L'oroscopo della settimana è pronto a rivelare le occasioni di fortuna per le giornate da lunedì 6 a domenica 12 luglio, ovviamente riservate ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. Per il Sagittario il settore sentimentale vive una fase di rilancio totale, con la mente disposta a produrre soluzioni brillanti per ogni ambito della vita quotidiana. L'Acquario affronta giorni densi di impegni ordinari ma riceve il sostegno fondamentale di persone fidate, mantenendo una solida armonia nei rapporti familiari e di coppia. L'Ariete incontra invece una fase complicata, in primis nei legami affettivi: una bella mossa sarebbe quella di cercare rifugio nel calore di una amicizia fidata.

Previsioni zodiacali della fortuna e classifica: molto bene anche il Capricorno

12° posto - Ariete. Un momento di parziale stagnazione tocca la sfera affettiva nei prossimi giorni. Le coppie di lunga data avvertono un senso di pesantezza insolito, generato da silenzi prolungati e da una diffusa incapacità di comprendersi al volo. Anche i cuori solitari faticano a trovare stimoli, poiché gli incontri recenti mancano di quella scintilla necessaria a risvegliare l'interesse. Sul piano delle attività quotidiane, conviene muoversi con i piedi di piombo, evitando colpi di testa o decisioni affrettate che potrebbero complicare la gestione dei compiti ordinari. La sfera delle amicizie offre per fortuna un porto sicuro, ideale per scambiare quattro chiacchiere senza l'obbligo di dover dimostrare nulla a nessuno.

All'interno delle mura domestiche, il dialogo con i parenti stretti necessita di pazienza per evitare che vecchi contrasti mai risolti tornino a galla proprio adesso.

11° posto - Toro. Una discreta dose di benevola sorte sostiene le mansioni quotidiane in questo periodo. Gli impegni si accumulano e la sensazione di dover rincorrere le scadenze rischia di generare piccoli momenti di nervosismo con i colleghi. Per fortuna, l'ambiente familiare offre il sostegno ideale per staccare la spina a fine giornata. I legami di parentela si dimostrano solidi e protettivi, pronti a garantire un ascolto sincero. Sul fronte sentimentale, chi vive in coppia deve arginare una leggera insicurezza del partner con parole dolci e rassicurazioni concrete.

Chi non ha legami stabili attraversa una fase di transizione, utile per capire cosa si desideri davvero dal futuro prima di gettarsi in una nuova frequentazione. Le amicizie storiche organizzano un momento di ritrovo piacevole, perfetto per ritrovare il sorriso.

10° posto - Bilancia. Un pizzico di provvidenza celeste illumina i rapporti d'amicizia durante la settimana. Un vecchio compagno di avventure potrebbe ricomparire per chiedere un consiglio o semplicemente per riallacciare un legame che il tempo aveva allentato. Nelle relazioni di coppia si respira un'aria leggermente altalenante a causa di piccoli sbalzi d'umore, ma basta organizzare una serata tranquilla insieme per dissipare le nuvole.

I single farebbero bend bene a non pretendere tutto subito, focalizzandosi sul valore della conoscenza graduale anziché sulla fretta di trovare un'anima gemella. L'andamento delle incombenze professionali subisce qualche rallentamento burocratico fastidioso, ma un atteggiamento pragmatico permette di superare ogni intoppo senza ansie eccessive. Nei rapporti familiari è richiesta massima diplomazia per mediare una discussione nata tra parenti per futili motivi legati alla gestione della casa.

9° posto - Pesci. Un raggio di effettivo auspicio favorisce la gestione della routine domestica nei prossimi giorni. Alcune piccole spese impreviste per l'abitazione potrebbero costringere a rivedere i piani, ma nulla che non si possa risolvere con una buona organizzazione.

Nelle vicende di cuore, la stabilità si mantiene grazie a un dialogo limpido e privo di sotterfugi, essenziale per evitare fraintendimenti con la persona amata. Per i cuori solitari si prospetta una fase di profonda riflessione interiore, utile per lasciarsi alle spalle alcune delusioni del passato e ripartire con maggiore consapevolezza. Le attività lavorative procedono senza scossoni, anche se le energie fisiche non sono al massimo e consigliano di non strafare. I rapporti con gli amici rimangono piacevoli, offrendo ottime occasioni per scambiare opinioni su progetti futuri.

8° posto - Gemelli. I favori della dea bendata accompagnano la vita di coppia lungo binari tranquilli. La complicità con il partner si manifesta attraverso piccoli gesti quotidiani e una forte condivisione dei progetti a lungo termine.

Chi è alla ricerca di una nuova storia d'amore mostra una bella determinazione, affrontando i primi dinieghi con filosofia e guardando avanti con ottimismo. Sul fronte lavorativo, la settimana impone una gestione oculata del tempo, specialmente se si devono affrontare piccoli spostamenti o compiti insoliti che richiedono una certa flessibilità mentale. L'ambiente familiare richiede una decisione importante da prendere insieme ai parenti stretti, valutando i pro e i contro con estrema calma. Le amicizie offrono spunti divertenti e serate spensierate, ideali per ricaricare le batterie mentali dopo le fatiche della giornata.

7° posto - Acquario. Un flusso di felice coincidenza sostiene le attività professionali di chi svolge un'occupazione ordinaria.

L'appoggio di persone fidate si rivela determinante per alleggerire il carico di lavoro e superare alcune scadenze pressanti con ottimi risultati. Tra le mura domestiche regna un clima di grande collaborazione, con i familiari pronti a dividersi i compiti per garantire l'armonia comune. La sfera sentimentale vive un momento di routine che non deve essere confuso con la noia, bensì apprezzato come una solida certezza affettiva. Coloro che sono single farebbero bene a tenere gli occhi aperti durante le uscite serali, perché il destino potrebbe presentare occasioni curiose. I legami amicali si confermano una risorsa preziosa per trascorrere ore liete e confrontarsi su argomenti stimolanti.

6° posto - Scorpione.

Un soffio di favorevole vento astrale anima le relazioni con gli amici in questa fase. Le occasioni per uscire in compagnia non mancano, e proprio all'interno della cerchia dei conoscenti potrebbero nascere discussioni molto stimolanti per la mente. Nelle faccende di cuore, a detta dell'oroscopo, potrebbe nascere qualche piccola incomprensione passeggera, con il rischio di turbare la serenità della coppia: tanta buona volontà permetterà di chiarire tutto in tempi record. Chi è solo ha l'opportunità di pianificare un incontro speciale entro il fine settimana, ideale per approfondire la conoscenza di una persona che suscita un forte interesse. Il settore lavorativo richiede l'uso del tatto e della diplomazia per gestire una questione spinosa con un collega.

In famiglia regna la pace, favorendo un clima di distensione generale tra genitori e figli.

5° posto - Capricorno. Una totale assenza di sfortuna protegge l'ambiente familiare, richiedendo una presenza costante per una questione pratica legata alla gestione dei beni comuni. Il calore dei parenti stretti infonde comunque una grande sicurezza per superare ogni ostacolo. Sul piano lavorativo si profilano giornate adatte a sbrogliare alcune pratiche burocratiche rimaste in sospeso da troppo tempo, grazie a una notevole dose di pazienza. La vita sentimentale riserva momenti molto piacevoli a chi decide di esporsi con coraggio, manifestando i propri sentimenti senza timori. I single possono approfittare di un breve viaggio o di un'uscita con gli amici storici per ritrovare il buonumore e fare incontri interessanti.

Le amicizie rimangono un punto di riferimento stabile, pronte a offrire consigli sinceri e disinteressati.

4° posto - Leone. I doni della buona sorte pongono le vicende sentimentali in primo piano in questi giorni. Le coppie collaudate trovano il modo di superare un vecchio dissapore, ristabilendo un clima di profonda armonia e intesa reciproca. Per chi è alla ricerca dell'anima gemella, le giornate centrali del periodo promettono novità entusiasmanti, capaci di ridare fiducia nel futuro affettivo. Le mansioni professionali beneficiano di una bella energia costruttiva, ideale per impostare nuovi impegni quotidiani e stringere accordi verbali vantaggiosi con colleghi di vecchia data. I rapporti con i familiari si mantengono distesi, favorendo cene piacevoli e scambi di opinioni molto sereni.

Gli amici rappresentano uno stimolo continuo, proponendo attività culturali o svaghi che accendono l'entusiasmo e la voglia di condividere il tempo libero.

3° posto - Vergine. Un tocco di felice destino spinge il settore professionale verso un piacevole rinnovamento. Chi svolge mansioni ordinarie ha l'occasione di proporre nuove metodologie capaci di semplificare i compiti di tutti i giorni, ottenendo ampi consensi. La sfera affettiva risente di un'ottima armonia, con le coppie che riscoprono il piacere del dialogo profondo e della complicità domestica. I cuori solitari devono assecondare l'istinto, poiché un incontro del tutto casuale ha le carte in regola per trasformarsi in una relazione solida e duratura.

Nelle relazioni familiari si respira un'aria di festa e di grande vicinanza emotiva, ottima per programmare piccoli ritrovi nel fine settimana. Le amicizie rispondono presente a ogni chiamata, confermandosi solide, affettuose e pronte a regalare momenti di pura spensieratezza.

2° posto - Cancro. Un influsso di grande fortuna accompagna i rapporti familiari, che attraversano un momento splendido caratterizzato da una vicinanza sincera. Ci si aiuta reciprocamente per ogni necessità quotidiana. Nelle faccende di cuore si respira un'atmosfera magica e ricca di dolci sorprese, perfetta per consolidare i legami esistenti e pianificare passi importanti. Chi è single riceve notizie incoraggianti che aprono le porte a nuove e promettenti prospettive di felicità di coppia.

Sul fronte lavorativo, chi opera a diretto contatto con il pubblico ottiene ampi riconoscimenti, ma anche gli altri settori registrano unanime apprezzamento per l'impegno profuso nelle mansioni assegnate. La cerchia degli amici si allarga, accogliendo persone stimolanti che portano una ventata di freschezza nella vita sociale di tutti i giorni.

1° posto - Sagittario. Si profila una bella e fortunata settimana con giornate al "top". I prodigi di un buon destino fanno brillare i sentimenti di una luce straordinaria nel corso di tutta la settimana. Chi vive una storia d'amore duratura riesce a superare con estrema facilità i vecchi ostacoli del passato, godendosi una ritrovata serenità in grado di amplificare l'armonia relazionale. La fortuna bacia anche i single, che si riscoprono affascinanti, magnetici e pronti a iniziare un capitolo sentimentale totalmente nuovo. Sul piano delle attività quotidiane, la mente partorisce soluzioni geniali e brillanti per risolvere qualsiasi problema pratico, attirando l'ammirazione dei colleghi. I rapporti con la famiglia sono caratterizzati da un clima sereno e di pieno sostegno a ogni iniziativa personale. Le amicizie, infine, offrono occasioni perfette per festeggiare i successi recenti e trascorrere serate indimenticabili all'insegna dell'allegria.