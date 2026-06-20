Nell'oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno, le configurazioni astrali favoriscono la riflessione, la crescita personale e la possibilità di consolidare progetti importanti sia nella sfera privata che professionale. Saranno giorni particolarmente interessanti per le relazioni sentimentali, mentre sul lavoro non mancheranno occasioni da valutare con attenzione.

Una Bilancia batticuore si darà da fare per costruire un legame forte con il partner, mentre il Leone sarà abile nel coltivare rapporti, vecchi e nuovi. Il segno dell'Acquario dovrà evitare discussioni in amore, mentre i Pesci saranno abili nel loro lavoro.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 giugno 2026 segno per segno

Ariete: la stagione estiva è ufficialmente iniziata, e la vostra vita sentimentale tenderà a essere più coinvolgente grazie a Venere. Le coppie storiche consolideranno il loro legame, mentre i cuori solitari potrebbero vivere incontri stimolanti e inaspettati. In quanto al lavoro nuove iniziative e progetti arriveranno, ma dovrete assicurarvi di sentirvi pronti. Voto - 8️⃣

Toro: in questa settimana di giugno la vostra voglia d'amare potrebbe non essere così elevata, complice la presenza di Venere in quadratura. Avrete delle difficoltà a relazionarvi, ma non per questo dovrete chiudervi in voi stessi. In ambito professionale la pazienza sarà fondamentale per poter gestire in modo corretto le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere in sestile protegge i sentimenti secondo l'oroscopo. Le coppie vivranno momenti di serenità e stabilità, mentre i single sfrutteranno il loro fascino per fare conoscenze interessanti. In quanto al lavoro la vostra capacità di adattamento vi permetterà di gestire con successo cambiamenti e nuove opportunità. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale all'insegna della stabilità in questo periodo per voi nativi del segno. Sarà una settimana intensa, ma piacevole da vivere se avrete la persona giusta al vostro fianco. In quanto al lavoro sarà un buon momento per valorizzare le vostre competenze, sfruttando la bontà di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano ottime stelle nei vostri confronti.

Con Venere in congiunzione al vostro cielo, passione e desiderio caratterizzeranno questi giorni. Single oppure no, sarete molto abili nel coltivare rapporti che possano durare nel tempo. In quanto al lavoro, i progetti di successo si coltivano con pazienza. Non abbiate fretta di ambire in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana abbastanza discreta per voi nativi del segno. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, amplificando bene le emozioni che provate. Attenzione però nel fine settimana, quando la Luna sarà in quadratura. In ambito lavorativo sfruttante questo periodo di Mercurio favorevole per mettere sul piatto progetti di lavoro concreti. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna e Venere saranno dalla vostra parte in questa settimana di giugno.

Vivrete momenti da batticuore insieme alla persona che amate. Non rinunciate dunque a fare qualcosa di intenso e piacevole insieme. In ambito professionale dovrete essere prudenti e pazienti. Con Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'armonia non sarà sempre protagonista nella vostra vita sentimentale considerato Venere in quadratura. Evitate di nascondervi dietro l'ironia se il partner reclama una vicinanza più autentica, ma aprite il cuore con sincerità. Nel lavoro Mercurio propone interessanti collaborazioni, che non andranno ignorate. Voto - 7️⃣

Sagittario: le emozioni saranno profonde e coinvolgenti per voi nativi del segno.

Con la Luna e Venere a favore, questa settimana avrà molto da offrirvi insieme alla persona che amate. Se siete single curate al meglio quei legami che ritenete speciali. In quanto al lavoro avrete buone intuizioni, ma dovrete riflettere bene prima di applicare certe idee. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali tutto sommato discrete secondo l'oroscopo. Ci sarà una discreta armonia tra voi e la persona che amate, utile per costruire qualcosa di forte e concreto insieme. Nel lavoro Marte vi spinge a emergere, ma con Mercurio in opposizione le vostre idee potrebbero non essere così adeguate. Voto - 7️⃣

Acquario: le stelle di questa settimana annunciano il pianeta Venere in cattivo aspetto. Questo quadro astrale può rivelarsi complicato per la vostra vita di coppia, che richiederà maggiore attenzione.

In quanto al lavoro ci saranno buoni sviluppi per i vostri progetti, ma dovrete fare attenzione alle scelte che prenderete. Voto - 6️⃣

Pesci: le idee innovative troveranno terreno fertile grazie a Mercurio in trigono. Sarà una settimana favorevole per gestire progetti ambiziosi e provare a puntare in alto. In amore la stabilità di coppia sarà fondamentale in questo periodo. Abbiate cura del vostro rapporto. Se siete single nuove conoscenze andranno approfondite per bene. Voto - 8️⃣