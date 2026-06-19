Nell'oroscopo di sabato 20 giugno, la giornata si apre sotto un cielo favorevole ai rapporti interpersonali, alla riflessione e alla pianificazione del futuro. Amore, lavoro, benessere e fortuna saranno influenzati dai movimenti planetari che invitano a trovare un equilibrio tra desideri personali e responsabilità quotidiane.

I nativi Gemelli saranno dolci ma impacciati in ambito amoroso, mentre la fortuna accompagnerà le iniziative dei nativi Sagittario. Il Leone dovrà prendere il proprio lavoro più seriamente, mentre le emozioni assumeranno maggior significato per i nativi Vergine.

Previsioni oroscopo sabato 20 giugno 2026 segno per segno

Ariete: questo inizio di fine settimana che apre ufficialmente il periodo estivo si rivelerà piacevole da vivere in amore. Le emozioni non mancheranno grazie a Venere, e potrete rafforzare il legame con il partner grazie a un dialogo sincero. Nel lavoro servirà una mente più lucida e pratica per poter gestire adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi renderà più responsabili in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Una buona comunicazione sarà molto utile per cercare di costruire un legame migliore. In ambito lavorativo arriveranno nuove idee grazie a Mercurio, da gestire con impegno e creatività.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sarete abbastanza dolci nei confronti del partner, ma anche piuttosto impacciati a causa della Luna in quadratura. Attenzione dunque a non esagerare nel vostro modo di amare. In ambito lavorativo le occasioni di successo non mancheranno, ma andranno sfruttate con impegno e costanza. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di sabato stabile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Sensibilità e carisma non mancheranno, permettendovi di costruire un rapporto prima di tutto sincero, oltre che romantico. Sul fronte professionale Mercurio sostiene le vostre iniziative, e con Marte in sestile avrete buone energie da investire verso il successo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale calda e accogliente per voi nativi del segno.

La sensibilità aumenta e vi rende particolarmente attenti alle esigenze delle persone care, in particolare del partner. Nel lavoro dovrete prendere i vostri progetti più seriamente. Rallentate e riflettete se necessario, affinché possiate svolgere un lavoro di qualità. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna vi sorride in questo sabato di giugno secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner si farà più maturo e responsabile. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni, soprattutto nei momenti di difficoltà. In ambito lavorativo sarete sicuri delle vostre decisioni. Con Mercurio e Marte a favore, riuscirete a centrare ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali gradevoli dal punto di vista sentimentale.

Sarà una giornata ideale per conquistare, sedurre o rafforzare una relazione già esistente, sfruttando la bontà di stelle come Venere in sestile. In quanto al lavoro la voglia di emergere sarà forte, ma senza le capacità adeguate, difficilmente riuscirete a ottenere grandi risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita amorosa che non vi darà grandi occasioni in questo periodo a causa di Venere. Anche se la Luna sarà favorevole, non vi sentirete sempre a vostro agio con la persona che amate. Bene il lavoro grazie a Mercurio, che porterà buone idee per i vostri progetti. Di contro, attenzione al pianeta Marte in opposizione, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 6️⃣

Sagittario: la fortuna vi accompagna in questa giornata di sabato grazie a Giove in trigono.

Sul fronte professionale farete buoni passi avanti, utili per poter ambire più in alto in futuro. In ambito amoroso Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura sarà meglio evitare eccessi con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa giornata di sabato potrebbe darvi qualche soddisfazione in amore grazie alla Luna in trigono. Ci saranno ancora tante questioni da risolvere con il partner, ma aprirsi al dialogo potrebbe aiutarvi molto. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi per il momento. Con Mercurio in opposizione potreste commettere gravi errori. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali difficili dal punto di vista sentimentale. Avrete bisogno di maggiore serenità e stabilità nel vostro rapporto.

Cercate di vivere le emozioni con maggiore spontaneità, e superate i problemi insieme alla vostra anima gemella. In quanto al lavoro potreste non sentirvi così attivi a causa di Marte in quadratura. Attenzione dunque a non strafare. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale non eccellente in questa giornata di sabato. Con la Luna in opposizione dal segno della Vergine potrebbe crearsi qualche tensione tra voi e il partner. Evitate gelosie o atteggiamenti possessivi che potrebbero complicare le cose. Nel lavoro state maturando buoni risultati grazie a Marte e Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