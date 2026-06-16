Con l'ingresso ufficiale del Sole nel segno del Cancro e il solstizio d'estate ormai alle spalle, l'oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026 si preannuncia ricco di colpi di scena e chiarimenti definitivi. I transiti planetari di questi giorni costringeranno molti a ridefinire i propri confini personali, a tagliare i rami secchi del passato e a pretendere maggiore rispetto, sia tra le mura domestiche che sul posto di lavoro. Se per alcuni segni si prospetta una fase di stanchezza fisica e decisioni rimandate, per altri sarà il momento perfetto per una rinascita emotiva e per raccogliere i frutti di lunghi sacrifici.

L'astrologia premia il Cancro con 6 punteggi in classifica.

Previsioni astrologiche della settimana 22-28 giugno

⭐⭐Capricorno. Vi attende una settimana decisamente sottotono, segnata da una profonda stanchezza fisica che potrebbe manifestarsi con piccoli disturbi ossei o lievi vertigini. Vi sentirete bloccati davanti a un vicolo cieco, confusi sulle scelte future da prendere. Quando una strada è sbarrata, però, l'unica soluzione intelligente è fare un passo indietro e cambiare percorso. Ricordate che nessun dolore è eterno. Se il piano personale richiede una ventata d'aria fresca per ritrovare la motivazione, sul fronte delle coppie solide c'è invece stabilità: per chi vuole fare sul serio, le stelle proteggono i progetti a lungo termine, i viaggi e le decisioni importanti.

Fuga ogni dubbio e agite.

⭐⭐⭐Vergine. I prossimi giorni vi ricorderanno che le apparenze spesso ingannano e che è necessario guardare oltre la superficie. Vi sentirete privi di energie e mentalmente affaticati, una condizione non ideale per chi si trova a dover affrontare esami, colloqui decisivi o prove cruciali. Potreste accorgervi che obiettivi inseguiti a lungo oggi non vi stimolano più, e anche l'amore potrebbe subire una temporanea battuta d'arresto. Non lasciatevi prendere dallo scoramento: a volte toccare il fondo è l'unico modo per darsi la spinta e risalire più forti di prima. Attenzione alle spese impulsive, il portafogli richiede prudenza.

⭐⭐⭐Acquario. Il passato torna a bussare alla vostra porta, forse sotto forma di un ex partner che tenta un riavvicinamento.

Prima di cedere, ricordate che i vecchi errori tendono a ripetersi e che le minestre riscaldate raramente funzionano: lo sguardo deve restare rivolto al futuro. In famiglia sarà richiesta la vostra presenza costante per accudire un parente non al top della forma. Anche il riposo notturno ha risentito delle recenti tensioni, popolando le vostre notti di sogni agitati, ma la situazione volgerà al meglio entro il weekend. Massima allerta nei contratti e nelle transazioni: c'è il rischio di incappare in inganni o piccole truffe.

⭐⭐⭐Leone. Le passate battaglie vi hanno resi d'acciaio, e questa settimana dovrete fare appello a tutta la vostra celebre determinazione per arginare alcuni imprevisti dell'ultimo minuto.

Evitate che le tensioni esterne inquinino la vostra serenità quotidiana. Nei rapporti affettivi e familiari è giunto il momento di stabilire confini chiari e mettere i puntini sulle i: una convivenza armonica non può prescindere dal rispetto reciproco e da regole precise. Prendetevi cura del corpo, poiché lo stress potrebbe causare cali improvvisi di energia e giramenti di testa.

⭐⭐⭐⭐Ariete. La determinazione non vi mancherà, anzi, mostrerete un lato scaltro e particolarmente testardo che vi impedirà di farvi mettere i piedi in testa. Tuttavia, l'ostinazione cieca rischia di trascinarvi in accesi e sterili litigi. Un incontro inaspettato con un vecchio amore o un amico d'infanzia potrebbe riaprire vecchie ferite: cercate di gestire la situazione con maturità.

In famiglia, mettete da parte l'egocentrismo e cooperate maggiormente. Chi di recente ha dubitato di sé cedendo al pessimismo troverà la forza per una bella ripresa. Ottimo periodo per avviare cure e terapie con un approccio ottimista.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. I prossimi giorni rappresenteranno un importante ponte di transizione verso il vostro futuro. Le stelle favoriscono la pianificazione di nuovi progetti da lanciare entro il termine dell'estate. Anche se il settore finanziario mostrerà ancora qualche piccola insidia in questo scorcio di giugno, la vostra forza di volontà vi permetterà di superare ogni ostacolo. Eliminate il superfluo dalla vostra vita, stringetevi attorno agli affetti storici e focalizzatevi su mete concrete.

Sul piano psicofisico, fate attenzione ai cali di zuccheri dovuti alla stanchezza.

⭐⭐⭐⭐Pesci. Per il resto di giugno l'imperativo categorico sarà muoversi con estrema cautela. Se avete in mente investimenti importanti o decisioni cruciali, i pianeti consigliano di attendere il mese di luglio. Ciononostante, la settimana sarà movimentata da piacevoli colpi di scena. I cuori solitari sentiranno il desiderio di rimettersi in gioco, ma sarà fondamentale non idealizzare la prima persona che passa; per le coppie, invece, si preannunciano giornate ad alto tasso di eros, intimità e complicità. Siete magnetici e sensibili: non cambiate voi stessi per compiacere gli altri. Occhio alla prudenza alla guida e alle lunghe code nel traffico.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. Siete finalmente pronti a voltar pagina e a lasciarvi alle spalle un periodo decisamente stressante. Mercurio nel vostro spazio zodiacale accende la mente, stimola la comunicazione e vi rende affamati di novità. Sarà una settimana perfetta per sperimentare, uscire, divertirvi e fare nuovi incontri. Nel godervi le prime giornate all'aria aperta, però, ricordate l'importanza della cura della pelle: non esponetevi al sole senza una protezione adeguata e mantenete un'ottima idratazione attraverso un'alimentazione fresca e bilanciata. Grandi rivoluzioni positive si profilano all'orizzonte prima della fine della stagione. Richiesta solo un po' di comprensione extra nei legami familiari.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Il cielo vi permette finalmente di gettarvi alle spalle i dissidi e le delusioni sentimentali dei giorni passati, permettendovi di guardare avanti con una ritrovata serenità. Se a volte vi sentite intrappolati in dinamiche che accettate solo per non ferire i colleghi, gli amici o il partner, è il momento di invertire la rotta. Imparate a mettere voi stessi al primo posto e a cambiare strada se un percorso non vi conduce dove desiderate. Qualcosa sta cambiando in positivo nei rapporti di coppia, mentre chi ha figli farà bene a mantenere una vigile e affettuosa attenzione verso le loro necessità.

⭐⭐⭐⭐⭐Scorpione. Una splendida parabola ascendente caratterizzerà le vostre giornate, restituendovi la vostra immensa forza interiore.

Le ferite del passato vi hanno insegnato a essere guardinghi e selettivi, ma ora siete pronti a guardare al futuro con occhi nuovi. All'orizzonte si scorgono promettenti progetti di coppia e una spinta a rinnovare la vostra vita sociale: apritevi a nuovi contatti e uscite più spesso dal guscio. Se avete un sogno nel cassetto o puntate a un'evoluzione professionale, combattete la pigrizia. Troverete la giusta ispirazione grazie a una lettura illuminante o al consiglio di una persona stimolante.

⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Marte vi bacia la fronte e vi regala una dose eccezionale di coraggio, vitalità e intraprendenza. Nulla potrà fermarvi e la vostra creatività sarà ai massimi storici: un transito eccellente per commercianti e artisti che vogliono lanciare un nuovo progetto o lasciare il segno.

Nel frattempo, Venere in Leone risveglia il desiderio di stabilità affettiva e di legami profondi, portando una svolta significativa anche per le coppie storiche. Una notizia improvvisa potrebbe lasciarvi sbalorditi, ma manterrete la lucidità. Solo un po' di normale ansia di passaggio per chi è in attesa di esami o test importanti.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Dopo un periodo faticoso in cui vi siete sentiti messi a dura prova, la settimana inizia sotto i migliori auspici grazie al solstizio d'estate e all'ingresso trionfale del Sole nel vostro segno. Tutti i nodi si scioglieranno e potrete finalmente tirare un enorme sospiro di sollievo. Nonostante l'opposizione di Plutone, l'appoggio solare vi permetterà di fare passi da gigante.

La vostra personalità sarà magnetica, le vostre idee vincenti e non mancheranno le occasioni di puro divertimento. L'amore e la carriera saranno i settori più caldi e favoriti: è tempo di chiudere i vecchi conti con il passato, concedersi una bella cena fuori e aprirsi a incontri folgoranti.