Secondo l'oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026, i nati sotto il segno del Toro riscopriranno il piacere degli affetti familiari e sosterranno i figli, ma dovranno essere molto prudenti con le spese ed evitare colpi di testa finanziari.

Gli individui dello Scorpione vivranno emozioni intense grazie all'apertura di una persona cara e, guidati da Urano, otterranno una svolta economica positiva gestendo il denaro con intelligenza; per loro potrebbe arrivare anche una sorpresa dalla fortuna.

Infine, i nativi del Capricorno si dedicheranno al benessere dei propri cari e, favoriti da Mercurio, valuteranno un importante progetto immobiliare; beneficeranno inoltre di guadagni extra e avranno l'occasione ideale per richiedere con successo un meritato riconoscimento economico.

La terza settimana di giugno secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana le faccende domestiche rischiano di mettervi a dura prova. Anche se proverete a liquidarle in un lampo, vi assorbiranno molto più tempo del previsto: fate un bel respiro e prendetela con filosofia. Sul fronte economico, questo periodo porta con sé l'opportunità di rivedere la gestione delle vostre finanze. Per qualcuno si profila addirittura una svolta importante: potreste ritrovarvi con un'entrata extra del tutto inaspettata o, al contrario, subire un calo nei guadagni che però compenserete riducendo le spese, mantenendo così il vostro bilancio in perfetto equilibrio. Voto: 6,5

Toro – Nonostante qualche piccola scocciatura all'orizzonte, in questa settimana riscoprirete il piacere di stare in famiglia.

Sarete il punto di riferimento per i vostri figli, sostenendoli in ogni passo: vedrete che le soddisfazioni arriveranno prima del previsto! Sul fronte economico, però, vietato fare passi falsi. Prima di svuotare il portafogli per acquisti importanti, analizzate bene il budget. Girate al largo dai colpi di testa finanziari e puntate piuttosto su investimenti sicuri a lungo termine. Voto: 7,5

Gemelli – In questa settimana la vita familiare passerà decisamente in secondo piano. Avrete più voglia di leggerezza che di badare ai doveri domestici, ma il vostro intuito vi suggerisce già che state commettendo uno scivolone. Ci penserà Venere a richiamarvi all'ordine, chiedendovi più rigore e una strategia a lungo termine.

Occhi aperti anche sul fronte burocratico, in particolare se ci sono di mezzo delle successioni. Il vero campanello d'allarme dei prossimi giorni riguarderà però il portafoglio: potreste trovarvi a corto di contanti. Sistemate il budget ed evitate mosse azzardate per rimediare subito denaro. Non scordate che ogni aiuto economico ha un prezzo, e gli interessi prima o poi bussano alla porta. Voto: 5

Cancro – Tutto calmo sul fronte familiare, e onestamente vi va benissimo così! Tra ambizioni personali, impegni di lavoro e batticuori, i prossimi sette giorni saranno così pieni che avrete pochissimo tempo da dedicare ai parenti. Se grandi e piccini stanno bene e procedono per la loro strada, potete tuffarvi nei vostri progetti con la coscienza super leggera.

Occhio però al portafoglio: i pianeti di questo periodo creano qualche turbolenza proprio sulle finanze. Aspettatevi modifiche improvvise e un po' fastidiose alle entrate fisse o alle scadenze di rate e tasse. Un consiglio spassionato: per questa settimana congelate ogni decisione economica importante, il rischio di prendere un abbaglio è dietro l'angolo. Voto: 6

Previsioni familiari e finanziarie della settimana 15-21 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Tra le mura domestiche vi aspetta una settimana decisamente serena e priva di scossoni. Se avete figli, sfruttate questi giorni per immergervi nelle loro attività: mostrare un interesse sincero vi permetterà di sostenerli al meglio di fronte a qualsiasi piccolo ostacolo.

Sorprese in arrivo anche sul fronte affettivo, con un possibile invito da parte di quei parenti lontani o anziani che non incontrate da un po'. Spostandoci all'aspetto economico, l'influsso di Mercurio si farà sentire chiaro e tondo. Il pianeta vi spinge a rimpinguare il salvadanaio, frenando gli acquisti impulsivi o non strettamente necessari. Ascoltate questo consiglio celeste: la vostra stabilità finanziaria vi ringrazierà. Voto: 7,5

Vergine – In famiglia vi aspetta una settimana ricca di entusiasmo e scambi sinceri. I vostri affetti, dai genitori ai figli, sprizzeranno energia da tutti i pori e ce la metteranno tutta per centrare i loro obiettivi. Sul fronte economico, il Sole bacia il vostro portafoglio garantendovi una buona spinta.

