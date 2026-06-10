Secondo l'oroscopo dal 15 al 21 giugno 2026, i nati sotto il segno del Cancro supereranno un inizio settimana teso e riscopriranno la passione di coppia, a patto di non farsi travolgere dalle ansie. I nativi del Leone vivranno un periodo di intensa passione, ma dovranno usare il dialogo per evitare che i malintesi creino tensioni. I Pesci, infine, saranno spinti a mettersi in gioco tra romanticismo e novità, ma dovranno bilanciare il cuore con la ragione per non compiere passi falsi.

La settimana 15-21 giugno dal punto di vista dell'eros: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sotto la spinta del vostro pianeta protettore, Marte, vi aspetta una settimana decisamente calda sul fronte della passione. La voglia di sperimentare sarà tanta, ma attenzione a non dimenticare i desideri di chi amate. Per evitare tensioni e malumori, la ricetta ideale è il confronto sincero. Cercate di armonizzare la foga del momento con la sensibilità di coppia: la vostra intesa ne uscirà rigenerata. Voto: 7,5

Toro – Questa settimana vi regalerà una splendida intesa di coppia, un legame che si scalda e si rinnova proprio come la natura in primavera. Non lasciatevi però destabilizzare da un Marte un po' ispido, pronto a creare scompiglio dal nulla.

Cercate il vostro centro e non assecondate i nervosismi momentanei. Dopotutto, l'amore vero è un fuoco che richiede tempo, dedizione e una buona dose di pazienza per continuare a bruciare. Voto: 7,5

Gemelli – In questo periodo Venere vi osserva a distanza, rendendo l'atmosfera amorosa un po' ovattata. Niente paura: si tratta solo di una fase passeggera che non spegnerà il vostro calore. Se i vostri incontri vi sembreranno meno travolgenti del solito, cogliete l'occasione per esplorare nuovi lati dell'intesa di coppia. Lasciatevi guidare dalla vostra naturale curiosità. Voto: 7

Cancro – L'inizio della settimana si preannuncia un po' sottotono a causa di Venere in opposizione, che potrebbe portare qualche piccolo battibecco.

Niente panico, però: una bella sorpresa è pronta a riaccendere la scintilla del desiderio. Cercate di non farvi travolgere dalle ansie di tutti i giorni e difendete i vostri momenti di coppia. Questo è il momento perfetto per sperimentare e riscoprirvi, lasciando da parte ogni dubbio. Voto: 7

Oroscopo e pagelle della settimana 15-21 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – La passione si accende come un falò sotto le stelle, ma fate attenzione a non scottarvi. Marte amplifica i desideri più profondi, anche se rischia di innescare qualche malinteso. Non permettete alle piccole tensioni di diventare ostacoli insormontabili. Scegliete invece il dialogo e create spazio per un'intesa autentica. Voto: 7,5

Vergine – Questa settimana l’amore richiede un pizzico di pazienza.

L'influsso un po' critico di Venere potrebbe farvi percepire una barriera tra voi e la persona amata. Non lasciatevi scoraggiare: un confronto onesto ha il potere di capovolgere la situazione. L'oroscopo vi invita a dare più spazio ai sentimenti in modo naturale, evitando di forzare gli eventi. Voto: 6,5

Bilancia – Questa settimana l'energia di Marte potrebbe rendere i vostri momenti di intimità un po' più tesi del solito. Non fatevene un dramma, perché le stelle segnalano che il dialogo è la vostra arma vincente per sbloccare la situazione. Invece di cedere all'irritazione, concentratevi sul desiderio di creare un legame autentico e senza filtri. Voto: 6,5

Scorpione – È normale avvertire un po' di distacco o stanchezza nei confronti del partner in questo periodo.

Con Marte che vi rema contro, la mossa migliore è fermarsi a riflettere sui vostri bisogni più autentici. Prendetevi il vostro tempo senza rincorrere conclusioni affrettate. Ricordate che anche un piccolo e dolce pensiero può fare miracoli per risvegliare il sentimento. Voto: 6

Previsioni zodiacali della settimana dal 15 al 21 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le stelle portano un clima di pace nella vostra sfera più intima, riflettendosi positivamente sulla vita di coppia e sui legami affettivi. Eppure, non tutto è perfettamente tranquillo. C'è una sottile nota stonata, un impulso ancora inespresso che stuzzica la vostra mente. Non lasciatevi spaventare: l'universo vi sta semplicemente invitando a sperimentare nuove vie del piacere.

Voto: 7,5

Capricorno – Con Marte leggermente ostile, potreste avvertire una leggera tensione nei momenti di intimità. Non lasciate che i malintesi vi buttino giù: parlatevi e ascoltatevi con totale trasparenza. Spogliarsi delle vecchie difese e puntare sulla spontaneità sarà la chiave per riaccendere l'intesa in modo irresistibile. Voto: 6,5

Acquario – Vi attende una settimana in cui il cuore batte al punto giusto, senza infiammarsi troppo. Venere vi stuzzica a guardare oltre i soliti confini, ma vi chiede anche di non fare il passo più lungo della gamba. Esplorate e siate curiosi, ma cercate la stabilità per proteggere i vostri rapporti da inutili incomprensioni. Attenzione, infine, agli effetti della Luna Nuova e del Primo Quarto: sono in arrivo sorprese fuori programma.

Voto: 8

Pesci – Le stelle vi spingono a mettervi in gioco e a esplorare nuove tappe del vostro percorso. Se da un lato Venere favorevole accende il romanticismo e il desiderio, dall'altro vi chiede di essere prudenti: non lasciatevi guidare solo dall'istinto. Bilanciare il cuore con la ragione sarà fondamentale per mantenere tutto sotto controllo ed evitare passi falsi. Voto: 7,5