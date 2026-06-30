Il mese di luglio si apre con un cielo astrologico particolarmente interessante. Nell'oroscopo di mercoledì 1° luglio, il Sole continua il suo transito nel segno del Cancro, portando in primo piano emozioni, affetti e questioni legate alla sfera familiare. Mercurio, anch'esso in Cancro ma in fase retrograda, invita invece a riflettere con attenzione prima di prendere decisioni importanti o affrontare discussioni delicate.

A dominare il panorama astrale sono però Venere e Giove in Leone, una combinazione che favorisce entusiasmo, fiducia nelle proprie capacità e desiderio di emergere.

Molti segni sentiranno il bisogno di mettersi in gioco, mostrando talenti e qualità spesso rimasti in secondo piano.

Previsioni oroscopo mercoledì 1° luglio 2026 segno per segno

Ariete: la giornata si presenta piuttosto impegnativa ma anche ricca di opportunità. In amore sarà importante evitare atteggiamenti impulsivi: una parola di troppo potrebbe creare inutili tensioni. Sul piano professionale conviene procedere con metodo, senza lasciarsi distrarre da proposte poco chiare. La serata porterà una sensazione di maggiore equilibrio. Voto - 7️⃣

Toro: le stelle vi invitano a rallentare e a prestare maggiore attenzione ai dettagli. Mercurio retrogrado potrebbe generare qualche piccolo contrattempo nella gestione di appuntamenti, documenti o comunicazioni.

Nulla di realmente preoccupante, ma sarà necessario mantenere alta la concentrazione. In amore potrebbero emergere differenze di vedute con il partner, soprattutto su questioni pratiche. I single, invece, preferiranno osservare piuttosto che esporsi. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte e Urano nel segno continuano a regalarvi energia, brillantezza mentale e voglia di sperimentare al lavoro. I contatti con gli altri saranno particolarmente favoriti e potrebbero nascere collaborazioni interessanti. In amore il dialogo rappresenterà la chiave per rafforzare l'intesa. Chi è single potrebbe essere attratto da persone fuori dagli schemi e particolarmente stimolanti. Voto - 8️⃣

Cancro: con il Sole nel segno siete tra i protagonisti di questa prima giornata di luglio.

Tuttavia la presenza di Mercurio retrogrado vi invita a riflettere con calma prima di prendere decisioni importanti. Potrebbe essere il momento ideale per recuperare rapporti trascurati o chiarire situazioni rimaste in sospeso. In ambito sentimentale avrete bisogno di maggiore sicurezza emotiva e sarete portati a cercare conferme dalle persone che amate. Voto - 8️⃣

Leone: Venere e Giove nel vostro segno vi regalano fascino, entusiasmo e una straordinaria capacità di attrarre l'attenzione degli altri. Sarà difficile passare inosservati. In amore il desiderio di vivere emozioni intense si farà particolarmente forte e le coppie ritroveranno complicità e passione. I single avranno molte occasioni per fare incontri interessanti.

Anche dal punto di vista economico e professionale potrebbero arrivare notizie incoraggianti. Voto - 9️⃣

Vergine: le vostre capacità organizzative vi aiuteranno a gestire una giornata che potrebbe presentare qualche imprevisto. Mercurio retrogrado suggerisce di verificare attentamente informazioni, documenti e accordi nei vostri progetti professionali. In amore ci sarà bisogno di maggiore comprensione reciproca: non tutti riusciranno a seguire il vostro stesso ritmo o la vostra precisione. Voto - 7️⃣

Bilancia: le stelle vi sorridono e favoriscono soprattutto le relazioni. Chi vive una storia d'amore potrà contare su una rinnovata armonia, mentre i single potrebbero incontrare persone capaci di suscitare emozioni autentiche.

Attenzione però alla Luna in quadratura. Sul lavoro il dialogo e la diplomazia saranno le vostre armi migliori. Alcuni progetti potrebbero finalmente ricevere il consenso o il sostegno atteso da tempo. Voto - 7️⃣

Scorpione: la giornata richiede una certa prudenza nella gestione delle emozioni. Alcune questioni personali potrebbero assorbire gran parte delle vostre energie e rendervi meno disponibili nei confronti degli altri. In amore sarà fondamentale evitare atteggiamenti troppo rigidi o sospettosi. Sul lavoro potrebbero verificarsi piccoli rallentamenti o cambiamenti di programma. Niente che non possa essere risolto con pazienza e lucidità. Voto - 7️⃣

Sagittario: siete senza dubbio tra i segni più favoriti del momento.

L'energia proveniente dal Leone alimenta entusiasmo, fiducia e desiderio di guardare lontano. In amore cresce la voglia di condividere progetti e costruire qualcosa di concreto. Le coppie consolidate potranno fare programmi per il futuro, mentre i single si mostreranno particolarmente intraprendenti. Sul lavoro non mancheranno occasioni per distinguersi e ottenere risultati significativi. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna nel segno vi rende particolarmente concentrati e determinati. Avrete la sensazione di poter gestire con efficacia anche le situazioni più complesse, ma attenzione a Mercurio opposto. In amore potreste apparire più riservati del solito, ma chi vi conosce bene saprà comprendere il vostro bisogno di riflessione.

Voto - 7️⃣

Acquario: il cielo vi invita a non pretendere troppo da voi stessi. Alcune situazioni potrebbero richiedere più tempo del previsto per trovare una soluzione soddisfacente. Nei rapporti personali sarà importante ascoltare le esigenze degli altri senza chiudervi nelle vostre convinzioni. Sul lavoro conviene evitare polemiche o confronti inutili. Voto - 6️⃣

Pesci: l'intuito rappresenterà il vostro punto di forza. Le stelle favoriscono riflessioni profonde e una migliore comprensione delle persone che vi circondano. In amore sarà più facile instaurare un dialogo sincero e costruttivo. Sul lavoro sarà importante seguire il proprio istinto, soprattutto nelle situazioni che appaiono poco chiare. Voto - 7️⃣