. Continuate così, ma un passo alla volta. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in risalita durante questo martedì di giugno. Venere porterà benessere nella vostra vita sentimentale, e vi aiuterà a costruire un rapporto dolce e appagante. In quanto al lavoro avrete una visione chiara e lucida dei vostri progetti, procedendo dritti verso il successo. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di martedì difficile per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non pretendete che il partner vi capisca, anche se non parlate.

Se siete single dovrete lavorare di più sul vostro carattere. In quanto al lavoro riflettete bene prima di agire, soprattutto se avrete tra le mani dei progetti piuttosto complicati. Voto - 5️⃣

Scorpione: ottima giornata per voi nativi del segno, grazie a queste stelle luminose. Sul lavoro l'intuito vi guiderà verso la scelta giusta. Siete capaci di leggere tra le righe e di anticipare le mosse e raggiungere ottimi risultati. In amore Venere metterà in mostra la parte migliore di voi, guidandovi verso una relazione sincera e affiatata. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una giornata migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. In amore state attraversando una fase di transizione, che in futuro potrebbe darvi parecchie gioie insieme alla vostra fiamma.

In quanto al lavoro il cielo invita alla prudenza. Anche se avete buone capacità, meglio non essere troppo impulsivi nelle vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: le stelle di questo martedì non saranno così favorevoli nei vostri confronti. Non aspettatevi di vivere un rapporto così dolce e appagante, considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. In ambito professionale mantenete la calma se ci saranno degli imprevisti da gestire. Con Mercurio opposto non sarà sempre tutto così facile. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo gradevole da vivere per voi nativi del segno. Queste stelle vi regaleranno ottimismo e armonia tra voi e la persona che amate, soprattutto la Luna in sestile dal segno dell'Ariete.

In ambito lavorativo non vi sentirete sempre al top delle energie, ma cercherete comunque di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi permetterà di godere di una sottile elettricità tra voi e il partner. Venere porterà momenti di passione e intesa con il partner alla quale non saprete sfuggire. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, che se ben gestite, potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