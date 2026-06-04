L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno 2026 evidenzia un periodo eccezionale per il Leone - voto 10, che con Venere nel segno vive soprattutto sabato il massimo tra fascino e fortuna amorosa. La Vergine trova stabilità attorno a mercoledì, grazie a una precisione chirurgica che permette di risolvere qualsiasi problema. Il Capricorno attraversa purtroppo un periodo complesso, dove la pazienza diventa l'unico strumento per superare i blocchi difficili di mercoledì e giovedì: un positivo recupero dovrebbe esserci nel fine settimana.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. La settimana inizia sotto auspici assai incoraggianti per il primo segno dello zodiaco. Martedì 9 giugno la Luna entra nel settore, garantendo una carica vitale utilissima per sbloccare situazioni ferme da tempo. Molte iniziative personali trovano terreno fertile grazie a una determinazione che non ammette repliche. Nei rapporti con le altre persone si respira un'aria di rinnovata complicità, specialmente verso mercoledì 10 giugno, quando la fluidità comunicativa diventa il punto di forza principale. Si possono programmare eventi o piccoli spostamenti che favoriscono il benessere psicofisico. Una leggera flessione si avverte solo nella parte centrale del periodo, ma domenica 14 giugno restituisce grinta e voglia di fare.

Il consiglio celeste suggerisce di dosare le energie con intelligenza per arrivare a fine settimana con il sorriso e senza stress eccessivi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 9 giugno (Luna in Ariete);

★★★★★ mercoledì 10 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e sabato 13;

★★★ venerdì 12 giugno.

♉ Toro: voto 8. Il passaggio lunare previsto per giovedì 11 giugno regala momenti di grande intensità e una capacità di analisi fuori dal comune. Molte questioni pratiche che sembravano insormontabili trovano finalmente una via d'uscita serena e vantaggiosa. Si respira un clima di stabilità che permette di pianificare investimenti o cambiamenti strutturali all'interno delle mura domestiche.

La giornata di venerdì 12 giugno appare particolarmente brillante per quanto riguarda le relazioni affettive e la gestione dei legami familiari. Anche se lunedì 8 giugno parte in modo leggermente rallentato, il resto della settimana garantisce un recupero eccellente e costante. Bisogna prestare attenzione alle piccole spese impreviste nel fine settimana, ma nulla che possa turbare la quiete raggiunta. La concretezza tipica del segno diventa lo strumento indispensabile per costruire un futuro solido e appagante in ogni ambito.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 11 giugno (Luna in Toro);

★★★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★★ martedì 9, sabato 13 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 giugno.

♊ Gemelli: voto 9.

Una settimana all'insegna della brillantezza mentale e di una curiosità vivace che apre porte inaspettate. Sabato 13 giugno la Luna visita il segno, amplificando il desiderio di socialità e rendendo i dialoghi estremamente proficui. Le stelle favoriscono i contatti con persone nuove e stimolanti, portando una ventata di freschezza nel quotidiano. Lunedì 8 giugno e domenica 14 giugno si configurano come momenti eccellenti per dedicarsi alle proprie passioni o per iniziare un nuovo percorso formativo. Il ritmo delle giornate è incalzante ma piacevole, senza mai sfociare in una stanchezza debilitante. La capacità di adattamento permette di gestire con successo anche i piccoli imprevisti che potrebbero sorgere a metà settimana.

Si suggerisce di ascoltare l'istinto nelle scelte che riguardano il tempo libero e la gestione delle proprie risorse personali, poiché la lucidità è ai massimi storici.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 13 giugno (Luna in Gemelli);

★★★★★ lunedì 8 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12.

♋ Cancro: voto 6. Il periodo richiede una certa prudenza nella gestione dei sentimenti e delle reazioni istintive. Martedì 9 giugno e giovedì 11 giugno sono le giornate più armoniose, utili per ritagliarsi momenti di pace o per affrontare discorsi rimasti in sospeso. Tuttavia, si avverte una tensione latente che potrebbe emergere verso il fine settimana, specialmente domenica 14 giugno.

È fondamentale non prendere decisioni affrettate spinti dalla stanchezza accumulata. Le stelle consigliano di concentrarsi sulla cura del proprio spazio vitale e sul benessere interiore, evitando di farsi carico di pesi altrui. Alcuni rallentamenti burocratici potrebbero innervosire, ma si tratta di ostacoli passeggeri che non devono intaccare la serenità. Mantenere un profilo basso e riflessivo aiuta a navigare attraverso le piccole tempeste settimanali senza subire danni significativi. La resilienza rimane la chiave per superare i momenti meno brillanti del mese.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 9 e giovedì 11;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 giugno;

★★ domenica 14 giugno.