Attenzione però a non cantare vittoria troppo presto: la Luna suggerisce prudenza. Sebbene la situazione attuale sia stabile, i prossimi sette giorni potrebbero riservare qualche imprevisto. Se avete un gruzzoletto da parte, resistete alla tentazione di toccarlo. In questo momento, fare la formica e mettere da parte i soldi vi salverà da inutili grattacapi. Voto: 7,5

Bilancia – In famiglia vi aspetta una settimana decisamente piacevole, serena e ben organizzata. Sentirete il bisogno di stabilità, concentrando le vostre energie tra le mura domestiche per fare la felicità di chi vi sta accanto. Occhio al portafoglio: la Luna e Saturno potrebbero rallentare le entrate o frenare qualche progetto economico.

Niente panico, però! Grazie al supporto di Giove, sarete comunque protetti e i piccoli intoppi finanziari resteranno del tutto gestibili. Anzi, per molti di voi, l'influenza di Saturno (pianeta legato alla Terra) potrebbe rivelarsi l'occasione ideale per fare il grande passo, come l'acquisto di una casa o di un terreno, a patto che il vostro budget sia solido. Voto: 7,5

Scorpione – Preparatevi a vivere emozioni intense: una persona a voi cara sta finalmente abbattendo le barriere, apprezzando la vostra autenticità e sviluppando un legame sentimentale molto forte. Nel corso della settimana, l'influsso positivo di Urano vi guiderà verso un'ottima svolta economica. Sarete determinati a migliorare il vostro stile di vita, amministrando il denaro con intelligenza e puntando a espandere i vostri progetti professionali.

Sarete presto ricompensati per il vostro impegno. E per chiudere in bellezza, la dea bendata potrebbe riservarvi una piacevole sorpresa nei giochi di fortuna. Voto: 8,5

Oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nei prossimi sette giorni il vostro proverbiale fiuto per gli affari potrebbe fare cilecca. Non affidatevi ciecamente all'istinto: rischiereste di fare un passo falso piuttosto pesante. Girate al largo da debiti o investimenti azzardati, perché gestirli diventerebbe un incubo. Il cielo della settimana promette scintille, ma nel senso sbagliato: i litigi sono dietro l'angolo. Misurate bene le parole e, se serve, preferite un saggio silenzio. Se nasce un malinteso, mettete da parte l'orgoglio, ammettete l'errore e fate voi la prima mossa per ricucire.

Voto: 4,5

Capricorno – Nei prossimi giorni farete di tutto per far stare bene le persone che amate. Mercurio è dalla vostra parte e la sua influenza positiva vi spingerà a valutare seriamente un progetto importante, come l'acquisto o l'affitto di una casa in una zona più verde e signorile. Le buone notizie non finiscono qui: questo periodo promette guadagni extra del tutto inaspettati. L'oroscopo vi consiglia di approfittare della vostra tranquillità interiore per chiedere quel premio o riconoscimento economico che meritate. Presentate la domanda con calma e fiducia; difficilmente riceverete un rifiuto. Voto: 8,5

Acquario – Si preannuncia una settimana in cui la pazienza potrebbe vacillare. Sotto la spinta dell'impulsività, rischiate di rispondere male ai vostri familiari anche per una semplice parola fuori posto.

Fermatevi prima che la situazione sfugga di mano: un bagno d'umiltà e un pizzico di autocritica vi salveranno da inutili discussioni. C'è però un ottimo riscatto in arrivo dal portafogli, grazie a un influsso benefico di Nettuno che protegge le vostre finanze. Vietato esagerare con i rischi o dilapidare budget, ma giocando bene le vostre carte potreste portare a casa un bel guadagno. Voto: 7

Pesci – Vi aspetta un periodo davvero fortunato in casa! I vostri affetti più cari, che si tratti di figli, genitori o fratelli, mostreranno una carica e un buonumore invidiabili in questi giorni. Approfittatene per ricaricare le pile e godervi sette giorni di assoluta serenità familiare. Se state affrontando un piccolo vicolo cieco a livello finanziario, chiedere un prestito potrebbe aiutarvi a sbloccare la situazione.

Giocando bene le vostre carte, la mossa si rivelerà vincente. Occhio a non fare il passo più lungo della gamba, però: come dice un vecchio detto turco, “il denaro preso in prestito se ne va ridendo e torna piangendo”. Voto: 7,5