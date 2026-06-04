L’energia astrale di questo inizio giugno porta una ventata di cambiamento, desiderio di leggerezza e voglia di rimettersi in gioco. Con il Sole in Gemelli e una Luna dinamica che favorisce comunicazione e nuovi incontri, l’oroscopo di venerdì 5 giugno si muove tra intuizioni improvvise, emozioni da chiarire e occasioni da cogliere al volo.

L'Ariete potrebbe sentire la necessità di riposare un po’ di più per riprendersi dai problemi del lavoro, mentre il Leone deve essere più intraprendente e perseverante nei propri progetti. La Bilancia sarà un po’ più flessibile e comprensiva in amore, mentre i Pesci potranno contare su un cielo ambizioso.

Previsioni oroscopo venerdì 5 giugno 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana discreto grazie alla Luna in sestile. Il rapporto con il partner continua a non essere al top, ma con l'astro argenteo a favore, forse potreste riuscire ad aprirvi al dialogo. In ambito lavorativo potreste sentire la necessità di fermarvi e riposarvi un attimo per riuscire a prendere con il giusto approccio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono durante questo venerdì di giugno. Nelle coppie c’è bisogno di leggerezza: meno polemiche e più complicità. Se siete single siate più aperti verso nuove esperienze. In ambito lavorativo le idee non mancano grazie a Mercurio, ma non abbiate troppa fretta di realizzarle.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario renderà questa giornata brillante per quanto riguarda i sentimenti. Vivete la vostra relazione con maggiore apertura. Se ci sono state tensioni recenti, un dialogo sincero può aggiustare tutto. In ambito lavorativo cercate di rimanere concentrati sui vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in congiunzione al vostro cielo, brillerete per fascino e simpatia. Single oppure no, sarà una bella giornata per flirt, incontri e belle emozioni da vivere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro creatività e comunicazione saranno i vostri punti di forza. Potreste riuscire a trovare soluzioni originali ai vostri problemi.

Voto - 9️⃣

Leone: intraprendenza e perseveranza possono aiutarvi a gestire più facilmente i vostri problemi professionali. Non fatevi prendere dal panico se qualcosa non va come previsto, perché potete risolverla. In ambito amoroso le emozioni non mancano, ma con la Luna opposta faticherete molto ad esprimerle. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale appagante in questo periodo. Con il partner faticherete a nascondere le vostre emozioni, godendo di un rapporto sereno e affiatato. In quanto al lavoro sarà una giornata un po’ lenta, ma dalla quale potreste ricavare comunque qualche piacevole soddisfazione, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di venerdì che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo.

Lasciarsi andare alle emozioni vi farà bene, ma dovrete esprimerle nella maniera adatta. Cercate inoltre di essere un po’ più flessibili. Sul posto di lavoro probabili imprevisti si verificheranno sul lavoro. Non drammatizzate, cercate di mantenere i nervi saldi e affrontate la situazione con la massima razionalità. Voto - 6️⃣

Scorpione: un po’ di chiarezza potrebbe farvi bene in amore in questo periodo. Alcuni dubbi potrebbero emergere a causa della Luna, soprattutto nelle relazioni nate da poco. Venere rimane favorevole, dunque parlate apertamente. In ambito professionale cercate di organizzarvi senza controllare ogni dettaglio a ogni costo. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale soddisfacente in questo periodo per voi nativi del segno.

Single oppure no, il romanticismo o gli incontri speciali saranno favoriti: dovrete soltanto riuscire a dimostrare al meglio le vostre emozioni. In ambito lavorativo un po’ di diplomazia sarà molto utile per gestire bene i vostri compiti. Voto - 7️⃣

Capricorno: un po’ di nervosismo causato da queste stelle potrebbe influire sulla vostra vita sentimentale. Col passare delle ore, sentirete la necessità di prendere una saggia decisione rispetto a una faccenda che vi turba. In ambito lavorativo meglio non entrare in competizione con colleghi più esperti di voi. Rischierete soltanto di fare una brutta figura. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione renderà questo venerdì di giugno abbastanza discreto per quanto riguarda i sentimenti.

Potrebbe essere un buon momento per progettare qualcosa di diverso insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo una scelta importante potrebbe avvicinarsi e voi dovrete essere abbastanza concentrati. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì solida per voi nativi del segno grazie a queste stelle. Nel lavoro le vostre ambizioni aumenteranno, desiderosi di mettere insieme progetti ben fatti. In amore questo cielo rende il vostro rapporto intenso e passionale. Se siete single le nuove conoscenze potrebbero farsi intriganti. Voto - 9️⃣