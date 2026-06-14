L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 evidenzia un periodo straordinario per il Sagittario, che conquista il voto massimo, grazie anche alla Luna nel segno, portatrice di ottimismo e fortuna diffusa. Lo Scorpione risente positivamente del transito lunare di mercoledì, il che esalta l'intuito e favorisce l'armonia affettiva. I Gemelli beneficiano della potente energia di Marte, ideale per superare ogni ostacolo con grinta, mentre la Vergine affronta una fase complessa che richiede prudenza e riposo per neutralizzare eventuali tensioni.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Il periodo riserva ottime occasioni di recupero psicofisico e permette di rimettere in sesto alcune situazioni personali rimaste in sospeso nel recente passato. L'energia generale fluisce in modo costante e regala una discreta lucidità per affrontare gli impegni quotidiani senza accumulare stress eccessivo. Le relazioni interpersonali traggono beneficio da questo clima equilibrato, favorendo dialoghi distesi e chiarimenti necessari all'interno dell'ambiente domestico. Rimane importante non accelerare i tempi per quanto riguarda le decisioni a lungo termine, poiché la prudenza consiglia di valutare bene ogni singolo dettaglio prima di compiere passi definitivi.

Le giornate centrali favoriscono i contatti sociali e offrono la possibilità di ricevere notizie confortanti da persone lontane. Un atteggiamento fiducioso ma concreto aiuta a superare i piccoli ostacoli e a mantenere una stabilità invidiabile per tutto il percorso.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 23 giugno;

★★★★★ lunedì 22 e mercoledì 24;

★★★★ giovedì 25 e venerdì 26;

★★★ sabato 27 giugno;

★★ domenica 28 giugno.

♉ Toro: voto 7. La stabilità regna sovrana e garantisce un andamento lineare, ideale per programmare le attività della settimana con metodo e precisione. Molti nativi avvertono il bisogno di dedicare spazio alla cura della propria persona e al riposo, lontano dai ritmi frenetici della quotidianità.

Le stelle favoriscono la sfera affettiva, portando momenti di intensa complicità e la voglia di condividere progetti sereni con i propri cari. Emergono buone intuizioni per la gestione delle risorse economiche, utili a evitare spese superflue e a pianificare investimenti futuri in modo oculato. La seconda parte della settimana si rivela particolarmente proficua per ampliare i propri orizzonti mentali attraverso letture o scambi culturali stimolanti. Mantenere la calma di fronte alle piccole provocazioni esterne permette di preservare un benessere interiore duraturo e profondo, capace di influenzare positivamente l'ambiente circostante.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 25 giugno;

★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★ mercoledì 24 giugno;

★★ martedì 23 giugno.

♊ Gemelli: voto 8.

Il quadro astrologico si presenta decisamente dinamico e ricco di stimoli complici grazie al transito di Marte in Gemelli, che infonde una straordinaria dose di vitalità, coraggio e intraprendenza in ogni iniziativa. Questa energia permette di affrontare a testa alta le sfide e di portare a termine compiti complessi con una grinta formidabile. I contatti sociali si moltiplicano e aprono le porte a nuove stimolanti collaborazioni, mentre la dialettica fluida facilita la risoluzione di vecchi malintesi. La settimana si sviluppa sotto il segno della prontezza mentale e dell'azione immediata, rendendo difficile rimanere fermi a guardare. Si consiglia solo di canalizzare questo surplus di forza in modo costruttivo, evitando scatti di impazienza nei confronti di chi possiede ritmi più lenti, così da godere appieno di un periodo decisamente fortunato e costruttivo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 27 giugno;

★★★★★ martedì 23 e venerdì 26;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28 (Marte in Gemelli);

★★★ lunedì 22 giugno.

♋ Cancro: voto 7. Si prospetta un periodo di transizione molto interessante, utile per raccogliere le idee e prepararsi a una imminente rinascita personale. L'attenzione si concentra sulla sfera privata, dove emerge il desiderio di creare un ambiente confortevole, protetto e sereno per sé e per i propri affetti. I rapporti familiari vivono una fase di grande armonia, caratterizzata da un sostegno reciproco silenzioso ma estremamente solido. Le intuizioni si rivelano particolarmente acute e guidano verso scelte sagge, specialmente nella gestione di questioni private o domestiche complesse.

