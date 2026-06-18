L'oroscopo del karma di luglio 2026 consiglia allo Scorpione di lasciare andare il passato, mentre ai Pesci di essere egoisti sani e Bilancia di scegliere oer se stessa.

Previsioni karma: Luglio 2026

Ariete: avete corso troppo e ascoltato poco. Saturno e Nettuno vi chiedono il conto della vostra impulsività. Debito: troppe promesse fatte, poche mantenute. Saldate ora o le porte si chiuderanno.

Toro: siete stati troppo rigidi. Il Karma vi restituisce un senso di isolamento: non è sfortuna, è il muro che avete costruito voi. Credito: se aprite la porta a qualcuno, otterrete lealtà infinita.

Gemelli: avete giocato su troppi tavoli. Con Marte e Urano nel segno, il Karma vi mette davanti al caos che avete generato. Debito: smettete di scappare o il passato vi raggiungerà a fine mese.

Cancro: siete i protetti del mese, ma solo se siete stati autentici. Credito: se avete aiutato qualcuno senza chiedere nulla, luglio vi restituisce il triplo. Se avete manipolato, preparatevi a un ritorno di fiamma.

Leone: Venere e Giove vi danno potere, ma attenzione all'ego. Debito: se avete calpestato gli altri per brillare di più, il Karma vi chiederà di tornare nell'ombra. Usate il successo per sollevare anche chi vi sta intorno.

Vergine: avete analizzato troppo e agito poco. Il Karma vi dice: basta critiche verso gli altri.

Debito: le persone che avete allontanato con il vostro perfezionismo non torneranno se non chiedete scusa.

Bilancia: avete evitato i conflitti per comodo. Ora il Karma vi costringe a scegliere. Debito: la vostra indecisione vi ha tolto credibilità. Scegliete una parte o il Karma sceglierà per voi (e non vi piacerà).

Scorpione: avete accumulato rancore. Luglio è il mese in cui il Karma vi impone di fare pulizia. Credito: se lasciate andare il passato, avrete una rinascita incredibile dopo il 23 luglio.

Sagittario: avete preteso libertà senza dare responsabilità. Debito: chi vi circonda è stanco della vostra superficialità. Dimostrate con i fatti che siete affidabili o perderete pezzi importanti.

Capricorno: siete stati troppo severi. Il Karma vi restituisce freddezza. Debito: le vostre ambizioni lavorative non valgono il vuoto che avete lasciato negli affetti. Recuperate ora o il conto sarà salato.

Acquario: avete cercato di essere diversi a tutti i costi. Credito: Plutone nel segno premia chi ha avuto il coraggio di essere autentico. Se siete rimasti fedeli a voi stessi, avrete una svolta sociale epica.

Pesci: avete dato troppo a chi non meritava. Credito: il Karma vi chiede di essere egoisti per una volta. Se smettete di salvare tutti, inizierete finalmente a salvare voi stessi.