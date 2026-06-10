Secondo l'oroscopo della settimana dal 15 al 21 giugno 2026 i Gemelli possono accettare con gioia, un viaggio improvviso, il Leone è molto esigente e il Capricorno può essere dispettoso con la dolce metà.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: durante la settimana è probabile essere troppo protettivi nei confronti del partner. I single sono veramente affettuosi con la famiglia. Sul campo lavorativo è possibile essere lenti, ma anche molto precisi.

Toro: in questo periodo è difficile comprendere le idee della dolce metà.

I cuori solitari sono incapaci di affrontare una certa situazione. Dal lavoro ci sono troppe pressioni e questo può portare dei piccoli problemi.

Gemelli: un viaggio di piacere improvviso è accettato con molta gioia. Gli amici sono pochi, ma questi sono ben selezionati. Le trattative di lavoro e gli studi sono pronti a regalare tante soddisfazioni.

Cancro: chi ha una relazione è più saggio del solito. I single hanno un difficile rapporto con alcuni membri della famiglia. La sfera professionale è accompagnata da tanta invidia.

Leone: in amore è possibile essere a disagio. Sul lavoro è probabile essere molto esigenti. Durante l'intera settimana possono comparire dei leggeri malesseri di stagione.

Vergine: chi è solo da troppo tempo è veramente paranoico. Chi ha una relazione è abbastanza possessivo. In questo periodo si possono accusare dei problemi di salute.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i sentimenti per il partner possono raffreddarsi improvvisamente. Per affrontare una conversazione di lavoro è un periodo ottimo. La fortuna risulta essere abbastanza discreta.

Scorpione: l'amore per la dolce metà è veramente poco travolgente. Dei momenti simpatici possono essere vissuti in compagnia degli amici. Questo è il momento ideale per concedersi alcuni acquisti di qualità.

Sagittario: in amore sono in arrivo delle brutte sorprese. Un vecchio progetto di lavoro può regalare degli ottimi risultati.

Per quanto riguarda l'energia è una settimana sottotono.

Capricorno: è probabile essere dispettosi nei confronti del partner. Il rapporto con un collega risulta essere complicato. Durante la settimana è presente molta concentrazione.

Acquario: chi ha una relazione è molto più irritato del previsto. La diplomazia può aiutare sul campo professionale. Delle passeggiate in solitudine possono riportare la tranquillità.

Pesci: alcune dimenticanze sono presenti in amore. Chi è solo da tempo può avere dei malumori. La concentrazione sul lavoro è davvero buona.