La determinazione cresce giorno dopo giorno, culminando in un fine settimana ricco di soddisfazioni e di momenti magici da ricordare. Affidarsi al proprio istinto consente di navigare con sicurezza anche attraverso le giornate apparentemente meno produttive, trasformando ogni moment in un'occasione di preziosa crescita interiore.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 28 giugno;

★★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★★ martedì 23 e venerdì 26;

★★★ giovedì 25 giugno;

★★ mercoledì 24 giugno.

♌ Leone: voto 6. Le giornate richiedono una gestione oculata delle proprie energie per non scivolare in una fastidiosa spossatezza sia fisica sia mentale. L'inizio della settimana risente di una certa pesantezza, ma la situazione volge verso un netto miglioramento man mano che ci si avvicina al fine settimana.

Diventa fondamentale stabilire delle priorità chiare, rimandando a momenti migliori i compiti eccessivamente gravosi e concentrandosi solo sullo stretto necessario. Le relazioni sociali offrono un porto sicuro in cui rifugiarsi per trovare consigli sinceri e svago autentico. Il dialogo aperto con amici fidati aiuta a relativizzare alcune preoccupazioni e a ritrovare il sorriso. Il fine settimana si preannuncia ideale per staccare completamente la spina, rigenerarsi all'aria aperta e recuperare tutto l'entusiasmo necessario per guardare al futuro prossimo con rinnovato ottimismo e totale serenità.

La valutazione della settimana:

★★★★★ sabato 27 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26;

★★★ martedì 23 giugno;

★★ lunedì 22 giugno.

♍ Vergine: voto 5.

Il cielo impone una sosta forzata e invita alla massima prudenza in ogni settore della vita quotidiana, frenando gli entusiasmi facili. Alcuni rallentamenti burocratici o piccoli imprevisti domestici possono generare momenti di forte irritazione, mettendo a dura prova la consueta pazienza del segno. Si rende necessario evitare le discussioni accese all'interno delle mura di casa, preferendo un atteggiamento diplomatico e distaccato per non alimentare tensioni inutili. Concentrarsi sul benessere personale, curando l'alimentazione e garantendo al corpo il giusto numero di ore di sonno, rappresenta la strategia vincente per superare indenni questa fase complessa. Fortunatamente, la giornata centrale della settimana regala uno spiraglio di grande lucidità, perfetto per risolvere un problema spinoso e ritrovare una parziale tranquillità d'animo, utile ad attendere tempi decisamente migliori e configurazioni planetarie più favorevoli.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ giovedì 25 giugno;

★★★★ lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★ domenica 28 giugno;

★★ sabato 27 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. L'oroscopo settimanale predice sette giornate mediamente positive se prese nell'insieme. In dettaglio, le giornate migliori in assoluto risultano essere quelle iniziali, perfette per tessere nuove relazioni e per dedicarsi a passatempi rilassanti. Successivamente, il ritmo subisce una leggera flessione che richiede una maggiore concentrazione per non commettere errori di distrazione. È importante mantenere alto il livello di attenzione e non lasciarsi scoraggiare da qualche piccola critica proveniente dall'ambiente circostante.

La chiave per gestire al meglio questo periodo risiede nel trovare il giusto compromesso tra il dovere e il piacere, concedendosi pause rigeneranti quando il corpo lo richiede. Il fine settimana invita alla riflessione e alla pianificazione delle attività future, da svolgere con calma e senza alcuna fretta, assaporando la tranquillità ritrovata e l'affetto sincero delle persone care.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 22 e martedì 23;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28;

★★★ sabato 27 giugno;

★★ venerdì 26 giugno.

♏ Scorpione: voto 9. Si apre un periodo di straordinaria forza interiore e di grandi successi personali, guidato dal transito della Luna in Scorpione nella giornata di mercoledì 24 giugno, che esalta l'intuito, il fascino e la capacità di comprendere a fondo la realtà circostante.

Questa configurazione eccellente permette di sbrogliare nodi intricati con una facilità sorprendente e di imporsi positivamente in ogni contesto sociale. I rapporti affettivi vivono un momento di intensa passione e di rinnovata complicità, ideale per chiarire vecchie incomprensioni o per programmare passi importanti a due. La determinazione è alle stelle e consente di superare brillantemente qualsiasi ostacolo, attirando l'ammirazione e la stima di chi vi circonda. La settimana scorre fluida e regala grandi soddisfazioni, confermando la possibilità di consolidare traguardi importanti e di guardare al futuro con assoluta e motivata certezza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 24 giugno (Luna in Scorpione);

★★★★★ giovedì 25 e venerdì 26;

★★★★ lunedì 22, martedì 23, sabato 27 e domenica 28.

