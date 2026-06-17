L'oroscopo di domani 18 giugno mette in risalto l'energia del Capricorno che riesce a beneficiare del supporto di Giove per tornare ad essere protagonista in ambito lavorativo. L'Ariete dovrà invece fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante che metterà a dura prova i nativi del segno dal punto di vista emotivo.

L'oroscopo del 18 giugno e voti: Capricorno e Pesci brillano

Ariete: Mercurio in aspetto dissonante inciderà in modo negativo sull'umore, pertanto sarà fondamentale circondarsi di persone positive. Non sarà una giornata semplice da affrontare.

Voto: 5.

Toro: la Luna vi invita ad agire, soprattutto in ambito sentimentale. Un gesto romantico da parte vostra avrà un'impatto molto importante nel rapporto di coppia. Voto: 6,5.

Gemelli: È giunto il momento di fare un bilancio. In questa fase occorre essere razionali. L'obiettivo sarà quello di capire se apportare o meno cambiamenti nella vostra routine. Voto: 6,5.

Cancro: Non tutto andrà come previsto. Giove è in congiunzione, in questa fase, evitate di prendere decisioni affrettate. Il dialogo e la riflessione avranno un ruolo chiave. Voto: 6.

Leone: Bene, ma non benissimo. In campo professionale darete il massimo, ma faticherete a trovare la soluzione quando davanti vi si presenta un problema da risolvere.

L'obiettivo sarà gestire la tensione. 6,5.

Vergine: Saturno entra in congiunzione portando una bella ventata di novità. È giunto il momento di apportare dei cambiamenti. In campo professionale per i nativi del segno sono in arrivo novità davvero interessanti. Voto: 7.

Bilancia: giornata con poche vibrazioni positive. La stanchezza potrebbe incidere notevolmente. Meglio concedersi un po' di relax... una giornata al mare potrebbe essere utile a ricaricare un po' le pile. Voto: 6.

Scorpione: Urano vi guida verso nuovi orizzonti. In ambito sentimentale nuove emozioni sono dietro l'angolo. Single... avrete modo di fare nuove conoscenze. Voto: 7,5

Sagittario: Nel complesso la giornata si prospetta positiva, seppur senza particolari sussulti.

L'idea di mettere in pratica una vostra idea sul lavoro vi porterà ad essere creativi. Voto: 8.

Capricorno: Giove vi guiderà in ogni ambito, lo farà in modo eccellente. In ambito sentimentale tornerete ad essere romantici e affettuosi, nel lavoro determinati e ottimisti. Voto: 10.

Acquario: il dialogo soprattutto in questa fase sarà fondamentale per un'intesa di coppia perfetta. Il lavoro vi terrà impegni parecchio, e con il partner l'intesa rischierà di venire meno. Voto: 6.

Pesci: il vostro carisma vi porterà a guardare al futuro con ottimismo. Potreste prendere in considerazione l'idea di avviare un nuovo stimolante progetto. Voto: 8,5.