Secondo l'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 il Toro può essere triste pensando al passato, il Cancro è preparato in alcune questioni e l'Acquario può essere stanco in amore.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono ricordare questa settimana molto a lungo. Finalmente è possibile pensare esclusivamente allo svago. Chi lavora in proprio deve cercare di impegnarsi molto di più.

Toro: è possibile pensare al passato, ed essere tristi. La sfera sentimentale è molto più forte del previsto.

Sull'ambito professionale si può essere davvero soddisfatti.

Gemelli: durante la settimana è possibile essere troppo diretti con alcune persone. Degli esperimenti sono probabili sulla sfera lavorativa. Attenzione perché la mente ha bisogno di più leggerezza.

Cancro: in alcune questioni, i single sono più preparati del previsto. Chi ha una relazione non riesce a capire le emozioni del partner. Qualcuno può mettere alla prova le capacità di chi lavora in proprio.

Leone: chi fa parte di una coppia continua ad aspettare alcune conferme dalla dolce metà. Durante la settimana è possibile essere molto coerenti. Sul lavoro è un periodo estremamente complicato.

Vergine: in questo momento è fondamentale ascoltare tutte le esigenze della persona amata.

Chi è solo da troppo tempo può vivere delle giornate piene di malinconia. Il corpo ha bisogno di più riposo e la mente di essere rilassata.

il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile essere molto sorpresi dal partner. Le amicizie di lunga data sono davvero molto preziose. Chi lavora in proprio è pronto ad accogliere tante novità.

Scorpione: in amore mancano dei piccoli dettagli, per essere nuovamente complici. Prima di iniziare un nuovo progetto di lavoro è importante essere preparati. L'energia e la salute sono entrambe molto buone.

Sagittario: delle strane sensazioni possono emergere sulla sfera sentimentale. Chi cerca l'amore è tradizionalista nelle proprie idee. Sul lavoro è necessario avere più organizzazione.

Capricorno: delle vivaci opinioni possono essere scambiate con il partner. La sfera professionale è accompagnata da tanti dubbi. Una lieve agitazione può comparire in questa settimana.

Acquario: in amore è presente una buona dose di stanchezza. Chi lavora in proprio è molto riflessivo. Alcuni malesseri passeggeri sono provocati dallo stress.

Pesci: con la dolce metà è importante chiarire velocemente una questione. I single sono diffidenti nei confronti di alcune persone. In questo periodo si può essere veramente in ottima forma.