♐ Sagittario: voto 10.

Una settimana assolutamente memorabile si profila all'orizzonte, illuminata dal transito della Luna in Sagittario che nella giornata di venerdì 26 giugno regala una dose straordinaria di ottimismo, fortuna e gioia di vivere. La mente è aperta a nuove conoscenze e il desiderio di esplorare orizzonti inediti si traduce in incontri stimolanti e avventure indimenticabili. Ogni iniziativa intrapresa in questo periodo appare baciata da una sorte benevola, facilitando il superamento di qualsiasi ostacolo con un sorriso radioso. Le relazioni interpersonali fioriscono sotto il segno della massima generosità e dell'allegria contagiosa, rendendo la compagnia dei nati sotto questo segno irresistibile per chiunque.

È il momento ideale per osare, per credere nei sogni più ambiziosi e per godersi appieno ogni singolo istante di questo cielo magnifico, capace di regalare emozioni intense e durature.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 26 giugno (Luna in Sagittario);

★★★★★ lunedì 22, mercoledì 24 e sabato 27;

★★★★ martedì 23, giovedì 25 e domenica 28.

♑ Capricorno: voto 6. Il panorama astrale suggerisce un andamento altalenante, caratterizzato da momenti di grande produttività alternati a fasi di stanchezza che richiedono un meritato riposo. Le giornate iniziali si presentano favorevoli per sbrigare le faccende più urgenti e organizzare la settimana, mentre il fine settimana mostra qualche insidia legata a tensioni nervose o a discussioni nate per motivi banali. Si raccomanda di non irrigidirsi sulle proprie posizioni e di mostrare una maggiore apertura verso le esigenze degli altri, evitando così di compromettere l'armonia familiare. Dedicare del tempo a un'attività ricreativa o a una passeggiata nella natura può aiutare a scaricare il nervosismo accumulato e a ritrovare il baricentro interiore. Mantenendo un profilo basso e agendo con la consueta concretezza, si riesce a superare ogni fluttuazione emotiva senza conseguenze negative.

La classifica stellare da inizio a fine settimana;

★★★★★ martedì 23 e mercoledì 24;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25 e domenica 28;

★★★ venerdì 26 giugno;

★★ sabato 27 giugno.

♒ Acquario: voto 6. Il cielo della settimana richiede un impegno costante per mantenere l'equilibrio tra i vari aspetti della quotidianità senza lasciarsi travolgere dagli imprevisti. La parte centrale del periodo presenta qualche sfida legata alla comunicazione, con il rischio di fraintendimenti nei rapporti di amicizia o di vicinato che richiedono molta pazienza per essere chiariti. Fortunatamente, le giornate di venerdì 26 e domenica 28 giugno offrono un eccellente recupero energetico, portando una ventata di freschezza, buone notizie e occasioni di svago spensierato. Sfruttare questi momenti positivi per ricaricare le batterie si rivela essenziale per affrontare il resto del tempo con la giusta dose di ottimismo. La prudenza consiglia di evitare spese affrettate o decisioni impulsive, preferendo una riflessione matura che metta al riparo da successivi pentimenti, garantendo stabilità sul lungo periodo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e sabato 27;

★★★ mercoledì 24 giugno;

★★ giovedì 25 giugno.

♓ Pesci: voto 8. Si preannuncia una settimana ricca di ispirazione e di profonde intuizioni, capace di regalare grandi soddisfazioni a chi sa ascoltare la propria voce interiore. Il lunedì si apre sotto i migliori auspici, offrendo subito la spinta ideale per impostare las giornate successive con grande fiducia e ottimismo. La sfera affettiva vive un momento di grazia, caratterizzato da dialoghi sinceri, manifestazioni d'affetto spontanee e una rinnovata armonia nel rapporto di coppia o in famiglia. La creatività è ai massimi livelli e permette di trovare soluzioni originali a vecchi problemi quotidiani, riscuotendo il plauso delle persone vicine. Solo la giornata di domenica 28 giugno richiede un po' di cautela a causa di un leggero calo fisico, ideale da dedicare interamente al relax assoluto e alla cura dello spirito, chiudendo in bellezza un periodo decisamente fortunato.

La graduatoria settimanale con le stelle: