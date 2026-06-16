L'oroscopo delle scelte di luglio 2026 consiglia alla Vergine di pretendere fatti tangibili, mentre alla Bilancia di scegliere la diplomazia intelligente e ai Pesci di aprire il cuore alle emozioni.

Previsioni astrali sulle scelte di luglio 2026

Ariete: con Saturno e Nettuno nel vostro segno, luglio vi impone di scegliere riforme vere e cambiamenti a lungo termine per la vostra vita. La vostra scelta elettiva sarà quella di mescolare l'esperienza matura con le scintille creative del mese. Scegliete di battervi anima e corpo per un rinnovo radicale dei vostri progetti, ma fatelo tenendo a bada la reattività nei primi giorni del mese per non creare inutili tensioni intorno a voi.

Toro: In questo cielo estivo, acqua e terra si trovano a meraviglia. La scelta da prendere a luglio per voi riguarda la stabilità, specialmente dopo il 9 luglio quando Venere entrerà in Vergine chiedendo prove concrete e tatto. Decidete di investire tempo e risorse solo su progetti e relazioni che dimostrano di avere basi solide, ignorando la frenesia e i colpi di testa di chi vi circonda.

Gemelli: siete al centro di un cielo rivoluzionario. Con Marte e Urano nel vostro segno per tutto il mese, le vostre azioni saranno guidate interamente dalla testa e le parole diventeranno fatti. La scelta cruciale riguarda una svolta o un taglio netto con il passato: agite entro il 23 luglio, ma fatelo con massima responsabilità, senza scaricare sugli altri la vostra frenesia del momento.

Cancro: fino al 22 luglio avete il Sole e Mercurio nel segno che vi regalano un'energia morbida e sensibile. La scelta elettiva che le stelle vi chiedono è tutta legata agli affetti: decidete di fare il primo passo per riallacciare un legame importante che si era un po' raffreddato. Mostrate l'amore in modo dichiarato, il cielo protegge i vostri sentimenti.

Leone: con Giove nel vostro segno per tutto il mese e il Sole in arrivo dal 23 luglio, siete chiamati a fare una scelta di pura ambizione e crescita sociale. Nei primi 8 giorni del mese, con Venere congiunta, cercate di non innamorarii al volo di chi passa e basta, evitando di farvi trascinare dall'illusione. La vostra scelta vincente sarà puntare tutto sul divertimento e sulla vostra realizzazione a fine mese.

Vergine: la vostra finestra elettiva si apre il 9 luglio, quando Venere entra nel vostro segno e raffredda gli entusiasmi troppo rapidi. La scelta che dovete compiere è una saggia selezione: luglio vi chiede di pretendere tempo e fatti tangibili nelle storie d'amore e nelle collaborazioni. Scegliete la concretezza e lasciate andare chi vi riempie solo di belle parole.

Bilancia: siete un segno d'aria e i pianeti in Gemelli vi spronano all'azione e al dialogo. La vostra scelta di luglio riguarda il settore sociale o un progetto comune. Occhio però a non trasformare ciò che dite in un'arma e a non scaldarvi troppo per questioni di principio. Scegliete la via della diplomazia intelligente, specialmente nella seconda metà del mese.

Scorpione: l'energia morbida e avvolgente del Sole in Cancro vi sostiene fino al 22 luglio. La scelta elettiva per voi questo mese è di natura strategica: sfruttate le prime tre settimane per osservare, pianificare e riallacciare i contatti giusti nell'ombra. Sarete pronti ad agire a fine mese, sfruttando un pizzico di sano opportunismo per farvi spazio.

Sagittario: il vento di Marte e Urano vi dà una spinta pazzesca per agire anima e corpo, ma vi mette addosso anche una frenesia che va gestita. La scelta di luglio riguarda un cambiamento di rotta o un viaggio importante. Decidete di muovervi, sì, ma fatelo con estrema responsabilità e pianificazione, senza scaricare le vostre ansie su chi vi sta vicino.

Capricorno: il Sole in opposizione fino al 22 luglio vi mette davanti a un bivio: dovete scegliere di mettere per un attimo da parte l'ambizione lavorativa per dare priorità al "famiglia prima". Decidete di dedicare tempo prezioso alle persone care e a riallacciare legami che si erano raffreddati. Questo equilibrio tra dovere e affetti sarà la vostra forza.

Acquario: con Plutone nel vostro segno avete una voglia matta di riforme globali e novità. La scelta elettiva di luglio riguarda la vostra indipendenza. Attenzione però dal 23 luglio in poi, quando Mercurio tornerà diretto portando emozioni a raffica: la vostra decisione dovrà essere presa mantenendo la calma, senza creare un clima fuoco e fiamme che complicherebbe le cose.

Pesci: siete tra i segni più protetti da questo cielo estivo che vede acqua e terra trovarsi a meraviglia. La scelta che le stelle vi chiedono è semplicemente quella di spegnere i pensieri negativi e godervi il mood avvolgente di luglio. Scegliete il relax, aprite il cuore alle emozioni sincere e lasciate che le storie d'amore crescano con i loro tempi. Su con il cuore!