♌ Leone: voto 10.

Una settimana trionfale attende i nati sotto questa costellazione, con una configurazione astrale invidiabile. Lunedì 8 giugno si apre con una marcia in più, promettendo successi immediati e gratificazioni personali. Sabato 13 giugno vede l'ingresso di Venere in Leone, un transito che accende il carisma, la bellezza e la fortuna negli incontri. Il fascino è irresistibile e permette di ottenere consensi in ogni ambiente frequentato. Le relazioni affettive vivono una fase di splendore assoluto, con una sintonia profonda che unisce le persone care in un abbraccio caloroso. Anche le giornate di martedì 9 giugno e giovedì 11 giugno brillano per occasioni da cogliere al volo. Non esistono ostacoli capaci di frenare l'ascesa o la voglia di affermazione.

Si consiglia di godere appieno di questo stato di grazia, investendo tempo ed energie in progetti ambiziosi che richiedono coraggio e visione.

La valutazione della settimana:

Top del giorno lunedì 8 giugno;

★★★★★ martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 (Venere in Leone);

★★★★ mercoledì 10, venerdì 12 e domenica 14.

♍ Vergine: voto 7. La settimana si prospetta equilibrata, con picchi di efficienza notevoli specialmente nella parte centrale. Mercoledì 10 giugno brilla come la giornata migliore, ideale per mettere ordine tra le proprie priorità e risolvere pendenze di vecchia data. La precisione analitica permette di scorgere dettagli che sfuggono alla massa, garantendo un vantaggio competitivo non indifferente.

Lunedì 8 giugno e giovedì 11 giugno offrono spunti interessanti per la crescita personale e per consolidare alcune basi importanti della vita quotidiana. Sabato 13 giugno potrebbe invece presentare qualche incertezza o un calo di vitalità che richiede riposo. Domenica 14 giugno è una giornata adatta alla riflessione silenziosa e all'organizzazione dei compiti futuri. In amore serve meno razionalità e un pizzico di abbandono in più per ritrovare l'intesa. La capacità di gestione rimane comunque il fiore all'occhiello per affrontare con dignità ogni impegno preso.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno mercoledì 10 giugno;

★★★★★ lunedì 8 e giovedì 11;

★★★★ martedì 9 e venerdì 12;

★★★ domenica 14 giugno;

★★ sabato 13 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

Periodo stabile e alla portata per voi del segno. In amore, secondo le ultime analisi generate dall'oroscopo settimanale, si avverte una spinta positiva verso il dialogo e la risoluzione di vecchi malintesi. Venerdì 12 giugno rappresenta il punto più alto della settimana, portando con sé un'armonia speciale che avvolge ogni ambito della vita. Le stelle favoriscono la socialità e gli scambi culturali, rendendo mercoledì 10 giugno e sabato 13 giugno date ideali per incontri galanti o uscite con persone care. Lunedì 8 giugno richiede invece una pazienza certosina per evitare scontri inutili dovuti a una Luna ancora ostile. Il recupero è però rapido e permette di godere di una fine settimana all'insegna della spensieratezza.

Bisogna cercare di mantenere un bilancio tra le esigenze altrui e le proprie, senza dimenticare di dedicare tempo prezioso alla cura estetica e al relax mentale, elementi necessari per rigenerarsi completamente.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 12 giugno;

★★★★★ mercoledì 10 e sabato 13;

★★★★ giovedì 11 e domenica 14;

★★★ martedì 9 giugno;

★★ lunedì 8 giugno.

♏ Scorpione: voto 7. La risalita verso la serenità procede in modo costante e convincente per tutta la settimana. Dopo un inizio faticoso lunedì 8 giugno, il cielo comincia a schiarirsi regalando intuizioni profonde e una forza d'animo rinnovata. Domenica 14 giugno culmina con una posizione privilegiata che premia la tenacia e la capacità di attendere il momento giusto.

Giovedì 11 giugno e venerdì 12 giugno sono momenti perfetti per approfondire legami personali o per dedicarsi a ricerche che richiedono concentrazione. Le stelle suggeriscono di non forzare la mano martedì 9 giugno, preferendo l'osservazione all'azione diretta. La gestione delle finanze appare oculata e permette di togliersi qualche piccolo sfizio senza troppi rimorsi. In ambito sentimentale si recupera terreno grazie a una sincerità disarmante che apre i cuori più ostinati. La determinazione unita alla sensibilità porta risultati solidi che durano nel tempo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno domenica 14 giugno;

★★★★★ giovedì 11 e venerdì 12;

★★★★ mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ lunedì 8 giugno;

★★ martedì 9 giugno.

