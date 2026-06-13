L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno si apre con un cielo astrologico vivace e ricco di movimenti interessanti. Il Sole resta ancora in Gemelli per gran parte del periodo, favorendo comunicazione, socialità e voglia di cambiamento, mentre l’ingresso graduale verso l’energia del Cancro porta emozioni più profonde, bisogno di stabilità e attenzione ai rapporti personali.

Le giornate si avvicinano ufficialmente all’estate e molti segni zodiacali sentiranno crescere il desiderio di libertà, leggerezza e nuove esperienze. L'Ariete vivrà una fase di rilancio in amore grazie a Venere, mentre il Capricorno riuscirà a essere più ottimista e affiatato nei confronti del partner.

Scorpione dovrà essere cauto in amore, mentre i Pesci avranno modo di vivere un periodo di stabilità e tranquillità.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 giugno 2026 segno per segno

Ariete: in questa settimana di metà giugno le stelle assumeranno un aspetto migliore nei vostri confronti. Venere in trigono darà inizio a una fase di rilancio per il vostro rapporto. Riscoprirete complicità e dialogo, godendo di un rapporto più dolce. In quanto al lavoro l'energia sarà buona, ma attenzione al modo in cui gestirete le vostre idee. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo a partire da questa settimana di giugno. Il rapporto con il partner potrebbe non essere sempre al top. Approfittate delle giornate di Luna favorevole per chiarire ciò che non funziona nel vostro rapporto.

In ambito professionale Mercurio vi aiuterà a prendere buone decisioni, e con Marte in congiunzione, avrete buone energie. Voto - 7️⃣

Gemelli: la posizione di queste stelle renderà la vostra vita sentimentale più invitante secondo l'oroscopo. Vivrete il vostro rapporto con maggiore serenità, attenuando anche tensioni recenti. In quanto al lavoro sarà un periodo abbastanza produttivo, ma non sarà questo il momento di ambire in alto. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno, che andranno sfruttati per continuare a vivere una vita stabile e soddisfacente. In amore perderete il sostegno di Venere, ma con la Luna che naviga in buone posizioni, sarà ancora possibile godere di un rapporto appagante.

Nel lavoro siate concentrati sui vostri progetti, in modo tale da non commettere troppi errori. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Venere nel vostro segno vi permetterà di cambiare passo in ambito amoroso. Arriveranno giornate brillanti e ricche di fascino. Se ci sono state incomprensioni, sarà un bel periodo per recuperare terreno. In quanto al lavoro, un pizzico di creatività in più potrebbe fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli in questo periodo. La Luna vi sorriderà spesso, aumentando in voi la voglia di amare e di voler vivere un rapporto sereno e appagante. In quanto al lavoro un pizzico di fortuna e il sostegno di Mercurio potrebbero fare la differenza nei vostri progetti.

Voto -8️⃣

Bilancia: vita amorosa in rialzo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con Venere in sestile dal segno del Leone vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Lentamente, riuscirete a ricostruire un rapporto sincero e appagante. Nel lavoro sarà un periodo utile per riflettere su nuovi progetti e raggiungere nuovi ambiziosi traguardi. Voto - 8️⃣

Scorpione: il passaggio di Venere nel segno del Leone vi suggerisce di essere più cauti in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Le vostre emozioni potrebbero non sempre essere ben comprese, anche per voi cuori solitari. In quanto al lavoro le idee non mancheranno, ma non dovrete essere precipitosi nel realizzarle. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che favoriscono la passione e la voglia di vivere emozioni intense.

Le relazioni possono diventare più dinamiche e coinvolgenti grazie a Venere in trigono, anche per voi single in cerca di nuovi contatti. In ambito lavorativo sarete attivi e volenterosi, ma non sempre la vostra creatività potrebbe portare a idee proficue. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in risalita per voi nativi del segno, ma con ancora diverse sbavature da sistemare. Venere non sarà più contraria, e sarà necessario cercare di fare qualcosa che possa sistemare il vostro legame. In quanto al lavoro riflettete bene sulle vostre decisioni. Con Mercurio in opposizione non sempre avrete le idee chiare. Voto - 7️⃣

Acquario: le stelle di questa settimana annunciano il pianeta Venere in opposizione nei vostri confronti.

Tendere a controllare tutto rischia di creare tensioni inutili. Lasciate più spazio alla spontaneità. In quanto al lavoro sarà un periodo impegnativo, ma dalla qualche potreste riuscire a ricavare buone soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Pesci: anche se Venere non sarà più in trigono, queste stelle saranno comunque abbastanza favorevoli nei vostri confronti. Non abbiate paura di vivere una relazione sincera e spontanea, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito professionale alcuni progetti richiedono precisione e pazienza, qualità che con Mercurio in trigono sicuramente non mancano. Voto - 8️⃣