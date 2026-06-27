Nell'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio, il Sole continua il suo viaggio nel segno del Cancro, portando l'attenzione sui sentimenti, sulle radici e su ciò che ci fa sentire davvero al sicuro. Nel frattempo, Mercurio in Leone accende il bisogno di esprimersi senza filtri, mentre Venere favorisce incontri intensi, attrazioni improvvise e decisioni che riguardano il cuore.

Marte in Gemelli promette grandi energie al segno d'aria, mentre il Leone sarà più attento e reattivo al lavoro. Il Sagittario non dovrà avere troppe pretese nei propri progetti, mentre i Pesci dovranno rallentare e riconoscere i propri limiti.

Previsioni oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana tra il mese di giugno e il mese di luglio vi porterà nel pieno dell'estate. In amore il desiderio di stare il partner si farà sentire particolarmente. Se siete single non abbiate paura di stringere nuove conoscenze. In ambito lavorativo dovrete riflettere più a lungo su certe questioni, soprattutto se queste possono fare una certa differenza. Voto - 7️⃣

Toro: il rapporto con il partner fatica a splendere e prendere il volo secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura dal segno del Leone, non ci sarà tanto spazio per i sentimenti. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante sarà ancora possibile ottenere tanto dai vostri progetti.

Cercate solo di partire da una struttura più solida. Voto - 6️⃣

Gemelli: un rapporto basato sulla semplicità vi farà bene in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere sarà favorevole, e vi permetterà di sentirvi bene insieme alle persone che amate. In ambito lavorativo tornerà il desiderio di costruire progetti concreti, ma senza fretta. Avrete tutto il tempo per mettere insieme buone idee, grazie anche a Marte, che promette grandi energie. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali soddisfacenti in questa settimana per voi nativi del segno. In amore la stabilità del vostro rapporto sarà importante: se ci sono dunque delle divergenze, non abbiate paura ad aprirvi al dialogo. In ambito professionale continuerete a fare del vostro meglio.

Con Mercurio in congiunzione, avrete sempre la situazione sotto controllo. Voto - 8️⃣

Leone: l'amore non mancherà nella vostra vita secondo 'oroscopo. Venere porterà un grande fascino personale, con una grande voglia di condividere il meglio di voi con le persone giuste. In quanto al lavoro dovrete dimostrare che sapete fare il vostro lavoro prima di poter gestire tutto a modo vostro e in autonomia. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale in crescita in questo periodo. Mercurio vi aiuterà a gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. In ambito amoroso le stelle favoriscono la comunicazione e l'intesa con la persona che amate.

Se siete single provate a socializzare un po’ di più. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere in sestile illumina il vostro rapporto, rendendovi innamorati e maturi a sufficienza nei confronti del partner. Attenzione però alle giornate di Luna contraria. Sul fronte professionale Le idee non mancano, e con Marte in trigono avrete più energie da spendere. Conviene però attendere qualche giorno prima di prendere decisioni definitive. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'organizzazione sarà per voi fondamentale, soprattutto in campo lavorativo. Mercurio sarà dalla vostra parte, e con Marte non più in opposizione, vi sentirete più a vostro agio. In amore le emozioni non saranno al centro, considerato Venere in quadratura. Avrete bisogno di chiarire un po’ di cose con la persona che amate per poter stare bene insieme.

Voto - 7️⃣

Sagittario: le emozioni potrebbero rivelarsi sorprendenti in questa settimana per voi nativi del segno. Un rapporto potrebbe evolvere in modo inatteso, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro la situazione potrebbe complicarsi un po’ a causa di Marte in opposizione. Attenzione a non sovraccaricarvi di progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: le stelle di questa settimana non saranno così favorevoli nei vostri confronti. In amore sarà necessario essere chiari fin da subito con la persona che amate, per evitare spiacevoli incomprensioni. In ambito lavorativo prestate attenzione a non peccare di superficialità con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che in amore non vi darà grandi soddisfazioni.

Ci sarà bisogno di maggiore sincerità e comprensione per ritrovare la strada giusta verso un rapporto migliore. In quanto al lavoro Marte arriverà ad agire a vostro favore, aprendo a possibili svolte positive nello sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana in calo per quanto riguarda il lavoro. Anche se le capacità non vi mancheranno, con Marte in quadratura dal segno dei Gemelli, sarà necessario rallentare e riconoscere i vostri limiti. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Voto - 7️⃣