♐ Sagittario: voto 6.

Una fase di assestamento caratterizza le prossime giornate, richiedendo un certo spirito di adattamento alle circostanze esterne. Martedì 9 giugno e domenica 14 giugno si ergono come baluardi di positività, offrendo occasioni per evadere dalla routine o per fare scoperte interessanti. Il resto della settimana scorre senza grandi sussulti, ma venerdì 12 giugno potrebbe portare un po' di stanchezza o di insofferenza verso le solite responsabilità. Si consiglia di non alimentare polemiche sterili all'interno del nucleo familiare o tra le amicizie strette. La voglia di libertà deve essere bilanciata con gli impegni quotidiani per evitare di lasciare compiti incompiuti. Sfruttare la domenica per ricaricare le batterie è fondamentale in vista di una ripresa più energica. Il mantenimento di un atteggiamento ottimista aiuta a superare i piccoli grigiori senza perdere la bussola o l'entusiasmo tipico del carattere.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 9 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ giovedì 11 giugno;

★★ venerdì 12 giugno.

♑ Capricorno: voto 5. Il cielo impone una pausa riflessiva a causa di alcune configurazioni non proprio fluide che rallentano la corsa. Sabato 13 giugno brilla come l'unico vero raggio di sole in un panorama un po' nuvoloso, permettendo di raccogliere i frutti di un lavoro meticoloso. Giovedì 11 giugno appare invece come la giornata più complicata, dove piccoli intoppi o incomprensioni possono rendere nervoso l'ambiente circostante. È necessario armarsi di tanta pazienza e non pretendere troppo dalle proprie forze o dalle risposte degli altri. Molti progetti potrebbero subire slittamenti involontari, ma questo tempo serve per perfezionare i dettagli e correggere eventuali errori di valutazione commessi in passato. La salute richiede cure attente, evitando sforzi fisici eccessivi o stress prolungati. Mantenere la calma è la strategia migliore per arrivare al weekend senza troppi danni collaterali o inutili amarezze interiori.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 13 giugno;

★★★★ lunedì 8, martedì 9, venerdì 12 e domenica 14;

★★★ mercoledì 10 giugno;

★★ giovedì 11 giugno.

♒ Acquario: voto 6. La settimana si presenta come un'altalena tra momenti di grande ispirazione e fasi di pigrizia mentale. Venerdì 12 giugno e domenica 14 giugno sono le date migliori per dedicarsi alla creatività o alla pianificazione di viaggi futuri. Tuttavia, mercoledì 10 giugno le stelle suggeriscono di fare molta attenzione alle comunicazioni scritte e verbali per evitare malintesi che potrebbero trascinarsi a lungo. Il desiderio di innovazione è forte ma deve scontrarsi con una realtà che richiede ancora basi solide prima di essere trasformata. Anche martedì 9 giugno si rivela una giornata leggermente sottotono, dove la concentrazione scarseggia e la distrazione regna sovrana. Si consiglia di circondarsi di persone fidate e di evitare ambienti troppo caotici che potrebbero aumentare il senso di confusione. Ritrovare il proprio centro attraverso piccoli hobby o letture stimolanti aiuta a mantenere un equilibrio soddisfacente durante tutto il periodo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 12 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e sabato 13;

★★★ martedì 9 giugno;

★★ mercoledì 10 giugno.

♓ Pesci: voto 6. Il cammino settimanale procede tra luci e ombre, richiedendo una gestione oculata delle proprie emozioni e delle risorse energetiche disponibili. Lunedì 8 giugno e sabato 13 giugno sono le giornate che offrono le maggiori soddisfazioni, utili per ristabilire contatti importanti o per concedersi un piccolo lusso rigenerante. Invece, giovedì 11 giugno la tensione potrebbe farsi sentire in modo prepotente, rendendo difficile la comprensione con chi sta vicino. Molti pensieri affollano la mente, ma è bene non lasciarsi trascinare da paure infondate o da una malinconia sterile. Le stelle suggeriscono di puntare sulla concretezza piuttosto che sulle astrazioni, risolvendo un problema alla volta senza farsi prendere dall'ansia. Domenica 14 giugno regala un recupero discreto, ideale per trascorrere tempo all'aria aperta o in compagnia di persone che sanno ascoltare senza giudicare. La prudenza deve essere la guida principale in ogni scelta.

La graduatoria settimanale con le stelle: