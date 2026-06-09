Secondo l’oroscopo della stagione estiva, i nati sotto il segno del Cancro saranno i protagonisti dell'estate e dovranno abbracciare i cambiamenti senza farsi prendere dal panico, recuperando un'abilità del passato ma restando focalizzati sul presente e concedendosi dei momenti di meritato riposo.

I nativi del Capricorno dovranno invece armarsi di pazienza di fronte a verità nascoste ed evitare i conflitti; saranno molto impegnati sul lavoro, il che gioverà alle loro finanze, ma dovranno gestire bene le forze per non esaurire le energie.

Infine, i Pesci farebbero meglio a proteggersi dagli sguardi indiscreti rifugiandosi nell'ordine domestico per rigenerarsi, preparandosi così a un mese di settembre che si preannuncia rivoluzionario e ricco di novità.

Astrologia e pagelle dell'estate 2026: da Ariete a Cancro

Ariete – Ritornare nella vostra città natale potrebbe risvegliare vecchi ricordi e incontri inaspettati. Con Mercurio retrogrado nel segno del Cancro vi sentirete particolarmente empatici verso chi ha fatto parte della vostra vita, e l'energia di Marte nei Gemelli vi stimolerà a chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Non permettete alle distrazioni di vanificare l'impegno e i sacrifici fatti finora. Sfruttate questa capacità di ascolto interiore per concentrarvi su qualcosa di intimo e importante, come un'attività o una passione che avevate trascurato. Voto: 7,5

Toro – Si preannuncia un'estate all'insegna degli affetti sinceri e della concretezza.

Non ci saranno scossoni drastici, e questa continuità sarà la vostra vera forza. Se avvertite della stanchezza fisica, specie nella zona delle spalle, sfruttate questa stagione per ricaricare le batterie dell'anima. Circondatevi delle persone care nei momenti più complessi. Mettere a fuoco i vostri obiettivi e prendere consapevolezza del vostro valore vi impedirà di sprofondare nelle solite vecchie preoccupazioni. Cercate un posto tranquillo e dedicatevi allo yoga per ritrovare l'equilibrio. Voto: 7,5

Gemelli – Questa stagione calda vi travolgerà con un ritmo incalzante. Voltandovi a guardare il passato, riuscirete a portare alla luce lati del vostro carattere che avevate dimenticato o che non conoscevate ancora.

Vi aspetta un periodo all'insegna della massima trasparenza, ricco di novità improvvise e positive. Siete in grado di raggiungere qualunque traguardo; ponete un freno alle spese superflue legate al look e concentratevi piuttosto sulla vostra evoluzione interiore. Voto: 8,5

Cancro – Preparatevi a celebrare, perché è la vostra stagione! Sebbene la nostalgia per i tempi andati si faccia sentire, cercate di non perdere il contatto con il presente. Piuttosto, scavare nei ricordi potrebbe portare alla luce un'abilità che avevate messo da parte. Sarete i veri protagonisti dell'estate, magnetici e attraenti: lasciate spazio a prospettive inedite. Di fronte alle grandi evoluzioni nei rapporti e nella professione, evitate di farvi prendere dal panico.

Abbracciate il cambiamento, ma ricordate che avete tutto il diritto di staccare la spina quando serve, per capire cosa volete davvero da chi vi circonda. Svagatevi, ma restate fedeli ai vostri progetti originari. Voto: 9

L'estate secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Vi attende un periodo di profonda evoluzione interiore come non si vedeva da tempo. Prima di stringere tra le mani le redini delle vostre ambizioni, sfruttate l'inizio dell'estate per fermarvi e prepararvi al meglio. I pianeti in retrogradazione vi invitano a fare chiarezza su ciò che volete e a nutrire le vostre doti, che farete brillare proprio durante la vostra stagione. Non tiratevi indietro davanti alle nuove opportunità: un piccolo passo oggi può cambiare radicalmente il vostro domani.

Voto: 8,5

Vergine – Vi attende un'estate serena e rigenerante. Sfruttatela per pianificare i vostri passi futuri, ma senza l'ossessione della perfezione. In ambito professionale è arrivato il momento di alzare la testa e far riconoscere il vostro valore: i superiori e i colleghi vi osservano, mostrate loro quanto valete e l'impegno che ci mettete ogni giorno. La strada da seguire la conoscete già, vi basterà dare ascolto all'istinto per raggiungere i traguardi estivi. Questo periodo segnerà un dentro o fuori definitivo, ma qualunque sia l'esito, vi sentirete molto più leggeri. Voto: 7,5

Bilancia – Vi aspetta un'estate ricca di impegni. Riuscite sempre a destreggiarvi tra i doveri con grande equilibrio, ma adesso è arrivato il momento di chiudere i capitoli in sospeso e tagliare i rami secchi.

Siete stanchi della solita routine e pronti a dire addio a cose che pensavate avreste amato per sempre. A metà estate si volterà pagina: spazio a novità, ritorni dal passato e nuovi incontri stimolanti. Questo mix di cambiamenti potrebbe portare qualche turbolenza ad agosto, ma saprete gestire tutto con stile, rimanendo fedeli a voi stessi. Un piccolo promemoria: quest'estate non indossate maschere solo per fare contenti gli altri. Voto: 7,5

Scorpione – È giunto il momento di mettere da parte le discussioni infinite. State vivendo ogni aspetto della vostra vita con estrema intensità: per questo dovreste allontanare i cattivi pensieri e ritagliarvi dei momenti di solitudine per fare tesoro delle ultime esperienze.

L'oroscopo vi consiglia di allentare la presa e di evitare che la determinazione si trasformi in ossessione. È ora di fare sul serio, chiarendo a voi stessi cosa desiderate davvero e per quali motivi. Tra l'altro, una svolta professionale potrebbe portarvi a ricoprire un ruolo di comando proprio durante l'estate. Mettete in ordine i vostri conti: l'influenza di Venere in Vergine vi guiderà a riflettere con attenzione per trovare la stabilità che cercate. Nei prossimi mesi vi muoverete come lupi solitari; cercate solo di capire cosa vi spinge a frequentare determinati territori. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per l'estate 2026: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non lasciatevi contagiare dalla FOMO durante la stagione dei matrimoni!

Voi siete il simbolo dell'indipendenza per eccellenza, anche se in fondo sapete bene che i legami stabili e duraturi hanno tutto un altro sapore. Questo cielo retrogrado potrebbe generare qualche malinteso e un pizzico di instabilità, ma non temete: l'estate vi riserva colpi di scena da mozzare il fiato. Che si tratti di un luogo inesplorato da scoprire, di una nuova passione da coltivare o di un incontro con una persona che vi somiglia in modo sorprendente, le novità non mancheranno. Un consiglio: godetevi il momento senza l'ansia di dovervi impegnare subito. Voto: 8

Capricorno – La vostra estate si apre con una serie di verità non dette che finalmente vengono a galla; la tentazione di rispondere a tono sarà forte, ma l'oroscopo vi consiglia di non farvi trascinare nei conflitti.

Coltivate la pazienza nei rapporti interpersonali. I mesi estivi vi vedranno sommersi di impegni, a testimonianza della dedizione assoluta che state riservando alla carriera. Il conto in banca vi ringrazierà, ma attenzione: non tirate troppo la corda, o sarà il corpo a imporvi uno stop. Spezzate la monotonia, affrontate i nodi cruciali a viso aperto e gestite le forze con intelligenza. È il momento di chiudere i conti con il passato, a patto che ricarichiate le batterie prima di farlo. Voto: 7

Acquario – Forse è arrivato il momento di fare un po' di pulizia nei vostri impegni. Sarà incredibilmente liberatorio ritrovare la vostra scintilla creativa e dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. Le stelle vi spingono a concentrarvi sulle priorità e sul vostro modo di reagire agli eventi.

Se siete single, buttatevi nel corteggiamento; se avete già un partner, la vostra intesa uscirà rafforzata da questo periodo. Guardate la realtà per quella che è, senza filtri o illusioni: più avanti, nel cuore dell'estate, le persone care avranno bisogno di certezze e di sapere che possono contare su di voi. Nel frattempo, celebrate la bella stagione: pubblicate un ricordo speciale o riempite il vostro feed di Instagram con i momenti più belli. Mostratevi spontanei, siate liberi e non temete di sembrare buffi! Voto: 7,5

Pesci – I riflettori sono puntati su di voi, ma purtroppo si tratta di sguardi indiscreti che preferireste evitare. L'oroscopo dell'estate consiglia di rimanere al sicuro tra le mura domestiche: dedicatevi al giardinaggio, fate brillare i vostri oggetti preferiti e mettete in ordine la camera.

Liberare l'ambiente dalle energie pesanti vi rigenererà. Un contesto più ordinato stimolerà la vostra produttività con l’avvicinarsi della bella stagione. Prima che ve ne rendiate conto, la vostra agenda tornerà a riempirsi. Settembre porterà una vera rivoluzione, quindi date sfogo all'immaginazione per concretizzare i vostri desideri. Ricordatevi solo di fare spazio alle novità in arrivo. Voto: 7