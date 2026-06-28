L'oroscopo del mese di luglio si apre sotto il cielo vibrante e riflessivo della stagione del Cancro, un periodo dell'anno in cui le emozioni, i legami familiari e l'introspezione profonda guidano le nostre azioni. Con il solstizio d'estate alle spalle, l'energia cosmica ci invita a rallentare, a proteggere il nostro spazio personale e a nutrire le nostre radici emotive.

Il pianeta Giove passerà nel segno del Leone, che si sentirà più fortunato e a suo agio, soprattutto nel lavoro, mentre il Cancro avrà modo di concentrarsi al massimo e ambire più in alto, grazie agli influssi di Mercurio retrogrado.

Il Capricorno dovrà stare attento alle proprie decisioni, mentre la vita sentimentale dei nativi Vergine sarà più vivace e colorata.

Previsioni oroscopo luglio 2026 segno per segno

Ariete: in questo settimo mese dell'anno, le energie astrali assumeranno un ruolo diverso, anche se vi porterete dietro ancora qualche piccola difficoltà del mese precedente. Soprattutto nel lavoro dovrete fare attenzione alle scelte che prenderete. Anche se Marte vi rende reattivi, con Mercurio in quadratura non sarete sempre così sicuri delle vostre decisioni. In amore Venere stimola il vostro legame, e Giove in trigono porterà un po’ d'intesa e fortuna. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali altalenanti in questo mese di luglio.

Il rapporto con il partner faticherà a prendere il volo, soprattutto nella prima parte del mese. Venere sarà in trigono nella parte finale di luglio, ma dovrete avere pazienza affinché possiate vivere un rapporto dolce e appagante. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio in quel che fate grazie a Mercurio, con una buona idea sempre da sviluppare. Voto - 7️⃣

Gemelli: le stelle di questo mese di luglio saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Marte in congiunzione vi rende energici, e pronti ad affrontare le sfide che vi attendono sul posto di lavoro. In amore Venere vi sorride, ciò nonostante sarà necessario sfruttare questo periodo per fortificare il vostro legame. Nella parte finale del mese infatti, Venere in quadratura potrebbe causare qualche disagio.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un ottimo mese per concentrarsi al meglio sulle vostre questioni professionali. Mercurio vi favorirà per tutto il periodo, aiutandovi a gestire con criterio le vostre mansioni. In amore perderete il sostegno di Venere, ciò nonostante l'intesa con il partner sarà ancora ottimale. Approfittate del periodo estivo per fare qualcosa di speciale insieme. Voto - 8️⃣

Leone: con Giove in congiunzione al vostro cielo, vi sentirete più fortunati e a vostro agio durante questo mese di luglio. Soprattutto nel lavoro avrete modo di crescere e fare passi avanti nei vostri progetti, grazie anche al sostegno di Marte in sestile. In amore potrete contare su Venere in buon aspetto per la maggior parte del mese, che aggiungerà un tocco romantico al vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in crescita per voi secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere si avvicinerà nel vostro segno, per essere in congiunzione alla fine del mese. Single oppure no, sarà un bel periodo per approfondire il legame con la vostra fiamma, per poi lasciarvi andare alle emozioni. In ambito lavorativo siate prudenti nelle vostre mansioni, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Bilancia: le stelle di questo mese di luglio avranno un aspetto decisamente migliore nei vostri confronti, ma ci saranno ancora un po’ di cose da sistemare. In amore Venere vi sorride, aprendo una possibile ripresa nel vostro rapporto. Se siete single sarà un buon momento per pianificare la vostra vita.

In quanto al lavoro Mercurio rimane contrario, mentre Marte e Giove saranno favorevoli. Ci saranno ancora progetti complessi da risolvere, ma lentamente, riuscirete a risalire la china. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarà un mese ottimale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, considerato Venere in quadratura. Il pianeta dell'amore sarà favorevole soltanto nell'ultima parte del mese. Fino ad allora, fate attenzione al vostro modo di amare. In quanto al lavoro le vostre idee funzioneranno, ma non siate precipitosi nell'applicarle. Voto - 7️⃣

Sagittario: il mese di luglio inizierà molto bene per voi nativi del segno. Venere in trigono stimolerà il vostro rapporto, ma dovrete fare attenzione quando il pianeta dell'amore si metterà di traverso.

Cercate di stabilire il giusto equilibrio nel vostro legame. In ambito lavorativo Giove sarà favorevole, ma con Marte in opposizione non sarete sempre così brillanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: dovrete fare molta attenzione alle decisioni che prendere in ambito professionale. Mercurio continuerà a essere in opposizione nei vostri confronti, rendendo complicato lo sviluppo di alcuni progetti. In amore la stabilità del vostro legame sarà importante, soprattutto se vi siete appena ripresi da una crisi. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali in calo in questo periodo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere non sarà sempre favorevole, e potrebbe volerci un po’ di tempo prima di riuscire a risolvere certe discussioni e vivere un legame migliore.

In quanto al lavoro Marte porterà buone energie, ma attenzione a non essere precipitosi nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un mese tutto sommato discreto per voi secondo l'oroscopo. Nella prima parte di luglio ci sarà benessere ed equilibrio nel vostro rapporto. Nella parte finale del mese Venere sarà in opposizione, e dovrete dimostrare di saper superare gli ostacoli insieme alla persona che amate. Nel lavoro Mercurio continua a sostenere le vostre idee, ma con Marte in opposizione, non sarete sempre al top. Voto - 7️⃣