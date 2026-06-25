L’estate entra nel vivo e l'oroscopo di venerdì 26 giugno regala energie intense, emozioni da vivere e nuove opportunità da cogliere. Le giornate lunghe, il sole alto e la voglia di libertà tipica della stagione influenzano anche il movimento dei pianeti, che invitano molti segni zodiacali a lasciarsi alle spalle dubbi e incertezze.

Il desiderio di cambiamento si farà sentire per i nativi Scorpione, soprattutto in amore, grazie alla Luna nel segno, invece il Leone non dovrà prendersi troppe libertà nel proprio rapporto. Il Capricorno non dovrà essere precipitoso nelle proprie mansioni, mentre il Sagittario riceverà sguardi ammirati da nuove conoscenze.

Previsioni oroscopo venerdì 26 giugno 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana dal grande potenziale secondo l'oroscopo. Le stelle invitano a fare tutto nel migliore dei modi in amore, per poter dare il meglio di voi nei confronti della persona che amate. In ambito professionale la determinazione non mancherà, ma la fretta potrebbe giocare brutti scherzi. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì che vedrà la Luna e Venere contro di voi secondo l'oroscopo. Con il partner non ci sarà un ottimo feeling, e potrebbe essere necessario un dialogo maturo e responsabile per risolvere le cose. In quanto al lavoro la vostra intraprendenza sarà apprezzata da colleghi e superiori, ma attenzione a non voler controllare tutto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la fortuna accompagna soprattutto gli spostamenti e le nuove conoscenze. Sarà dunque un ottimo venerdì da dedicare ai sentimenti, sfruttando la bontà di Venere in trigono. In quanto al lavoro potreste fare buoni passi avanti, ma non dovrete avere fretta di ambire in alto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Cancro: questo cielo vi rende protagonisti dal punto di vista professionale. Dinamismo e flessibilità saranno qualità che non vi mancano, utili per poter raggiungere il successo che meritate. In ambito amoroso la Luna porterà leggerezza e spontaneità. Sfruttate questo venerdì per organizzare questo weekend in arrivo e fare qualcosa di speciale con la vostra anima gemella.

Voto - 8️⃣

Leone: nonostante Venere sia dalla vostra parte, attenzione a non prendervi troppe libertà in amore. Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, potrebbe emergere qualche piccola spiacevole divergenza. Sul fronte professionale alcune cose ormai sapete farle al meglio, altre invece richiederanno ulteriore analisi. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì con un cielo in perfetto equilibrio nei vostri confronti. In amore cercherete di costruire una relazione autentica, capace di regalarvi momenti di tenerezza e passione pura. Sul fronte professionale potrebbero arrivare finalmente delle conferme importanti, utili per poter fare salti di qualità non indifferenti. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali all'insegna della felicità per quanto riguarda i sentimenti.

L’estate accende il vostro fascino e vi rende particolarmente magnetici, soprattutto voi single. Le coppie ritroveranno intensità, soprattutto in nuove attività da svolgere insieme. Sul fronte professionale meglio lasciarsi guidare da chi ha più esperienza di voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete alla ricerca di importanti cambiamenti nella vostra vita sentimentale, e con la Luna in congiunzione potreste anche riuscirci. Aprirsi al dialogo e vivere il vostro rapporto in maniera differente sarà importante per poter ripartire insieme. In ambito professionale è il momento giusto per presentare un progetto o avanzare una proposta, grazie alle idee e alla creatività di Mercurio. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale al centro durante questo periodo per voi nativi del segno.

Soprattutto voi single riceverete sguardi ammirati, un chiaro incentivo per provare a fare audaci conquiste. In ambito professionale farete piccoli, ma importanti progressi che aumenteranno la fiducia in voi stessi. Voto - 9️⃣

Capricorno: attenzione a non essere precipitosi nelle vostre mansioni secondo l'oroscopo. Con Mercurio in opposizione, alcune idee potrebbero portarvi fuori strada. In ambito amoroso la Luna vi rende più maturi nei confronti del partner. Il sostegno della persona amata sarà di grande aiuto per poter vivere un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una giornata complicata in ambito amoroso per voi nativi del segno. Sarà importante evitare critiche eccessive. Chi vi sta accanto ha bisogno di comprensione più che di perfezione.

Nel lavoro emergono nuove responsabilità. Sebbene possano sembrare impegnative, rappresentano un’opportunità di crescita. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali proficue in ambito professionale per voi nativi del segno. La posizione favorevole di Marte e Mercurio vi permetterà di crescere nel vostro settore e poter ambire più in alto. In amore potrete contare sulla Luna in trigono per mostrare buone emozioni nei confronti della persona che amate. Voto - 8️⃣